Накануне на выборах в бундестаг Германии, по предварительным результатам, победу одержала Ангела Меркель, суд арестовал все имущество экс-министра Захарченко, а Дональд Трамп дополнил список стран, гражданам которых ограничен въезд в США.
Суд также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции. Следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.
По словам бывшего главы МВД Виталия Захарченко, фактически вся территория, откуда велся прицельный огонь, контролировалась силами "Майдана". Речь идет о помещении консерватории, помещении гостиницы "Украина".
Специальный корреспондент Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что об убийстве Арсения Павлова в регионе говорят все, поскольку если в Луганске резонансные смерти происходили довольно часто, то в Донецке за все время вооруженного конфликта это первый случай.
Центральный офис Интерпола решил не вмешиваться в конфликт Украины и России и очень часто отказывает в розыске лиц, которых одна и вторая сторона считает заслуживающими тюрьмы. Дошло до того, что Интерпол снимает с розыска матерых уголовников.
В среду, 16 декабря, Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. В этот же день Кабмин Украины разорвал торговые отношения с Крымом. Помимо этого МВФ признал долг Украины к РФ на $3 млрд суверенным.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".