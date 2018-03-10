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    Владимир Гройсман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2241
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    Петр Порошенко поздравил с 8 марта фотографией девушки в форме и собакой
    Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой
    09:58 08.03.2018
    4380
    Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
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    Украина продаст конфискованные акции российского "Газтранзита" на аукционе
    18:35 07.03.2018
    1009
    Как заявил премьер Украины Владимир Гройсман, был наложен арест на активы ряда компаний, а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман поручил Минюсту действовать жестче по ситуации с "Газпромом"
    17:45 07.03.2018
    762Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что позиция украинской стороны в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    МВФ, шел бы ты домой
    15:52 06.03.2018
    2219Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
    Александр Гончаров
    Гончаров: нигде нет ничего личного - только политический бизнес
    13:51 06.03.2018
    222Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Экономический эксперт Александр Гончаров отмечает, что у губернаторов и министров - обычный украинский политический бизнес, действующий по принципу "сегодня народу будет хуже чем вчера, но утешает то, что лучше, чем завтра".
    Политолог Алексей Якубин
    Якубин: в Украине царит коллективная безответственность политиков
    17:51 05.03.2018
    520Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Несмотря на заявления политиков, Украина все еще очень далека от европейских стандартов: в Европе Верховный Совет с уровнем доверия граждан около 3% не мог бы работать и продолжать принимать законы, уверен политолог Алексей Якубин.
    Владимир Гройсман
    Гройсман раскритиковал главу "Нафтогаза" за недостаточные запасы газа в ПХГ
    19:00 02.03.2018
    1610Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Премьер Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" должен был бы предусмотреть и четко понимать, что нужно создавать запасы при неопределенных ситуациях.
    Владимир Гройсман
    Гройсман назвал сроки режима газовой экономии
    18:51 02.03.2018
    673Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Владимир Гройсман заявил вечером в пятницу, что ситуация в стране из-за дефицита газа "на вторник, максимум среду" будет полностью стабилизирована.
    Флаг России
    Мировые тренды: ядерный ультиматум РФ, "новая Украина" Гройсмана
    16:33 02.03.2018
    387
    Зарубежные издания пишут о новинках российского вооружения, ввозных пошлинах на сталь и алюминий в США, а также о нерешенном вопросе ввода миротворцев в Донбассе.
    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    Из-за "Газпрома" Украина чувствует нехватку газа - Гройсман
    12:32 02.03.2018
    1450Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Премьер-министр Украины признал, что страна "будет чувствовать некоторую нехватку газа". Гройсман поставил "Нафтогазу" задачу максимально быстро урегулировать проблему.
    Владимир Гройсман
    Гройсман: РФ уже доказывала, что мировое право для нее не имеет значения
    05:25 02.03.2018
    835Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам премьер-министра Украины, сегодня трудно предположить, как будет действовать Россия после решения Стокгольмского арбитража.
    Владимир Гройсман
    Гройсман отреагировал на отключение воды в части Донбасса
    18:43 01.03.2018
    467Украина остановилась в снежных заносах
    Премьер Украины Владимир Гройсман поручил решить вопрос по восстановлению водоснабжения в Мариуполе министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и ряду других высокопоставленных чиновников.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман уехал в Латвию
    17:38 01.03.2018
    73
    По словам Владимира Гройсмана, ключевая тема переговоров с главой правительства страны Марисом Кучинскисом - усиление экономического взаимодействия и обмен опытом реформ.
    Владимир Гройсман
    Мельник: Гройсман попадет в парламент только в одном случае
    13:18 01.03.2018
    278
    Вероятнее всего, Владимир Гройсман пойдет в парламент со своим политпроектом объединившись с мажоритарниками от БПП, считает политолог.
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко
    Полный финиш с уходом в аут. Начался Дрейф Гройсмана от Порошенко
    11:18 01.03.2018
    1505
    Комментируя заявление Гройсмана о намерении участвовать в парламентских выборах, журналист Вячеслав Чечило отмечает, что рейтинга у премьера нет, поэтому рассчитывать ему не на что - разве что на винницкий мажоритарный округ.
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    08:24 01.03.2018
    4131Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    С 1 марта по календарю в стране начинается весна, однако погода еще не скоро порадует украинцев теплыми деньками. Вместе с тем в первый весенний месяц Украину ожидают ряд изменений и нововведений. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Куда катится Гройсман?
    18:19 28.02.2018
    1889
    Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Гройсман прокомментировал сообщения о досрочных выборах в Раду
    15:29 28.02.2018
    527Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Владимир Гройсман заявил, что сегодня нужно готовиться к очередным президентским и парламентским выборам. По его словам, принципиальным вопросом является решение о модели избирательной системы на следующие парламентские выборы.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины
    Гройсману и министрам угрожали из-за университета Богомольца - Супрун
    13:39 28.02.2018
    497Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По информации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, члены Кабмина на заседании правительства получили сообщение с угрозами из-за ситуации в НМУ им А. А. Богомольца.
    Владимир Гройсман
    Hyperloop в Украине. Гройсман сделал заявление
    16:46 27.02.2018
    354
    Гройсман заявил, что правительство не принимало никаких решений относительно реализации проекта по Hyperloop: "Это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать".
