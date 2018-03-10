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    Газпром

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1220
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    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Тарифный удар. За газовую переплату заплатят все
    19:50 08.03.2018
    12113Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Новый виток газового кризиса между Украиной и РФ уже ударил по украинцам, но это только цветочки, предупреждают эксперты. Впереди – повышение тарифов, ведь чиновники уверяют, что газ закупали экстренно и по завышенным во много раз ценам.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко: транзит газа через Украину - не благотворительность
    18:57 08.03.2018
    2398Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам президента Петра Порошенко, транзит газа через Украину не его благотворительность, не жест поддержки Украины, это прямые обязательства, которые надо выполнять.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    МИД Украины оценил апелляцию "Газпрома" как "политическую игру"
    04:57 08.03.2018
    3009Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "Газпром" в любом случае обязан выполнять условия контрактов, даже если они на рассмотрении в арбитраже.
    Логотип на павильоне компании Газпром
    "Газпрому" не удалось выставить Украину ненадежным транзитером - Госдеп
    02:16 08.03.2018
    749Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что "украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14%".
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД поручил дипмиссиям провести тщательный анализ активов "Газпрома"
    00:59 08.03.2018
    266Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам замминистра иностранных дел Елены Зеркаль, "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Порошенко: "Нафтогаз" получит "все до копейки" по решению арбитража
    19:42 07.03.2018
    897Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Глава украинского государства Петр Порошенко отметил, что отказ "Газпрома" платить "Нафтогазу" говорит о слабой позиции европейской компании.
    Доллары
    Украина продаст конфискованные акции российского "Газтранзита" на аукционе
    18:35 07.03.2018
    1009
    Как заявил премьер Украины Владимир Гройсман, был наложен арест на активы ряда компаний, а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман поручил Минюсту действовать жестче по ситуации с "Газпромом"
    17:45 07.03.2018
    762Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что позиция украинской стороны в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогазу"
    15:40 07.03.2018
    953Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам зампредправления "Газпрома", подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, и оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража.
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    "Газпром" против "Нафтогаза". Следующий раунд - в суде
    10:20 07.03.2018
    2045Дело - труба! В Украине кризис с газом
    "Газпром" обжаловал решение суда о поставках газа в Украину, а также начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". Речь идет о контракте на поставку газа самой Украине и о соглашении по поводу транзита газа. Оба контракта должны были действовать до 2019 года.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    Спор "Газпрома" и "Нафтогаза" не влияет на "Северный поток-2" - оператор
    03:48 07.03.2018
    1556Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркора заявил, что конфликт не влияет на реализацию проекта "Северный поток-2", "поскольку он направлен на вклад в долгосрочную безопасность поставок газа в Европу".
    Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
    "Нафтогаз": долг "Газпрома" растет на $0,5 млн в день
    18:46 06.03.2018
    322
    В компании отметили, что "Газпром" по-прежнему должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, на которые начисляется около 0,5 миллиона долларов процентов ежедневно".
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    "Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом"
    15:38 06.03.2018
    1421Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил во вторник, что российская компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа.
    ОАО Газпром
    DW: является ли Украина заложницей российского газа?
    10:54 06.03.2018
    1701Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Украинское правительство вынуждено ограничить потребление газа из-за политики "Газпрома". Однако, опрошенные Deutsche Welle эксперты уверены, что все не настолько катастрофично - Киев может использовать ситуацию в свою пользу.
    Газокомпрессорная станция
    Труба под охраной и перспективы переговоров. Продолжение газовой войны
    10:13 06.03.2018
    3608Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Газовый кризис между Украиной и Россией получил продолжение. "Нафтогаз" возмутился уведомлением "Газпрома" расторгнуть или пересмотреть контракт 2009 года и заявил, что европейский газ, купленный Украиной, в четыре раза дороже российского.
    Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
    "Нафтогаз" не исключает еще один арбитраж против "Газпрома"
    09:46 06.03.2018
    458Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной с 2009 года.
    Газовая конфорка
    На голубом газу
    09:37 06.03.2018
    2644Дело - труба! В Украине кризис с газом
    То ли блогеры переусердствовали, то ли Господь смилостивился и спустил менее угрожающие показатели прогноза погоды, то ли сама акция "Прикрути!" вызвала обратный эффект и вместо единения вокруг лидера нации получилось роптание и возмущение масс.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    Хроника 5 марта: "Газпром" разрывает контракты с Украиной, срыв перемирия на Донбассе
    09:06 06.03.2018
    817Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Накануне ВСУ заявили о нарушении объявленного на Донбассе перемирия – обстрелы продолжаются, взрыв произошел и в центре Донецка: погиб один человек. Помимо этого в Минсоцполитики анонсировали изменения механизма начисления пенсий украинцам.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    Позиции "Газпрома" в ЕС могут ухудшиться из-за украинского транзита - S&P
    03:39 06.03.2018
    1391Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В отчете международного рейтингового агентства отмечается, что в долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа "Газпрома" в сравнении с другими видами топлива.
    Елена Зеркаль. Архивное фото
    РФ восприняла поражение в Стокгольмском арбитраже как пощечину - Зеркаль
    01:48 06.03.2018
    1173Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль связала эмоциональную позицию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража с тем, что в России через две недели состоятся выборы президента.
