Как сообщается, тела были обнаружены в 40 метрах от места, с которого был поднят на поверхность основной фрагмент фюзеляжа разбившегося лайнера. В этом районе до сих пор остается много более мелких обломков.
Возглавляющий поиски шеф Национального поисково-спасательного управления (Basarnas) Индонезии расскзаал, что операция не закончится до тех пор, пока не последует соответствующей инструкции от президента Индонезии.
Накануне в Берлине состоялись переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки". Также стало известно, что по каналам Интерпола объявлены в международный розыск бывший президент Украины Виктор Янукович, его сын Александр и экс-премьер Украины Николай Азаров.
По словам главы Национального поисково-спасательного управления Индонезии, то что извлеченный из моря объект - действительно самописец потерпевшего крушение самолета подтверждается тем, что на нем есть табличка с серийным номером.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".