Сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно прибыло с некоторым опозданием из-за плохой погоды.
Еврокомиссия разрешила "Газпрому" войти на рынок Чехии, допустив его к газопроводу Opal. Теперь российская компания будет поставлять дополнительные объемы газа, а "Нафтогаз" может надеяться только на общий рост потребления газа в ЕС, чтобы стать "безубыточным".
По заявлению коммерческого директора компании "Нафтогаз Украина" Юрия Витренко, крупнейшая европейская компания, Engie (бывшая Gaz de France), выходит на украинский рынок и начинает прямые поставки газа украинским потребителям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".