Новый виток газового кризиса между Украиной и РФ уже ударил по украинцам, но это только цветочки, предупреждают эксперты. Впереди – повышение тарифов, ведь чиновники уверяют, что газ закупали экстренно и по завышенным во много раз ценам.
"Газпром" обжаловал решение суда о поставках газа в Украину, а также начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". Речь идет о контракте на поставку газа самой Украине и о соглашении по поводу транзита газа. Оба контракта должны были действовать до 2019 года.
Финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркора заявил, что конфликт не влияет на реализацию проекта "Северный поток-2", "поскольку он направлен на вклад в долгосрочную безопасность поставок газа в Европу".
Украинское правительство вынуждено ограничить потребление газа из-за политики "Газпрома". Однако, опрошенные Deutsche Welle эксперты уверены, что все не настолько катастрофично - Киев может использовать ситуацию в свою пользу.
Газовый кризис между Украиной и Россией получил продолжение. "Нафтогаз" возмутился уведомлением "Газпрома" расторгнуть или пересмотреть контракт 2009 года и заявил, что европейский газ, купленный Украиной, в четыре раза дороже российского.
То ли блогеры переусердствовали, то ли Господь смилостивился и спустил менее угрожающие показатели прогноза погоды, то ли сама акция "Прикрути!" вызвала обратный эффект и вместо единения вокруг лидера нации получилось роптание и возмущение масс.
Накануне ВСУ заявили о нарушении объявленного на Донбассе перемирия – обстрелы продолжаются, взрыв произошел и в центре Донецка: погиб один человек. Помимо этого в Минсоцполитики анонсировали изменения механизма начисления пенсий украинцам.
В отчете международного рейтингового агентства отмечается, что в долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа "Газпрома" в сравнении с другими видами топлива.
Новый виток газового кризиса между Украиной и РФ уже ударил по украинцам, но это только цветочки, предупреждают эксперты. Впереди – повышение тарифов, ведь чиновники уверяют, что газ закупали экстренно и по завышенным во много раз ценам.
В "Газпроме" заявили, что "по итогам разбирательства арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством".
Внутри страны при помощи пиар-акции "Прикрути" разыгрывалась в очередной раз патриотическая, радикальная и антироссийская карта, призванная отвлечь внимание от реальных провалов и просчётов власти, отметил Руслан Бортник.
По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
Горячая фаза "газовой войны" между "Нафтогазом" и "Газпромом" - еще один аргумент "за" строительство газопроводов в обход Украины, где постоянно возникают конфликтыне ситуации и возможны проблемы с транзитом российского газа в Европу.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что решение Стокгольмского суда - позитивное для "Нафтогаза" и умеренно негативное для "Газпрома".
Остывшая "газовая война" между Украиной и Россией вспыхнула с новой силой. Теперь даже "Нафтогаз" призвал ввести режим экономии. Все началось после победы украинских газовщиков в Стокгольмском арбитраже… Но чем закончится эта история?
"Нафтогазу" и украинцам рано праздновать убедительную историческую победу, поскольку окончательная точка в судебном споре еще не поставлена - "Газпромом" намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража.
Стокгольмский арбитражный суд трактует пункты договоров, а не принимает политико-правовые решения, отмечает политэксперт Сергей Быков. При этом не важно, это суд между украинской и российской компанией или между мальдивской и китайской.
Газовый кризис между Украиной и Россией получил продолжение. "Нафтогаз" возмутился уведомлением "Газпрома" расторгнуть или пересмотреть контракт 2009 года и заявил, что европейский газ, купленный Украиной, в четыре раза дороже российского.
Эксперт Геннадий Рябцев прокомментировал новый виток газовой войны "Нафтогаза" и "Газпрома". Он напомнил, что призывы экономить газ противоречивы, так как потребность страны в газе сегодня много меньше, чем в 2005, 2009, 2013 годах.
Накануне миссия МВФ анонсировала свой визит в Киев, в США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ", а сама Украина анонсировала закупки газа у России. Помимо этого СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Представитель компании "Газпром газораспределение Тула" сообщил, что почти 400 домов остались без газа из-за незаконной врезки в газовую трубу группой местных жителей. В четверг МВД РФ сообщило о 700 домах, оставшихся без газоснабжения.
ОАО "Газпром" завершил строительство морских участков "Турецкого потока" на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream Transport B.V.
Украина рассчитывает в сентябре подписать новое соглашение с "Газпромом" по поставкам газа в Украину, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в пятницу в ходе форума "Ялтинская экономическая стратегия " (YES).
"Газпром" самостоятельно обратился к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность предоставления скидки "Нафтогазу Украины" во втором квартале текущего года, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Акционерами второй ветки "Северного потока", кроме "Газпрома", стали BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell. Введение газопровода в эксплуатацию грозит Украине потерей 2 миллиардов долларов ежегодно.
"Нафтогаз" прекратил поставки газа в Донбасс 18 февраля, аргументировав это повреждением инфраструктуры. Чтобы регион не остался без топлива, "Газпром" расконсервировал ГИС "Прохоровка" и "Платово". Какие есть маршруты поставок газа в Украину - в инфографике РИА Новости.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия намерена перенаправить через Турцию весь газ, идущий сейчас транзитом через Украину. Как Россия планирует изменить свое участие в газовом транзите - смотрите в инфографике РИА Новости Украина.