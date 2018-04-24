Гройсману сейчас не позавидуешь - Гончаров

РИА Новости Украина

Каждое следующее решение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана можно сравнить с позицией в шахматной партии, когда каждый последующий ход только ухудшает положение игрока, считает экономический эксперт Александр Гончаров.

Гройсман ввел новый формат сотрудничества правительства с регионами, предусматривающий открытые дискуссии глав обласных администраций с членами Кабмина. По словам премьера, такой формат может позволить максимально быстро решать проблемы, в том числе, в рамках полномочий на местах. Однако решение явно запоздало, считает эксперт.

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"Не за горами выборы, и в субботу 21 апреля Владимир Гройсман в Киеве запустил новый формат общения министров с главами облгосадминистраций, предложив открытые дискуссии. Думается, на Грушевского всё "новое" слишком запоздало с внедрением, каждое следующее решение Премьер-министра легко охарактеризовать одним словом ЦУГЦВАНГ, т.е. когда в шахматной партии каждый следующий ход ухудшает положение игрока и приводит к еще более худшему результату", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

Он добавил: "И мы-то прекрасно знаем, что у губернаторов и министров ничего личного, такой себе обычный украинский политический бизнес, действующий по принципу "сегодня народу будет хуже чем вчера, но утешает то, что лучше, чем завтра".

Однако, по словам эксперта, нужно помнить самое главное — "лидеры США, Германии и Франции всё больше погружаются в разрешение своих внутренних проблем, а значит, времени на увещевания украинского руководства проводить структурные реформы и начинать борьбу с коррупцией у них просто не осталось".

"Ну, а под пустые обещания Запад впредь деньги давать не будет, чудес в прагматичной западной политике не бывает", — резюмировал Гончаров.

Правительство Украины получит от Международного валютного фонда в 2018 году меньше денег, чем планировалось. По данным Минэкономики, речь идет о 1,5 миллиарда долларов. Согласно предыдущему прогнозу МЭРТ, Украина планировала получить от Фонда 3,5 миллиарда долларов.

МВФ выдвигает ряд требований, выполнить которые у Киева вряд ли получится до выборов (например, создание антикоррупционного суда, повышение цен на газ для населения, земельная реформа).

Ранее в Нацбанке заявили, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важна неотложная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ.