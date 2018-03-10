Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
Экономический эксперт Александр Гончаров отмечает, что у губернаторов и министров - обычный украинский политический бизнес, действующий по принципу "сегодня народу будет хуже чем вчера, но утешает то, что лучше, чем завтра".
Несмотря на заявления политиков, Украина все еще очень далека от европейских стандартов: в Европе Верховный Совет с уровнем доверия граждан около 3% не мог бы работать и продолжать принимать законы, уверен политолог Алексей Якубин.
Премьер Украины Владимир Гройсман поручил решить вопрос по восстановлению водоснабжения в Мариуполе министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и ряду других высокопоставленных чиновников.
Комментируя заявление Гройсмана о намерении участвовать в парламентских выборах, журналист Вячеслав Чечило отмечает, что рейтинга у премьера нет, поэтому рассчитывать ему не на что - разве что на винницкий мажоритарный округ.
С 1 марта по календарю в стране начинается весна, однако погода еще не скоро порадует украинцев теплыми деньками. Вместе с тем в первый весенний месяц Украину ожидают ряд изменений и нововведений. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
Владимир Гройсман заявил, что сегодня нужно готовиться к очередным президентским и парламентским выборам. По его словам, принципиальным вопросом является решение о модели избирательной системы на следующие парламентские выборы.
Гройсман заявил, что правительство не принимало никаких решений относительно реализации проекта по Hyperloop: "Это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Гройсман призвал депутатов поддержать изменение избирательной системы для невозможности "покупки" голосов избирателей, реализовать конституционную реформу для перехода от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской.
Украинские власти настолько крепко подсели на кредитную иглу Запада, что едва не довели страну до дефолта. Премьер Гройсман признал, что страна не может жить без международных кредитов, а значит, власти будут безропотно выполнять то, что велят им западные банкиры.
Намедни премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам "весну реформ", а затем и "лето реформ". То есть тех, кто уцелел после "144 реформ" и дальнейшей "осени реформ", добьют "весной реформ" и "летом реформ"…
Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
По словам премьера, власти повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны: "Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен".
С 1 марта по календарю в стране начинается весна, однако погода еще не скоро порадует украинцев теплыми деньками. Вместе с тем в первый весенний месяц Украину ожидают ряд изменений и нововведений. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
У премьер-министра Гройсмана не хватает ресурсов для самостоятельной политической игры в Украине, но он тоже хочет принять участие в кастинге на роль прозападного кандитата в президенты, считает политэксперт Николай Спиридонов.
Комментируя заявление Гройсмана о намерении участвовать в парламентских выборах, журналист Вячеслав Чечило отмечает, что рейтинга у премьера нет, поэтому рассчитывать ему не на что - разве что на винницкий мажоритарный округ.
Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, за четыре годане удалось изменить качество жизни украинцев. Однако он убежден, что четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни правительству все же удалось изменить.
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Бресте на улице Советской организаторы воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года.
Владимир Гройсман во вторник прибыл с визитом в Хорватию, Украина впервые принимает чемпионат Европы по прыжкам в воду, а на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района во вторник утром произошло ДТП, в котором погибли три человека.
Украина и Израиль подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам встречи премьеров двух стран.
В Киеве в четверг члены ОУН пикетировали здание МВД, требуя отставки Арсена Авакова, в США министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.
Премьер-министр Владимир Гройсман посетил Международный выставочный центр в Киеве, где будет проходить песенный конкурс Евровидение. Он подчеркнул, что не ставит вопрос получения прибыли от проведения Евровидения.
Отношения между премьером Владимиром Гройсманом и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко накалились до предела. В День святого Валентина политики обменялись "любезностями": премьер назвал Тимошенко "мамой коррупции", а она его в ответ - "неадекватом".
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. После встречи Байден заявил, что продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества.
В четверг вкладчики банков и кредитных союзов провели митинг под зданием Национального банка Украины, тогда как мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман открыли в столице новый детский сад.
Премьер-министр Владимир Гройсман и Киевский городской глава Виталий Кличко посетили Рождественский городок на Софиевской площади. Политики гуляли без охраны и охотно позировали с людьми которые подходили сфотографироваться с ними или сделать селфи.
В Киеве показали фасад театра на Андреевском спуске после скандальной реконструкции, на ЧАЭС прошло торжественное открытие арки, укрывающей энергоблок станции, а в Колумбии потерпел крушение самолет с футболистами.
Премьер-министр Владимир Гройсман запустил работу Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела и 20 совместных мобильных групп.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил с рабочим визитом в Винницкую область, где принял участие в запуске твердотопливной котельной. Также премьер "протестировал" трамвай отечественного производства.
