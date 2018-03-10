В пятницу около 03.20 часов в Вельском районе Архангельской области на 745-м километре федеральной трассы М-8 водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направление автомобилем Hyundai Solaris.
Старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 в рамках конверсионной программы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".