наверх
10.03.201806:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    МВД РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 98
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев. Видео
    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев 
    13:25 10.01.2018
    1781
    Погибшие пассажиры перевернувшегося в Курской области микроавтобуса являются гражданами Украины, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы задержан
    06:59 31.12.2017
    563
    По информации МВД РФ, в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.
    Стрельба на фабрике в Москве. Спецоперация силовиков. Видео
    Стрельба на фабрике в Москве. Спецоперация силовиков 
    11:17 27.12.2017
    266
    Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
    Скорая помощь в РФ
    В Москве неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб
    09:40 27.12.2017
    132
    По информации ГУМВД РФ, в 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора, "один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов".
    Срыв показа фильма Полет пули в Москве
    В Москве задержаны 4 человека, сорвавших показ фильма о войне в Донбассе
    04:34 11.12.2017
    1210
    По информации МВД РФ, в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из кинотеатров на улице Новый Арбат, позднее четырех граждан доставили в отдел полиции.
    Здание МВД РФ
    МВД России: в Киеве задержан фигурант дела об убийстве Пола Хлебникова
    16:51 20.11.2017
    172
    Российское МВД подтверждает, что в столице Украины задержан один из фигурантов дела об убийстве главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебников в 2004 году.
    Скорая помощь в РФ
    В РФ автобус с детской хоккейной командой врезался в микроавтобус и грузовик
    05:14 22.10.2017
    278
    По информации МВД РФ, в субботу на 187-м километре автодороги "Холмогоры" автобус Neoplan совершил столкновение с движущимся впереди микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и затем совершил столкновение с грузовой автомашиной с полуприцепом Hyundai.
    В Петербурге машина протаранила остановку с людьми. Видео
    В Петербурге машина протаранила остановку с людьми 
    08:19 13.09.2017
    227
    Три пешехода тяжело пострадали при наезде машины на остановку общественного транспорта в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
    Страшная авария в Екатеринбурге. Восемь человек погибли. Видео
    На месте страшной аварии в Екатеринбурге, где погибли 8 человек 
    06:05 10.09.2017
    1358
    В субботу под Екатеринбургом у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели.
    Полиция РФ
    Автомобиль врезался в толпу людей в Петербурге, есть жертвы и пострадавшие
    04:53 20.08.2017
    1031
    По информации МВД, водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии.
    Кровавое нападение в Сургуте. На месте ликвидации преступника. Видео
    Кровавое нападение в Сургуте. На месте ликвидации преступника 
    23:24 19.08.2017
    623
    Инцидент произошел в субботу около полудня в центре Сургута. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение.
    Популярный исполнитель Евгений Осин
    Сестра популярного российского певца сообщила в полицию о его пропаже
    13:56 18.08.2017
    461
    По информации источника в правоохранительных органах, сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Полицейские начали его розыск.
    Кадры задержания полицейского, расстрелявшего бывшую жену и тестя в Ростове. Видео
    Кадры задержания полицейского, расстрелявшего бывшую жену и тестя в Ростове 
    01:56 12.07.2017
    282
    Инцидент произошел на трассе Ростов - Таганрог. По данным следователей, подозреваемый, будучи за рулем Hyundai Elantra, несколько раз выстрелил в водителя и пассажира Hyundai Solaris - в нем ехали мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения.
    На месте аварии с пассажирским автобусом из Донецка под Ростовом, 4 погибших. Видео
    На месте аварии с пассажирским автобусом из Донецка под Ростовом, 4 погибших 
    00:31 18.06.2017
    362
    По данным ГУМВД РФ, ДТП произошло на автодороге Самбек - Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека.
    Акция против коррупции в Москве
    МВД России: Навальный задержан за призывы к несанкционированной акции
    15:28 12.06.2017
    400
    По информации пресс-службы ГУ МВД по городу Москве, Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Соседи "кратовского стрелка" сообщили, что он был "тихоней"
    04:54 11.06.2017
    664
    Источник в правоохранительных службах региона сообщил, что мужчина, устроивший стрельбу - бывший сотрудник МЧС России и его зовут Игорь Зенков. По словам соседей, причиной внезапного поведения мужчины могло стать то, что он воевал в Чечне.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    "Кратовский стрелок" использовал оружие времен ВОВ - источник
    03:51 11.06.2017
    289
    По словам информированного источника, гранаты, которыми "стрелок" закидывал бойцов спецназа, были не оборонительные, а наступательные — времен Великой Отечественной войны.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ликвидация "кратовского стрелка" под Москвой. Спецоперация силовиков 
    01:41 11.06.2017
    548
    По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    "Кратовский стрелок" в ходе спецоперации ранил 4 спецназовцев
    00:49 11.06.2017
    257
    По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, преступник был блокирован, на протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    МВД России подтверждает ликвидацию "кратовского стрелка"
    00:36 11.06.2017
    261
    По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги

    Персоны

    Организации