Старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 в рамках конверсионной программы.
Пуски ракет-носителей легкого класса "Рокот" возобновятся в первой половине сентября, сообщил в понедельник глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Причины неполадок были в системе управления разгонным блоком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.