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    "Газпром" вернул Украине деньги, поставок с марта не будет
    10:51 01.03.2018
    12122
    "Газпром" получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа, но из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту вернул их обратно.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Тарифный удар. За газовую переплату заплатят все
    19:50 08.03.2018
    12113
    Новый виток газового кризиса между Украиной и РФ уже ударил по украинцам, но это только цветочки, предупреждают эксперты. Впереди – повышение тарифов, ведь чиновники уверяют, что газ закупали экстренно и по завышенным во много раз ценам.
    Молоточек судьи
    "Газпром" сделал важное для Украины уточнение по решению в Стокгольме
    01:10 01.03.2018
    8251
    В "Газпроме" заявили, что "по итогам разбирательства арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством".
    Руслан Бортник
    Газовый бойкот. Украинцам лихо прикрутили — Бортник
    15:15 05.03.2018
    5984
    Внутри страны при помощи пиар-акции "Прикрути" разыгрывалась в очередной раз патриотическая, радикальная и антироссийская карта, призванная отвлечь внимание от реальных провалов и просчётов власти, отметил Руслан Бортник.
    Нафтогаз Украины
    Корольчук: и кто мешал "Нафтогазу" раньше расторгнуть договор с "Газпромом"?
    10:50 04.03.2018
    5882
    По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" подыграл "Газпрому" в вопросе "Северного потока-2"
    19:48 03.03.2018
    5294
    Горячая фаза "газовой войны" между "Нафтогазом" и "Газпромом" - еще один аргумент "за" строительство газопроводов в обход Украины, где постоянно возникают конфликтыне ситуации и возможны проблемы с транзитом российского газа в Европу.
    Газовая компрессорная станция. Архивное фото
    Больше не подаем. Россия объявляет Украине газовый бойкот
    14:13 05.03.2018
    5229
    Москва отказалась от поставок газа в Украину. Однако обязательства перед европейскими партнерами будут соблюдены. Первые шаги известны, но что дальше?
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Появилась реакция Fitch на решение суда по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"
    11:09 01.03.2018
    4359
    Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что решение Стокгольмского суда - позитивное для "Нафтогаза" и умеренно негативное для "Газпрома".
    Батарея
    Соцсети: у вас батареи еще теплые?
    14:44 02.03.2018
    4325
    Остывшая "газовая война" между Украиной и Россией вспыхнула с новой силой. Теперь даже "Нафтогаз" призвал ввести режим экономии. Все началось после победы украинских газовщиков в Стокгольмском арбитраже… Но чем закончится эта история?
    Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины
    Что значит стокгольмская победа "Нафтогаза". Опрос экспертов
    14:14 01.03.2018
    4269
    "Нафтогазу" и украинцам рано праздновать убедительную историческую победу, поскольку окончательная точка в судебном споре еще не поставлена - "Газпромом" намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков о сути "победы" в Стокгольме
    15:55 02.03.2018
    4084
    Стокгольмский арбитражный суд трактует пункты договоров, а не принимает политико-правовые решения, отмечает политэксперт Сергей Быков. При этом не важно, это суд между украинской и российской компанией или между мальдивской и китайской.
    Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
    Призыв "экономить газ" трактовали как "открути на полную" - Соколовская
    20:56 04.03.2018
    3922
    Политэксперт Янина Соколовская считает, что призывы властей экономить газ произвели на население абсолютно противоположный эффект с очередными жалобами на чиновников.
    Газокомпрессорная станция
    Труба под охраной и перспективы переговоров. Продолжение газовой войны
    10:13 06.03.2018
    3608
    Газовый кризис между Украиной и Россией получил продолжение. "Нафтогаз" возмутился уведомлением "Газпрома" расторгнуть или пересмотреть контракт 2009 года и заявил, что европейский газ, купленный Украиной, в четыре раза дороже российского.
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    Безудержное ликование. Реакция украинских чиновников на решение по "Газпрому"
    06:40 01.03.2018
    3574
    Арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    МИД Украины оценил апелляцию "Газпрома" как "политическую игру"
    04:57 08.03.2018
    3009
    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "Газпром" в любом случае обязан выполнять условия контрактов, даже если они на рассмотрении в арбитраже.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    У "Нафтогаза" есть план действий в случае прекращения транзита "Газпромом"
    19:52 05.03.2018
    2993
    Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что просчитываются разные варианты: и на уровне" Нафтогаза ", и на уровне украинского правительства, и на уровне Еврокомиссии.
    Флаги Украины и России
    Украина vs Россия: новая фаза газовых войн и холодных батарей
    14:12 02.03.2018
    2924
    В угоду обострения отношений и дальнейшего давления на Россию, Украина готова пожертвовать комфортом и благополучием собственных граждан, призывая их максимально экономить газ и тепло в морозы.
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Рябцев: основные ответы на главные вопросы газового кризиса
    09:32 04.03.2018
    2866
    Эксперт Геннадий Рябцев прокомментировал новый виток газовой войны "Нафтогаза" и "Газпрома". Он напомнил, что призывы экономить газ противоречивы, так как потребность страны в газе сегодня много меньше, чем в 2005, 2009, 2013 годах.
    Митинг военных пенсионеров под Радой
    Хроника 7 февраля: бунт военных пенсионеров, возрождение УБОП
    09:08 08.02.2018
    2806
    Накануне миссия МВФ анонсировала свой визит в Киев, в США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ", а сама Украина анонсировала закупки газа у России. Помимо этого СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    В "Нафтогазе" сообщили о серьезном снижении цены российского газа
    12:51 09.02.2018
    2705
    По словам главного коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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