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    Борислав Розенблат

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 64
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    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Соцсети: Розенблат в янтарном дыму стал... потерпевшим
    16:51 14.02.2018
    569
    Дело о задержании нардепа Борислава Розенблата сотрудниками НАБУ на борту самолета получило неожиданный поворот. Теперь народный избранник - потерпевший. Так решил Печерский районный суд, и это решение вызвало в соцсетях немало противоречивых эмоций.
    Народный депутат Борислав Розенблат. Архивное фото
    Суд признал Розенблата пострадавшим от действий НАБУ - СМИ
    20:48 13.02.2018
    215
    Отмечается, что Печерский суд признал народного депутата Розенблата пострадавшим от превышения полномочий детективами НАБУ
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Розенблату позволили снять спецбраслет
    16:08 09.02.2018
    450Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
    Народный депутат Борислав Розенблат
    Розенблат подал на Украину в Европейский суд по правам человека
    10:21 15.01.2018
    1724Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам адвоката Розенблата Алексея Шевчука, для суда собраны все нарушения от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до "легализации ручным судьей венгерского самолета".
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Скандальному нардепу Розенблату не разрешили выехать в Германию
    03:21 30.12.2017
    148Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Внефракционный нардеп Борислав Розенблат обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для разрешения на выезд за пределы Украины, но получил отказ.
    Народный депутат Борислав Розенблат. Архивное фото
    Суд продлил меру пресечения Розенблату - СМИ
    18:04 14.12.2017
    65
    Сообщается, что Розенблат должен носить электронное средство контроля, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, суду до 11 февраля 2018 года.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    "Янтарное дело". Нардеп подал иск к НАБУ и САП
    10:34 08.12.2017
    198Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Борислав Розенблат просит суд признать противоправными действия НАБУ, которые были согласованы с прокурорами САП, о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Одноходовки или война с коррупцией? Дела и делишки НАБУ
    15:02 01.11.2017
    733Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    За более чем два года своего существования Национальное антикоррупционное бюро прославилось громкими делами, за которые никто так и не получил реальные сроки.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинские богачи никогда не плачут - за взятки сажают только бедных
    15:38 21.10.2017
    1235
    История с задержанием на борту самолета Киев-Кельн народного депутата Борислава Розенблата, фигуранта уголовного дела, познавательна. За границу подозреваемый собирался свалить не с пустыми сумками и с полной уверенностью, что ему все сойдет с рук, как и ему подобным.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    На депутата Розенблата снова одели электронный браслет
    21:45 20.10.2017
    80
    Суд возложил на подозреваемого Розенблата обязанности сдать все паспорта для выезда за границу, не покидать Киев и Житомир без разрешения прокурора.
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Розенблат! Золото! Бриллианты! Соцсети о неудачном побеге нардепа
    18:34 20.10.2017
    1345Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Скандально известный "янтарный" нардеп Борислав Розенблат пытался бежать в Германию с золотом и бриллиантами… Но не получилось — с рейса его сняли работники НАБУ. Как отреагировали на такую новость сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    В деле Розенблата что-то пошло не так - адвокат
    16:15 20.10.2017
    714Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Силовикам придется потрудиться с объяснениями, почему проводились следственные действия методом преследования и снятия с самолета, считает адвокат Елена Карнаух.
    Дело Розенблата. Появились кадры с борта самолета. Видео
    "Золото-бриллианты" Розенблата. Появились кадры с борта самолета 
    12:00 20.10.2017
    1590Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили вывоз за границу депутатом Верховной Рады Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела".
    Карточка Борислава Розенблата
    НАБУ раскрыло детали инцидента с "янтарным" нардепом
    11:41 20.10.2017
    326Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    По информации НАБУ, Борислав Розенблат пытался вывезти из страны важные для расследования "янтарного дела" материалы. В ходе обыска у него изъяли, в частности, мобильные телефоны, планшет, а также "изделия, внешне похожи на драгоценности".
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    В аэропорту при попытке покинуть Украину задержан нардеп Розенблат
    15:15 19.10.2017
    2472
    Сам Борислав Розенблат заявил, что еще три дня тому назад предупредил НАБУ о намерении выехать за границу и назвал задержание в аэропорту произволом.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: Порошенко получает прямую выгоду от "майдана" Саакашвили
    07:11 19.10.2017
    3124Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Прокуратура "забыла" инициировать перед судом продление меры пресечения "янтарному" депутату Бориславу Розенблату, и теперь отмена неприкосновенности его больше не касается, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    ГПУ сняла обвинения с охранников нардепа Розенблата
    01:57 14.10.2017
    86
    На заседании Соломенского районного суда Киева с участием самого Борислава Розенблата прокурор Валентин Мусияка объявил, что к преступлению "не причастны Ярощук и Адобаш", которым ранее сообщали о подозрении.
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд продлил меру пресечения Розенблату
    19:31 19.08.2017
    124Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Бориславу Розенблату продолжили меру пресечения до 17 октября 2017 года. Как отмечается, депутат продолжит носить электронный браслет. Прокуроры сообщили, что Розенблат может покинуть страну.
    Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
    Хроника 24 июля: "нормандские" переговоры, смертельные разборки в Днепре
    09:35 25.07.2017
    335
    Накануне в Днепре возле одного из баров произошла стрельба, в результате которой, погибли два человека, пятеро ранены. В этот же день в центре Одессы взорвали автомобиль, а киевлянина приговорили к 6 месяцам тюрьмы за издевательство над котом.
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Розенблат внес залог, но отказался сдать загранпаспорта
    13:11 24.07.2017
    160Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам нардепа Розенблата, он обратился с жалобой в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры на действия заместителя руководителя САП, который по его мнению, разгласил материалы досудебного следствия.
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    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Соцсети: Розенблат в янтарном дыму стал... потерпевшим
    16:51 14.02.2018
    569
    Дело о задержании нардепа Борислава Розенблата сотрудниками НАБУ на борту самолета получило неожиданный поворот. Теперь народный избранник - потерпевший. Так решил Печерский районный суд, и это решение вызвало в соцсетях немало противоречивых эмоций.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Розенблату позволили снять спецбраслет
    16:08 09.02.2018
    450
    Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
    Народный депутат Борислав Розенблат. Архивное фото
    Суд признал Розенблата пострадавшим от действий НАБУ - СМИ
    20:48 13.02.2018
    215
    Отмечается, что Печерский суд признал народного депутата Розенблата пострадавшим от превышения полномочий детективами НАБУ
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