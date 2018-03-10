Выступление премьера Владимира Гройсмана на форуме YES изобиловало неэкономическими категориями. "Доверие", "честность", "открытость" – в разном контексте то и дело звучали из уст главы исполнительной власти Украины.
По информации СМИ, музыкант Крис Сквайр умер на 68 году жизни от лейкемии спустя месяц после того, как ему диагностировали редкую форму этой болезни. Сквайр вместе с Джоном Андерсоном основали Yes в 1968 году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".