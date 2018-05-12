Управление ГТС Украины нужно отдать немцам - Харченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 14 мая, Владимир Гройсман и Игорь Насалик встретятся с министром энергетики Германии. Говорить будут о "Северном потоке-2" и украинской позиции по реализации этого проекта, заявил министр энергетики.

Он также отметил, что предложение россиян о транзите через украинскую газотранспортную систему на уровне 10-15 миллиардов кубометров газа является убыточным для Украины.

Перспективы этих переговоров, спрогнозировал генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є сенс протестувати проти проекту, який вже реалізується?

— Це такий психологічний хід з боку росіян, цей початок проекту, і він дуже нагадує крок істеричний. По-перше, вони дали підставу Польщі автоматично подати в суд ЄС з приводу того, що Польща заборонила цей проект зі свого боку і таким чином вони відкрили двері до розгляду взагалі можливості здійснення проекту в суді. А по-друге, росіяни просто добре розуміють, що зараз склалася ситуація, коли, як ніколи до того, ситуація з "Північним потоком-2" є для них важкою. Тому що різке втручання США, велика кількість країн в Європі, які опонують проекту, якщо півтора роки тому хтось казав, що "Північний потік-2" може бути не реалізований, то з нього скоріше за все посміялися б європейці, які долучені до газової галузі. Коли сьогодні це кажуть, то реакція вже не така однозначна і багато людей дійсно мають сумніви, чи може він бути реалізований, чи буде він реалізований і чи він потрібен Європі як такий.

А які паралелі можна проводити між активізацією “Північного потоку-2” та закінченням в наступному році угоди про транзит газу територією України?

— Це поєднані речі, тому що взагалі Путін ставив завдання перед "Газпромом" побудувати "Північний потік-2" до того моменту, як закінчиться транзитна угода з Україною, і як тільки ця угода закінчиться, відключити Україну від транзитного процесу. Вже зрозуміло, що цей план нездійснений, вже по термінам вони не встигають, але тим не менше, сам план робити цю трубу є. Більш того, це сьогодні один з найбільш важливих для Путіна особисто проектів. А один німецький журнал опублікував дуже цікаву статтю, в якій в тому числі журналісти кажуть, що є свідоцтво того, що в розмовах з пані Меркель Путін каже про “Північний потік-2” як “моя труба”. Це він сприймає цей проект ледь не як особистий.

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Те, про що казав свого часу голова “Газпрому” Олексій Міллер, про 10-15 кубометрів, мовляв, ці об'єми вони можуть постачатися через ГТС України, знову ж таки, з заяв української сторони зрозуміло, що цього дуже мало і цього не вистачає для того щоб ГТС функціонувала.

— Немає значення, що каже пан Міллер. Ми багато разів чули від росіян, певний час вони казали правду, вони казали, що транзиту через Україну не може бути. Потім, через те, що вони відчули, що це сприймається негативно в країнах Європи, що це погано сприймається будь-де, вони почали казати: та ні, ми щось залишимо Україні, так і буде. Це брехня. Вони брешуть. І це зрозуміло. Вони нічого не залишать, як транзит через Україну, і вони зроблять все, щоб знищити українську ГТС.

Що чекає на українську ГТС в випадку повного припинення?

— Нам доведеться переорієнтувати роботу системи, для того щоб мати можливість транспортувати газ до власних східних та південних регіонів. Але це не є якоюсь надскладною задачею, це дуже легко вирішується. Але я взагалі б не хотів сьогодні особливо говорити про те, що є шанси, що Україна залишиться без транзиту. Ситуація сьогодні сприятлива для нас як ніколи до цього. І більш того, як ніколи до цього українська влада разом з усіма нашими європейськими партнерами по опозиції "Північному потоку-2" працює над цим. І прем'єр, і президент, і ВРУ, і маса дипломатичних контактів, я не кажу про команду "Нафтогазу", які весь цей час були драйверами цієї опозиції, зараз дійсно йде величезна війна в дипломатичному і публічному просторі проти "Північного потоку-2". І є всі підстави казати, що сьогодні позиції наші, тобто опонентів “Північного потоку-2”, є набагато кращими, ніж будь коли до цього.

Володимир Гройсман та пан Насалик зустрінуться з міністром енергетики Німеччини. Чому саме Німеччина?

— Німеччина — головний драйвер з європейського боку для "Північного потоку-2". І хоча останнім часом навіть вони вже змінили свою позицію і навіть у Німеччини вже в певних заявах є сумніви щодо цього, але головне, що маю сказати з нашого боку: шановна Німеччино, ви хочете мати гарантії транзиту? Нема проблем, ми відкриті, ми створюємо спільного оператора української ГТС, пропонуйте німецьку компанію, яка буде таким оператором, приходьте до нас і в співпраці з іншими європейцями, разом з нами, працюймо над транзитом. Наша система має шалений запас міцності, давайте робити це разом. На жаль, я не є найближчим радником прем'єра, я не є людиною, яка знає, що там насправді готується в уряді. Але на місці нашого уряду, я б зробив все можливе, щоб домовитися з німцями про їх входження до управління нашою ГТС, і спільною роботою на цьому напрямку.

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Скільки часу і, можливо, яких змін буде потребувати щось в керівництві ГТС, для того щоб увійшла туди друга сторона?

— Є така штука, називається бажання. Коли є бажання це зробити, це можна зробити протягом 2-3 місяців.

А чим наш ринок, наша ГТС є привабливими для європейських операторів?

— Я дам дуже простий індикатор. Коли Україна просто оголосила про початок процесу пошуку партнера для своєї ГТС, до нас звернулися десять газотранспортних операторів мереж Європи. Власне, вся десятка найбільших операторів мережевих по транспортуванню газу в Європі, звернулася до уряду з індикативом про те, що вони хочуть приймати в цьому участь. Чи не є це головним індикатором привабливості української ГТС?

Згідно зі статистикою по щорічним показникам, у свої найкращі роки ГТС транспортувала 140 мільярдів кубометрів газу. В 2009 році, коли ГТС аналізували, то у звітах казали про те, що максимальна пропускна здатність станом на 2009 рік — 90. Пройшло вже дев'ять років після ось цього звіту. Як ви це прокоментуєте?

— Мені дуже цікаво, як себе почувають ті люди, які в 2010 писали відверту маячню в своїх звітах. 2017 року ми прокачали 93 мільярди кубометрів, і 100% що 120-130 мільярдів кубометрів без проблем може прокачати в найважчих режимах українська ГТС. А за умови нормальної роботи над графіком прокачування, а не того, що ми маємо зараз, бо ми маємо з російського боку просто знущання над тим, що називається графік прокачування газу, але якщо працювати над цим планомірно, то 140 мільярдів кубометрів все ще не є жодною проблемою для української ГТС.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук заявил, что помешать реализации "Северного потока-2" может только США.

А эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко отметил, что европейцы не устоят перед щедростью "Газпрома".