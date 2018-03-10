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    Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Наручники
    Силовики РФ задержали 335 украинцев по факту незаконного оборота наркотиков
    11:13 02.02.2016
    407
    Как сообщается, следственными подразделениями правоохранительных органов возбуждено 4443 уголовных дела, в том числе 1333 - по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков (177 - в отношении граждан Украины).
    Показания Дмитрия Гуменецкого, задержанного с большой партией наркотиков. Видео
    Показания актера из "Бригады", задержанного с 280 кг наркотиков 
    22:47 24.09.2015
    5591
    По информации ФСКН, Дмитрий Гуменецкий (в сериале "Бригада" Шмидт) являлся лидером логистического звена транснациональной группировки наркоторговцев.
    Кадр из сериала Бригада
    В Подмосковье актера из "Бригады" поймали с 280 кг наркотиков
    16:30 24.09.2015
    3599
    Работника правохранительных органов России, который сыграл начальника охраны Саши Белого, задержали с огромной партией наркотиков.
    Уничтожение наркотиков
    Около 350 тыс молодых людей погибли в РФ от наркотиков за 5 лет - ФСКН России
    08:56 26.06.2015
    57
    Виктор Иванов уточнил, что в 70-80% случаях смертей молодежи в биологических материалах обнаружены следы опиатов - героина, дезоморфина, морфина и других наркотиков.
    Сотрудник ФСКН России уничтожает шприцы с наркотиком
    Число наркоманов в России выросло с конца 80-х годов в 146 раз - ФСКН РФ
    08:13 26.06.2015
    181
    Как сообщил директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, слабый пограничный режим стал причиной роста потребления наркотиков - 90% наркотиков ввозятся в Россию из-за рубежа.
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Путин уволил 20 российских генералов
    16:21 08.05.2015
    1845
    В канун Дня Победы президент России освободил от занимаемых должностей ряд силовиков РФ: кубанского ФСКН, российского МВД, внутренних войск и других.
    Уничтожение наркотиков
    Российские наркоманы ежедневно тратят на наркотики 96 млн долл
    13:07 20.11.2014
    111
    В РФ насчитывается восемь миллионов наркозависимых граждан. Ежедневно они тратят суммы, сопоставимые с бюджетом целого города. Чиновники видят в наркоманах угрозу российской экономике.
    Беженцы
    РФ упростила участие в госпрограмме по переселению для беженцев из Украины
    08:34 11.10.2014
    1417
    Согласно принятым правилам, российские ведомства (ФМС, МВД, ФСКН и ФСБ) могут рассматривать заявление об участии в госпрограмме по переселению до 10 рабочих дней.
    Сотрудник ФСКН России уничтожает шприцы с наркотиком
    Более 700 россиян отравились новым "спайсом", свыше 25 погибли
    12:16 06.10.2014
    228
    По словам главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, среди пострадавших как взрослые люди, так и подростки.
    Директор ФСКН России Виктор Иванов
    ФСКН РФ зафиксировала увеличение наркотрафика через Украину
    11:31 15.05.2014
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    ФСКН России фиксирует увеличение наркотрафика на территории Украины, сообщил журналистам в четверг директор службы Виктор Иванов. По его словам, территория Украины используется для переброски героина и кокаина.
    Фестиваль КаZантип. Архивное фото
    Глава ФСКН РФ не знает о существовании "КаZантипа"
    12:19 14.05.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Глава ФСКН России Виктор Иванов заявил, что не знает о существовании фестиваля "КаZантип", проводимого в Крыму.
    Сотрудники милиции. Архивное фото
    Крымские правоохранители в ФСКН РФ сохранят чины и выслугу лет
    15:24 07.04.2014
    35Присоединение Крыма к РФ
    Путин подписал указ, согласно которому сотрудники органов внутренних дел, налоговой милиции и таможенной службы в Крыму, которые получили гражданство РФ, при поступлении на службу не потеряют в квалификации.
    Тренировка по изъятию наркотиков. Архивное фото
    Рейды наркополициии могут пройти на "КаZантипе"
    08:56 07.04.2014
    11
    Российская наркополиция в случае необходимости проведет рейды на крымском музыкальном фестивале "КаZантип", сообщил в понедельник представитель пресс-службы ФСКН.
    Директор ФСКН России Виктор Иванов
    Подразделения ФСКН РФ появятся в семи крупных городах Крыма
    12:21 02.04.2014
    63Отношения Украины и России
    Региональные подразделения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России появятся в Севастополе, Симферополе и еще пяти крупнейших городах Крыма.
    Здание Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в Москве.
    Руководство ФСКН обсудит антинаркотическую политику в Крыму
    14:37 01.04.2014
    16Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков проведет выездное заседание по вопросам реализации антинаркотической политики России на территории Крыма, сообщает во вторник пресс-служба ФСКН.
    Директор ФСКН России Виктор Иванов
    Глава ФСКН: число наркоманов в Крыму больше, чем в среднем по РФ
    14:56 26.03.2014
    25
    Изучение наркоситуации в Крыму показывает, что средний уровень наркопотребителей раза в два превышает общероссийский показатель, сказал Виктор Иванов.
    Директор ФСКН России Виктор Иванов
    Подразделение ФСКН появится в Крыму
    12:01 20.03.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Подразделение российской наркополиции вскоре появится в Крыму, заявил журналистам в четверг директор ФСКН Виктор Иванов.
    Работа экспертно-криминалистического центра УВД по Приморскому краю
    ФСКН: список известных наркотиков за 3 года увеличился вдвое
    10:13 14.03.2014
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    Количество различных видов наркотиков в мире за три последних года выросло в целых два раза - сейчас их уже около 500, сообщил в пятницу директор ФСКН России Виктор Иванов.
    Уничтожение наркотиков
    РФ, США и Афганистан совместно уничтожили 22 нарколаборатории
    10:20 27.09.2013
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    Россия, США и Афганистан совместно уничтожили на афганской территории за последние три года 22 нарколаборатории и 24 тонны опиатов в героиновом эквиваленте, предназначенных для РФ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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