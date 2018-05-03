Скубченко: Гройсман анонсировал повышение цены на газ

РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью украинскому СМИ заявил, что сейчас идет диалог относительно повышения тарифов на газ. Он отметил, что поскольку цена на природный газ выросла, Международный валютный фонд настаивает на том, чтобы в Украине был один тариф и для промышленности, и для населения.

"Я в прошлом году пообещал, что цена в этом отопительном сезоне меняться не будет, и я свое слово сдержал. Сейчас мы пока в диалоге относительно дальнейших решений", — сказал Гройсман.

По его словам, сейчас просчитывается возможность компенсации для граждан, которые не могут платить рыночную цену на газ.

"Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2, 3 тыс. — это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов?! Людей просто обманывают", — заявил премьер.

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Он добавил, что в Украине много лет воровали сотни миллионов и миллиардов долларов под видом "дешевого газа для людей".

"Гройсман фактически анонсировал увеличение цены на газ для населения до уровня цены для промышленных потребителей на примерно 50%, как того требует МВФ. Дешевый газ – это "балачки", как заявил Гройсман, должны все платить цену "рыночную". Отопительный сезон 2017-18 дорогим был? Добро пожаловать в сезон 2018-19", — написал глава Жилищного союза Украины, блогер Александр Скубченко на своей странице в Facebook.

При этом он напомнил, что государственная "Укргазвыдобування" в 2017 году увеличила чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд 472,509 млн грн. А государственный "Нафтогаз" увеличил в 2017 году прибыль на 48% до 39,3 млрд гривен.

"Это ж ещё не при "рыночной" цене", — заключил Скубченко.