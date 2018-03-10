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    Виталий Захарченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 106
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    Парламентские выборы в Германии
    Хроника 24 сентября: взрыв в многоэтажке Харькова, выборы в Германии
    09:15 25.09.2017
    457Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Накануне на выборах в бундестаг Германии, по предварительным результатам, победу одержала Ангела Меркель, суд арестовал все имущество экс-министра Захарченко, а Дональд Трамп дополнил список стран, гражданам которых ограничен въезд в США.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Суд арестовал все имущество экс-министра Захарченко
    14:17 24.09.2017
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    Как отмечается, арест наложен на все выявленное, на настоящее время, движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Суд разрешил заочное расследование в отношении Захарченко по "церковному делу"
    17:08 25.07.2017
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    Удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Персонал украинских предприятий Донбасса будет под управлением ДНР
    19:43 14.03.2017
    1084Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что до среды 100% персонала предприятий украинской юрисдикции перейдет под управление республики.
    Молоток судьи
    Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по "церковному делу"
    19:05 07.01.2017
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    Суд также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции. Следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Захарченко: митингующие в Киеве в 2014 не пускали милицию на Майдан
    23:26 16.12.2016
    348Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего главы МВД Виталия Захарченко, сотрудники правопорядка не могли пройти на Майдан и оказать помощь тем, кого там задержали, пытали, оказывали давление.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Захарченко: огонь в Киеве велся из зданий, контролируемых "Майданом"
    22:38 16.12.2016
    634Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего главы МВД Виталия Захарченко, фактически вся территория, откуда велся прицельный огонь, контролировалась силами "Майдана". Речь идет о помещении консерватории, помещении гостиницы "Украина".
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Силовой вариант не планировался на Майдане - Захарченко
    14:27 16.12.2016
    326Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший глава МВД заявил в ходе заседания Дорогомиловского суда Москвы, что руководство страны пыталось разрешать ситуацию миром и найти компромиссные решения.
    Николай Азаров
    Российский суд допросит Азарова и Пшонку по "иску о госперевороте"
    23:46 15.12.2016
    177Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Судебное заседание по иску Владимира Олийныка состоится в пятницу. Кроме бывших премьера и генпрокурора будут допрошены Андрей Клюев и Виталий Захарченко.
    Допрос В. Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
    Янукович: я не давал распоряжение стрелять по "евромайдановцам"
    19:36 28.11.2016
    127Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал в ходе допроса, что никаких распоряжений о применении оружия правоохранителями к участникам Евромайдана не давал.
    Командир ополчения ДНР Арсен Павлов с позывным Моторола
    "Первое громкое убийство в Донецке". Спецкор о смерти "Моторолы"
    14:58 17.10.2016
    1280Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Специальный корреспондент Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что об убийстве Арсения Павлова в регионе говорят все, поскольку если в Луганске резонансные смерти происходили довольно часто, то в Донецке за все время вооруженного конфликта это первый случай.
    Сжигание книг под Верховной Радой
    "Не читал, но осуждаю": активисты начали жечь книги
    16:38 31.05.2016
    2869
    Во вторник у здания МВД на улице Богомольца в Киеве можно было услышать не очень дружное скандирование "Захарченко – на нары! Слава Украине! Героям слава!". И снова: "Захарченко на нары!"...
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Захарченко: новая полиция - это угроза общественной безопасности
    11:45 18.03.2016
    1727Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В распоряжении редакции оказалось письмо экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко, в котором он делится своими мыслями о реформе МВД Украины, статусе и качестве работы новой полиции.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Экс-министр МВД Украины Захарченко о Майдане 2013-2014
    15:11 20.02.2016
    6207Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В эти дни Украина отмечает два года Революции достоинства. Но не все эти события воспринимают сейчас так же, как два года и год назад.
    Экс-глава МВД Виталий Захарченко
    Экс-глава МВД Захарченко: жизнь человека в Украине ценится очень низко
    15:50 11.01.2016
    243
    По его мнению, среди граждан растёт чувство их незащищенности, стремление обезопасить себя и свою семью. Граждане считают, что государство не способно их защитить.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Экс-глава МВД Захарченко: жить в Украине стало в десятки раз опаснее
    08:14 11.01.2016
    3569Рост преступности в Украине
    О том, что происходит в органах внутренних дел Украины, каковы криминогенные итоги 2015 года, чего ожидать в 2016-ом году говорит бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
    Интерпол объявил в международный розыск Виктора Януковича и Николая Азарова
    Куликов: у Украины не заладились отношения с Интерполом, уже никого не ищут
    11:32 09.01.2016
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    Центральный офис Интерпола решил не вмешиваться в конфликт Украины и России и очень часто отказывает в розыске лиц, которых одна и вторая сторона считает заслуживающими тюрьмы. Дошло до того, что Интерпол снимает с розыска матерых уголовников.
    Дмитрий Табачник. Архивное фото
    Минфин США ввел санкции против Табачника и Захарченко
    20:57 22.12.2015
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    В сообщении американского Минфина сказано, что Дмитрий Табачник "обвиняется украинским правительством в присвоении или растрате средств по Уголовному кодексу страны".
    Пенсионное удостоверение Виктора Януковича, найденное в ходе обыска в Киеве
    Хроника 16 декабря: отмена ЗСТ с Россией, блокада Крыма, архив Януковича
    09:19 17.12.2015
    562ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    В среду, 16 декабря, Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. В этот же день Кабмин Украины разорвал торговые отношения с Крымом. Помимо этого МВФ признал долг Украины к РФ на $3 млрд суверенным.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Экс-глава МВД Украины Захарченко работает в комитете Госдумы РФ
    22:04 16.12.2015
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    По словам экс-министра, его не беспокоит, что он объявлен в розыск, поскольку относится к властям Украины "как товарищ Жуков к товарищу Гитлеру, если бы он объявил его в розыск".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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