По информации полиции РФ, "прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между двумя группами людей произошел конфликт, в ходе которого были нанесены телесные повреждения женщине и ее спутнику".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.