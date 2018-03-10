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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Первый танкер со сжиженным российским газом прибыл к побережью США
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    Сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно прибыло с некоторым опозданием из-за плохой погоды.
    Газопровод. Архивное фото
    В Украину начал поступать газ от французской Engie
    16:55 12.01.2017
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    Как сообщает "Укртрансгаз", за первую декаду 2017-го года в ГТС Украины уже поступило 3,9 миллиона кубометров газа, а ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 миллиона кубов.
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    Сектор газа. "Газпром" покорил ЕС, а в украинской ГТС поселятся французы
    18:14 01.11.2016
    12653Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Еврокомиссия разрешила "Газпрому" войти на рынок Чехии, допустив его к газопроводу Opal. Теперь российская компания будет поставлять дополнительные объемы газа, а "Нафтогаз" может надеяться только на общий рост потребления газа в ЕС, чтобы стать "безубыточным".
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Крупнейшая энергокомпания Европы выходит на рынок Украины - "Нафтогаз"
    13:04 28.10.2016
    6176Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По заявлению коммерческого директора компании "Нафтогаз Украина" Юрия Витренко, крупнейшая европейская компания, Engie (бывшая Gaz de France), выходит на украинский рынок и начинает прямые поставки газа украинским потребителям.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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