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    В "Газпроме" допустили строительство "Северного потока - 3"

    (обновлено: )474100
    По словам зампредправления "Газпрома" Александра Медведева, если Европа заявит свои потребности и будет готова подписать необходимые контракты, то могут потребоваться новые газотранспортные проекты, например, "Северный поток - 3".
    Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания не исключает строительства "Северного потока — 3".

    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Biznes Alert: на борьбу с "Северным потоком" уже нет времени

    В корпорации не раз говорили, что готовы поставить Европе столько газа, сколько будет необходимо.

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    "У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — "Северный поток — 3", например", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

    Ранее сообщалось, что "Газпром" внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи в Гронингене (крупнейшее месторождение газа в Европе, расположено в Нидерландах) на фоне общего снижения объемов в Евросоюзе. В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте доложил, что к 2022 году правительство планирует сократить добычу на этом месторождении до 12 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году — полностью прекратить.

    Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя строительство газопровода "Северный поток — 2", заявляла, что Украина должна продолжить играть роль в транзите газа.

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