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    Михаил Добкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 180
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    С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
    Михаил Добкин в суде
    Почти "Христос Воскресе". Добкин создал новую партию. В сети смеются
    11:07 21.02.2018
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    Добкин - Геращенко: Я лично прослежу, чтобы вас посадили далеко. Видео
    "Тарелки все поубирайте, а то стащит". Добкин затролил Геращенко в эфире 
    15:24 29.12.2017
    923
    Между народными депутатами Михаилом Добкиным и Антоном Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" произошел словесный конфликт, в ходе которого Добкин потролил коллегу его недавним видео, когда Геращенко вылизывал тарелку.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Добкин идет в президенты
    23:30 20.12.2017
    701
    По словам народного депутата от "Оппозиционного блока", он будет участвовать в президентской гонке, однако лишь в том случае, если его "не изолируют за решетку".
    Михаил Добкин о Михаиле Саакашвили. Видео
    Добкин о том, в чем сила Саакашвили 
    01:43 07.12.2017
    1731Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам нардепа от "Оппозиционного блока", за Михаилом Саакашвили "действительно готовы пойти люди, однако они идут не за ним, а против этой власти".
    Михаил Добкин. Архивное фото
    "Дешевые имитаторы". Добкин о "пленках Луценко": это не голос Курченко
    08:30 06.12.2017
    1861Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Народный депутат Верховной Рады Михаил Добкин заявил, что "то, что показывают обществу как голос (бизнесмена Сергея) Курченко", для него "на 100% им не является".
    Михаил Добкин
    Михаил Добкин: у националистов есть лицензия от власти
    09:14 01.12.2017
    2019Радикальный экстремизм охватил Украину
    Никто сегодня не может дать отпор радикалам, потому что этот человек либо пострадает физически, либо его посадят в СИЗО – без разбирательства и приговора, уверен народный депутат Михаил Добкин.
    Михаил Саакашвили
    Саакашвили упрекнули в "огромной ошибке"
    10:04 16.11.2017
    498Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению Михаила Добкина, "в истории современной Европы" Михаил Саакашвили занял свою нишу как президент суверенного государства, и эта позиция помешала ему реализоваться в Украине.
    Перепалка Мустафы Найема и Михаила Добкина. Видео
    Перепалка Найема и Добкина из-за "проституток в оппозиции" 
    02:15 16.11.2017
    1465
    Член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем обрушился с нелицеприятной критикой в адрес нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Второй участник смертельного ДТП в Харькове причастен к СБУ - нардеп
    01:14 21.10.2017
    8626Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что у него находятся сведения, которые указывают на причастность к аварии сотрудника Службы безопасности Украины.
    Добкин и Найем устроили скандал в прямом эфире. Видео
    Добкин и Найем устроили скандал в прямом эфире 
    07:11 06.10.2017
    3751Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Скандал между народным депутатом от "Оппозиционного блока" Михаилом Добкиным и коллегой по парламенту от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Нардеп Добкин покидает "Опозиционный блок"
    16:56 03.10.2017
    731Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам нардепа от "Опозиционного блока" Михаила Добкина, все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с "принятым позором о судебной реформе".
    Михаил Добкин в суде
    Дело Добкина: суд отказался снимать арест с его имущества
    17:41 04.09.2017
    139
    Апелляционная жалоба стороны защиты Михаила Добкина остается без удовлетворения, сообщила пресс-служба Апелляционного суда г.Киева на странице в Facebook.
    Геннадий Кернес и Михаил Добкин. Архивное фото
    На Добкина подали в суд из-за его заявлений о покушении на Кернеса
    00:34 30.08.2017
    256
    Народный депутат Антон Геращенко обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства в связи с заявлениями Михаила Добкина относительно покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса.
    Михаил Добкин в суде
    Суд отказался отменить меру пресечения нардепу Добкину
    18:23 21.08.2017
    328
    В своей жалобе адвокаты Михаила Добкина просили вообще отменить меру пресечения депутату из-за того, что считают подозрение необоснованным. После завершения заседания Добкин пообещал обратиться с соответствующей жалобой в Европейский суд по правам человека.
    Гордон в интервью Добкину: твой брат принимает наркотики? Видео
    Гордон в интервью Добкину: твой брат принимает наркотики? 
    19:03 07.08.2017
    2648
    По словам нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина, политика - не тот вид деятельности, который подходит его брату и коллеге по фракции Дмитрию Добкину.
    Михаил Добкин в суде
    Добкин сделал скандальное заявление по Донбассу и Крыму
    10:35 06.08.2017
    17664Донбасс: новое перемирие
    Михаил Добкин убежден, что Украине удастся вернуть под свой контроль все территории Донбасса. К Крыму, по его мнению, предстоит отдельный подход, в частности, к людям, там проживающим.
    Михаил Добкин в суде
    Добкин: Генпрокуратура срочно собирает материалы на новое дело
    02:48 06.08.2017
    235Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам народного депутата Михаила Добкина, понимая, что у обвинения нет перспектив, для того чтобы снять неприкосновенность и посадить его, сотрудники Генпрокуратуры сейчас отрабатывают другие варианты.
    Михаил Добкин в суде. Архивное фото
    Добкин прокомментировал арест его имущества судом
    19:33 04.08.2017
    1235Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам нардепа Михаила Добкин, с него, "как с сомалийского пирата брали выкуп, который заплатили товарищи". Теперь посягнули на его имущество, не оставили в покое и погреб.
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    Работники Госуправления охраны проводят личный досмотр журналистов перед началом пресс-конференции Петра Порошенко
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    09:16 03.03.2018
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    С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
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