Первый танкер со сжиженным российским газом прибыл к побережью США

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из РФ находится у терминала американского порта Бостона, передает агентство Блумберг со ссылкой на береговую охрану.

Ранее сообщалось, что в среду этот танкер прибыл в Бостон. Согласно информации на сайте системы глобального позиционирования судов, танкер находился на рейде порта на некотором отдалении от берега.

"Мы осуществили стандартную процедуру сопровождения", — заявил агентству младший офицер береговой охраны США Эндрю Барреси.

По данным транспортной компании Kpler SAS, в феврале ожидается прибытие второго танкера с российским сжиженным газом в США. Как сообщили агентству в компании, танкер Provalys загрузит топливо во французском порту Дункерк и прибудет в Соединенные Штаты примерно к 15 февраля.

В начале января СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. Отмечалось, что сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно должно было прибыть в пункт назначения 20 января, однако в пятницу, 19 января, развернуло курс на испанский порт Альхесирас (Algeciras). Компания Engie позднее объяснила изменение траектории танкера непогодой, отметив, что судно все равно в итоге направится в Бостон.