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    Архангельская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Метеорит над Архангельском. Видео
    Взрыв большого метеора в небе над Архангельском 
    17:17 09.01.2017
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    Как пояснил астроном Владимир Сурдин, ежедневно в атмосфере Земли сгорают сотни тысяч мелких частиц, однако поверхности небесные тела достигают довольно редко.
    Скорая помощь в РФ
    Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Архангельской области
    06:00 08.01.2016
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    В пятницу около 03.20 часов в Вельском районе Архангельской области на 745-м километре федеральной трассы М-8 водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направление автомобилем Hyundai Solaris.
    Полет ракеты. Архивное фото
    Две квартиры повреждены после падения крылатой ракеты в России - источник
    09:28 16.12.2015
    293
    При испытательном пуске в Архангельской области крылатая ракета упала в районе Северодвинска. При ее падении было повреждено трехэтажное жилое здание.
    Российский военный. Архивное фото
    Под Архангельском упала крылатая ракета
    18:01 15.12.2015
    1388
    По данным оборонного ведомства Российской Федерации, после пуска в результате нештатной ситуации ракета отклонилась от заданной траектории и упала вблизи населенного пункта Ненокса.
    Космодром Плесецк в Архангельской области
    Россия вывела на орбиту три космических аппарата министерства обороны
    02:49 24.09.2015
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    Старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 в рамках конверсионной программы.
    Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
    На космодроме "Плесецк" в России упала ракета - источник
    14:39 22.04.2015
    10779
    В семи километрах от стартовой площадки российского космодрома Плесецк в Архангельской области упала ракета. Сообщается, что падение произошло на территории космодрома.
    Митинг ВО Свобода под Радой с требованием провести расследование фактов коррупции в Кабмине
    Хроника 7 апреля: митинг под Радой, закон об общественном вещании
    09:28 08.04.2015
    234
    Во вторник, 7 апреля, под зданием Верховной Рады прошел массовый митинг, участники которого требовали создать временную следственную комиссию относительно коррупции в Кабинете министров.
    Пожарный. Архивное фото
    В РФ возбуждено уголовное дело по факту пожара на подлодке "Орел"
    22:59 07.04.2015
    113
    В результате инцидента никто не пострадал, сейчас пожар локализован на площади около 40 "квадратов".
    Российская атомная подводная лодка. Архивное фото
    Российскую подлодку "Орел" могут опустить в воду, чтобы потушить пожар
    17:54 07.04.2015
    508
    В Северодвинске на судоремонтном заводе загорелась атомная подлодка, на которой продолжается тушение пожара. В очаге возгорание продолжается сильное задымление.
    ОАО Центр Судоремонта Звездочка
    В России потушен пожар на атомной подлодке "Орел"
    16:35 07.04.2015
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    На судоремонтном заводе в Архангельской области удалось локализовать возгорание на АПЛ, на которой во время сварочных работ загорелся утеплитель.
    Российская атомная подводная лодка. Архивное фото
    В России во время ремонта загорелась атомная подлодка
    15:29 07.04.2015
    6902
    Пожар произошел на судоремонтном заводе "Звездочка" в Архангельской области РФ. Во время ремонта АПЛ загорелся утеплитель.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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