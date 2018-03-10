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    Yes

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Стивен Хокинг на конференции YES-2017 в Киеве. Видео
    Послание Стивена Хокинга украинцам 
    05:08 16.09.2017
    5105YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Знаменитый физик Стивен Хокинг поздравил украинскую науку и вспомнил об выдающемся ученом Владимире Вернадском. Он также пожелал украинцам больше свободы.
    Владимир Гройсман на YES
    Суровые годы приходят. Выводы из речи Гройсмана на YES
    16:37 18.09.2016
    6752Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Выступление премьера Владимира Гройсмана на форуме YES изобиловало неэкономическими категориями. "Доверие", "честность", "открытость" – в разном контексте то и дело звучали из уст главы исполнительной власти Украины.
    Петр Порошенко
    Порошенко откроет в пятницу в Киеве форум YES
    17:13 07.09.2015
    4921XII форум YES в Киеве
    По информации пресс-службы международной организации "Ялтинская европейская стратегия", президент Петр Порошенко на открытии расскажет "о месте Украины" в современном мире.
    Крис Сквайр
    Скончался один из основателей и басист рок-группы Yes Крис Сквайр
    07:45 29.06.2015
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    По информации СМИ, музыкант Крис Сквайр умер на 68 году жизни от лейкемии спустя месяц после того, как ему диагностировали редкую форму этой болезни. Сквайр вместе с Джоном Андерсоном основали Yes в 1968 году.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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