Как сообщается, следственными подразделениями правоохранительных органов возбуждено 4443 уголовных дела, в том числе 1333 - по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков (177 - в отношении граждан Украины).
Как сообщил директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, слабый пограничный режим стал причиной роста потребления наркотиков - 90% наркотиков ввозятся в Россию из-за рубежа.
ФСКН России фиксирует увеличение наркотрафика на территории Украины, сообщил журналистам в четверг директор службы Виктор Иванов. По его словам, территория Украины используется для переброски героина и кокаина.
Путин подписал указ, согласно которому сотрудники органов внутренних дел, налоговой милиции и таможенной службы в Крыму, которые получили гражданство РФ, при поступлении на службу не потеряют в квалификации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".