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    AirAsia Indonesia

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Члены операции по поиску обломков самолета AirAsia в порту Кумай в Индонезии
    Индонезийские спасатели нашли еще три тела жертв крушения самолета AirAsia
    04:13 16.03.2015
    115Исчезновение самолета AirAsia
    Как сообщается, тела были обнаружены в 40 метрах от места, с которого был поднят на поверхность основной фрагмент фюзеляжа разбившегося лайнера. В этом районе до сих пор остается много более мелких обломков.
    Останки разбившегося в Индонезии лайнера AirAsia
    Подъем фюзеляжа самолета Air Asia в Яванском море 
    06:40 03.03.2015
    289Исчезновение самолета AirAsia
    В конце февраля индонезийские спасатели приступили к подъему корпуса фюзеляжа разбившегося самолета, однако им удалось поднять фюзеляж самолета всего на семь метров от поверхности воды.
    Обломки лайнера авиакомпании AirAsia Indonesia
    Доклад о крушении самолета AirAsia в Индонезии опубликуют к августу
    06:06 19.02.2015
    151
    Производителю самолета концерну Airbus и осуществлявшей рейс авиакомпании AirAsia Indonesia придется примириться с выводами комитета.
    Доставка тел погибших при крушении самолета AirAsia в Сурабаю
    В Индонезии из воды извлекли почти 100 тел погибших при крушении Airbus
    08:02 07.02.2015
    91Исчезновение самолета AirAsia
    Согласно информации главы национального поисково-спасательного управления (Basarnas) Индонезии Хенри Бамбанга Сулистьо, в течение недели было найдено еще 28 тел.
    Крушение AirAsia, поисковая операция
    Индонезия возобновила поиски тел погибших при крушении лайнера AirAsia
    07:47 01.02.2015
    68Исчезновение самолета AirAsia
    Спасательное управление направило в зону поисков шесть судов с 68 водолазами для обследования морского дня и корпуса самолета.
    Крушение AirAsia, поисковая операция
    В Яванском море продолжат поиски жертв крушения самолета AirAsia
    06:49 28.01.2015
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    Возглавляющий поиски шеф Национального поисково-спасательного управления (Basarnas) Индонезии расскзаал, что операция не закончится до тех пор, пока не последует соответствующей инструкции от президента Индонезии.
    Крушение AirAsia, поисковая операция
    Индонезия приостановила операцию по поиску лайнера AirAsia
    10:35 27.01.2015
    45Исчезновение самолета AirAsia
    Попытка поднять корпус фюзеляжа лайнера AirAsia, где, по мнению спасателей, должна находиться большая часть тел погибших пассажиров, окончилась неудачей 24 января.
    Члены операции по поиску обломков самолета AirAsia в порту Кумай в Индонезии
    Специалисты исключили возможность саботажа на борту AirAsia
    01:52 22.01.2015
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    При изучении расшифрованных данных бортовых самописцев авиалайнера специалисты не обнаружили никаких доказательств, что причинами крушения могли стать террористический акт или диверсия на борту.
    Обломки лайнера авиакомпании AirAsia Indonesia. Архивное фото
    Индонезия не станет обнародовать отчет о причинах крушения лайнера Air Asia
    06:52 21.01.2015
    585Исчезновение самолета AirAsia
    Власти Индонезии приняли решение не опубликовывать предварительный отчет о причинах крушения Air Asia Indonesia, жертвами которого стали свыше 160 человек.
    Доставка тел погибших при крушении самолета AirAsia в Сурабаю
    Доставка тел погибших при крушении самолета AirAsia в Сурабаю 
    02:24 20.01.2015
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    Специалисты в минувшую среду уже приступили к расшифровке бортовых самописцев, найденных на месте крушения самолета, данные расшифровки могут быть получены на этой неделе.
    Обломки лайнера авиакомпании AirAsia Indonesia
    Эксперты не подтвердили вины террористов в крушении самолета AirAsia
    13:34 19.01.2015
    190Исчезновение самолета AirAsia
    Специалисты, которые занимаются расследованием авиакатастрофы лайнера компании AirAsia Indonesia, заявили, что причиной крушения лайнера был не террористический акт.
    Крушение AirAsia, поисковая операция
    Сингапур прекратил искать обломки самолета AirAsia
    09:46 18.01.2015
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    Корабль сингапурских ВМС Swift Rescue прибыл в воскресенье в порт Чанги, таким образом официально прекратив участие Сингапура в поисковой операции.
    Главы МИД нормандской четверки на переговорах в Берлине
    Хроника 12 января: "нормандские" переговоры, международный розыск Януковича и Азарова
    09:41 13.01.2015
    460Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Накануне в Берлине состоялись переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки". Также стало известно, что по каналам Интерпола объявлены в международный розыск бывший президент Украины Виктор Янукович, его сын Александр и экс-премьер Украины Николай Азаров.
    Обломки лайнера авиакомпании AirAsia Indonesia
    Разбившийся лайнер AirAsia мог взорваться перед падением в океан
    16:35 12.01.2015
    67Исчезновение самолета AirAsia
    Левая часть самолета распалась на части, что указывает на изменение давления в самолете до того, как он коснулся воды, что могло стать причиной взрыва.
    Обломки лайнера авиакомпании AirAsia Indonesia
    Операция по поднятию обломков самолета AirAsia 
    10:10 12.01.2015
    131Исчезновение самолета AirAsia
    Боевые пловцы ВМС Индонезии в понедельник утром подняли на поверхность первый из двух бортовых самописцев лайнера авиакомпании AirAsia Indonesia, потерпевшего крушение в Яванском море 16 дней назад.
    Обломки лайнера авиакомпании AirAsia Indonesia
    Водолазы готовят к подъему второй самописец лайнера AirAsia
    10:09 12.01.2015
    44Исчезновение самолета AirAsia
    По словам главы Национального поисково-спасательного управления Индонезии, то что извлеченный из моря объект - действительно самописец потерпевшего крушение самолета подтверждается тем, что на нем есть табличка с серийным номером.
    Крушение AirAsia, поисковая операция
    Местонахождение второго самописца лайнера AirAsia установлено
    06:33 12.01.2015
    54Исчезновение самолета AirAsia
    Согласно данным, суда на поверхности принимали два раздельных сигнала бортовых самописцев, которые исходили из двух точек на расстоянии 20 метров друг от друга.
    Самолет компании Air Asia. Архивное фото
    "Черный ящик" самолета Air Asia поднимут на поверхность в понедельник
    20:21 11.01.2015
    56Исчезновение самолета AirAsia
    Самолет Airbus компании Air Asia вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря. Вскоре авиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия.
    Поиски авиалайнера Airbus A320-200 компании Air Asia
    Спасатели не подтверждают обнаружение "черного ящика" самолета Air Asia
    14:14 11.01.2015
    70Исчезновение самолета AirAsia
    Самолет Airbus компании Air Asia вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря. Вскоре авиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия.
    Крушение AirAsia, поисковая операция
    Хвост разбившегося самолета Air Asia поднят на поверхность - СМИ
    10:22 10.01.2015
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    В индонезийский город Сурабая, по последним данным, доставлены тела 48 жертв катастрофы. Накануне были опознаны останки еще трех, после чего их общее число достигло 27.
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