Премьер Владимир Гройсман находится во вторник в официальным визитом в Одесской области. Возле завода "Интерхим" премьер-министра Владимира Гройсмана встречали около 300 пикетчиков с измаильского завода ООО "Бессарабия-агро".
Глава Верховной Рады Андрей Парубий и помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд в ходе встречи во вторник обсудили судебную и парламентскую реформы в Украине. Также она провела встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Парубий возложили цветы к мемориалу Героям Чернобыля. Памятные мероприятия прошли во многих городах страны.
Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Арсения Яценюка и утвердила спикера парламента Владимира Гройсмана новым главой Кабинета министров. В этот же день Парубий стал спикером Рады, а первым вице-спикером Ирина Геращенко.
Лишенный мандата народного депутата Егор Фирсов со стычками и потасовками пробирался в сессионный зал Верховной Рады во вторник. Спикер Рады Гройсман объявил о досрочном прекращении депутатских полномочий Егора Фирсова и Николая Томенко.
В Виннице в понедельник новые патрульные приняли присягу. Винница стала 14-м городом, в котором начала функционировать патрульная полиция. На церемонии присутствовали президент Петр Порошенко, спикер парламента Владимир Гройсман.
Представителей СМИ призвали покинуть ложу прессы в зале заседания Рады из-за сообщений о минировании. В то же время спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что парламент продолжит работу, несмотря на информацию о минировании здания.
Расширенное заседание правительства с участием президента Петра Порошенко и главы парламента Владимира Гройсмана прошло во вторник в Киеве. Порошенко заявил, что согласится с любыми решениями по кадровым перестановкам в правительстве, если такие решения будут приняты правящей коалицией.
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своей поездки в Винницу, где сегодня, 20 мая, проходит юбилейный, 10-тый День Европы, заявил, что в приоритете правительства – проведение пенсионной реформы.
По словам главы правительства, на сегодняшний день, "практически по всей стране максимально, учитывая наши возможности, ведутся работы". При это Владимир Гройсман признает, что дорожные работы "ведутся по-разному".
По словам политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, для отставки премьер-министра Владимира Гройсмана в парламенте не хватает голосов депутатов.
Журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон уверен, что действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман не претендует на лидерство в стране, так как у него нет желания становится президентом.
Премьер-министр Владимир Гройсман дает пресс-конференцию по итогам года деятельности правительства. Она началась с небольшим опозданием. Перед выступлением был показан видеоролик о "фактических цифрах", говорящих о результатах деятельности Кабмина.
В интернете опубликовано видео с первой реакцией президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и экс-премьера Арсения Яценюка на решение Европарламента по предоставлению безвизового режима Украине.
Владимир Гройсман заявил, что в понедельник, 3 апреля, направит Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак и всем членам агентства подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций.
В СМИ уже неоднократно поднималась тема возможной отставки Владимира Гройсмана весной текущего года. Как отмечается, существует некий конфликт между премьером и президентом, который вызван тем, что первый ведет самостоятельную игру.
Как отмечается в повестке дня заседания, во вторник Кабмин рассмотрит проект закона о внесении изменения в статью 9 закона "Про оборону Украины". Законопроект будет представлять министр обороны Степан Полторак.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день есть все ресурсы, чтобы восстановить энергоснабжение Авдеевки, также подготовлены все сценарии развития событий вокруг прифронтового города.
Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией, которые утром во вторник частично перекрыли въезды в Киев с целью привлечь внимание к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом, переместились к зданию Кабинета министров.
В ходе семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, премьер Гройсман назвал в качестве классовых врагов нерадивых чиновников, которые препятствуют развитию бизнеса в регионах.
Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду сообщил подчиненным, что умеет двигаться только вперед, поэтому команда министров, в частности, Министерство здравоохранения, также должны идти вперед.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал изменить форму работы Государственной службы занятости и перейти от содержания безработных к созданию новых рабочих мест. Об этом глава правительства сказал в ходе заседания правительства.
Кабмин отчитался о результатах своей работы за 2016 год. Полный отчет занял более 200 страниц, однако, как отмечают эксперты, там больше "воды", нежели реальных успехов. Главные заявления Владимира Гройсмана - в инфографике РИА Новости Украина.
Верховная Рада в четверг приняла одним постановлением назначение нового Кабинета министров Владимира Гройсмана. Соответствующее решение поддержали 239 нардепов. Кто вошел в новое правительство, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Арсения Яценюка и утвердила спикера парламента Владимира Гройсмана новым главой Кабинета министров. Оба вопроса были проголосованы одним постановлением, которое поддержали 257 нардепов.
Сразу несколько парламентских фракций потребовали от Кабинета министров предоставить в Верховную Раду отчет о деятельности правительства. Голосование за принятие отчета может стать поводом для отставки правительства Арсения Яценюка.
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.