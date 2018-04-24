В "Газпроме" допустили строительство "Северного потока - 3"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания не исключает строительства "Северного потока — 3".

В корпорации не раз говорили, что готовы поставить Европе столько газа, сколько будет необходимо.

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"У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — "Северный поток — 3", например", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее сообщалось, что "Газпром" внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи в Гронингене (крупнейшее месторождение газа в Европе, расположено в Нидерландах) на фоне общего снижения объемов в Евросоюзе. В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте доложил, что к 2022 году правительство планирует сократить добычу на этом месторождении до 12 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году — полностью прекратить.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя строительство газопровода "Северный поток — 2", заявляла, что Украина должна продолжить играть роль в транзите газа.