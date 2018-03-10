С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
Между народными депутатами Михаилом Добкиным и Антоном Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" произошел словесный конфликт, в ходе которого Добкин потролил коллегу его недавним видео, когда Геращенко вылизывал тарелку.
Скандал между народным депутатом от "Оппозиционного блока" Михаилом Добкиным и коллегой по парламенту от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
В своей жалобе адвокаты Михаила Добкина просили вообще отменить меру пресечения депутату из-за того, что считают подозрение необоснованным. После завершения заседания Добкин пообещал обратиться с соответствующей жалобой в Европейский суд по правам человека.
По словам народного депутата Михаила Добкина, понимая, что у обвинения нет перспектив, для того чтобы снять неприкосновенность и посадить его, сотрудники Генпрокуратуры сейчас отрабатывают другие варианты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
Между народными депутатами Михаилом Добкиным и Антоном Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" произошел словесный конфликт, в ходе которого Добкин потролил коллегу его недавним видео, когда Геращенко вылизывал тарелку.
Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которого парламент разрешил привлечь к уголовной ответственности, пришел в пятницу на допрос в генпрокуратуру и заявил журналистам, что "готов уехать в СИЗО и какое-то время побыть за решеткой".
Мэр Харькова Геннадий Кернес и народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин посетили место происшествия. По данным СМИ, на теле убитого обнаружили 14 пулевых ранений, две из которых попали в голову.
Дом в Харькове по пер. Тульскому,1, в котором предположительно проживает народный депутат и бывший губернатор региона Михаил Добкин, в среду заблокировали люди в балаклавах и камуфляжной форме. Подробнее - в фоторепортаже.
Между народными депутатами Михаилом Добкиным и Антоном Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" произошел словесный конфликт, в ходе которого Добкин потролил коллегу его недавним видео, когда Геращенко вылизывал тарелку.
Скандал между народным депутатом от "Оппозиционного блока" Михаилом Добкиным и коллегой по парламенту от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, комментируя решение суда, отметил, что размер залога необоснованно большой. Он также заявил, что не будет вносить за себя деньги.
Михаил Добкин считает, что власть преследует цель держать депутатов в страхе, а он был выбран жертвой. Так он прокомментировал снятие с него депутатской неприкосновенности и разрешение взять его под арест.
В Апелляционном суде Киева во время рассмотрения жалобы экс-министра юстиции Елены Лукаш неизвестный набросился на депутата Верховной Рады, члена парламентской фракции партии "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.
Народный депутат "Оппозиционноного блока" Михаил Добкин прокомментировал вчерашние события у своего дома, сообщив, что во время штурма в доме находились две его маленькие дочери. Подробнее смотрите в видео.
Судья Печерского суда Киева в понедельник пришла к выводу об обоснованности подозрений в отношении Ефремова. По ее мнению, есть риск, что экс-нардеп скроется от следствия и суда, может выехать за границу.