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    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Владимир Гройсман
    Все может стать еще хуже. Гройсман сделал тревожное заявление по ситуации в Украине
    16:24 09.02.2018
    33457
    Гройсман призвал депутатов поддержать изменение избирательной системы для невозможности "покупки" голосов избирателей, реализовать конституционную реформу для перехода от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской.
    Владимир Гройсман и Арсений Яценюк. Архивное фото
    По самые помидоры. Гройсман и Яценюк вогнали Украину в долги
    13:50 17.02.2018
    9236
    Украинские власти настолько крепко подсели на кредитную иглу Запада, что едва не довели страну до дефолта. Премьер Гройсман признал, что страна не может жить без международных кредитов, а значит, власти будут безропотно выполнять то, что велят им западные банкиры.
    Юрий Луценко и Петр Порошенко
    Юра, куда ты? Постой! У токсичного президента редеет окружение
    11:53 15.02.2018
    7823
    Чем сильнее будет антикоррупционное давление международных доноров, тем больше шансов у соратников Порошенко стать первыми клиентами новосозданного суда.
    Владимир Гройсман
    Мы заказали вам гробик... "Весна реформ" от Гройсмана В.Б.
    09:37 16.02.2018
    6626
    Намедни премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам "весну реформ", а затем и "лето реформ". То есть тех, кто уцелел после "144 реформ" и дальнейшей "осени реформ", добьют "весной реформ" и "летом реформ"…
    Владимир Гройсман
    Украина, утекающая сквозь пальцы Гройсмана
    08:24 26.02.2018
    5175
    Вопрос украинских заробитчан и раньше стоял остро, но после обретения безвиза и из-за отсутствия экономических сдвигов в стране трудовая миграция начала набирать обороты и приняла черты исхода.
    Петр Порошенко поздравил с 8 марта фотографией девушки в форме и собакой
    Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой
    09:58 08.03.2018
    4380
    Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
    Владимир Гройсман
    Гройсман раскрыл секрет, как вернуть украинских заробитчан домой
    16:16 27.02.2018
    4196
    По словам премьера, власти повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны: "Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен".
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    08:24 01.03.2018
    4131
    С 1 марта по календарю в стране начинается весна, однако погода еще не скоро порадует украинцев теплыми деньками. Вместе с тем в первый весенний месяц Украину ожидают ряд изменений и нововведений. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Прорыв трубы в Харькове
    Часть Харькова без тепла. Гройсман сделал заявление
    15:25 25.02.2018
    3417
    Владимир Гройсман заявил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в городе произошли повторные прорывы трубы магистральной теплосети.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 23.02.2018
    2276
    Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    МВФ, шел бы ты домой
    15:52 06.03.2018
    2219
    Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
    Владимир Гройсман
    Гройсман идет в самостоятельное политическое плавание. Выплывет ли?
    11:56 25.02.2018
    1988
    Статья премтера ориентирована на внешних потребителей. Если среднестатистический гражданин Украины ознакомится с ее текстом, то выяснится, что обыватели и Гройсман живут в разных мирах.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Куда катится Гройсман?
    18:19 28.02.2018
    1889
    Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
    Михаил Ткач и Владимир Гройсман. Видео
    Гройсман "уел" журналиста, потребовав извинений 
    23:59 20.02.2018
    1889
    Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
    Владимир Гройсман
    Прямая речь Гройсмана - это кастинг на нового президента Украины
    08:40 22.02.2018
    1641
    У премьер-министра Гройсмана не хватает ресурсов для самостоятельной политической игры в Украине, но он тоже хочет принять участие в кастинге на роль прозападного кандитата в президенты, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Владимир Гройсман
    Гройсман раскритиковал главу "Нафтогаза" за недостаточные запасы газа в ПХГ
    19:00 02.03.2018
    1610
    Премьер Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" должен был бы предусмотреть и четко понимать, что нужно создавать запасы при неопределенных ситуациях.
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко
    Полный финиш с уходом в аут. Начался Дрейф Гройсмана от Порошенко
    11:18 01.03.2018
    1505
    Комментируя заявление Гройсмана о намерении участвовать в парламентских выборах, журналист Вячеслав Чечило отмечает, что рейтинга у премьера нет, поэтому рассчитывать ему не на что - разве что на винницкий мажоритарный округ.
    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    Из-за "Газпрома" Украина чувствует нехватку газа - Гройсман
    12:32 02.03.2018
    1450
    Премьер-министр Украины признал, что страна "будет чувствовать некоторую нехватку газа". Гройсман поставил "Нафтогазу" задачу максимально быстро урегулировать проблему.
    Владимир Гройсман
    Качество жизни украинцев не изменилось. Гройсман сделал тревожное заявление
    19:57 20.02.2018
    1219
    Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, за четыре годане удалось изменить качество жизни украинцев. Однако он убежден, что четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни правительству все же удалось изменить.
    Доллары
    Украина продаст конфискованные акции российского "Газтранзита" на аукционе
    18:35 07.03.2018
    1009
    Как заявил премьер Украины Владимир Гройсман, был наложен арест на активы ряда компаний, а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит".
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