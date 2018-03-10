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Скандально известный "янтарный" нардеп Борислав Розенблат пытался бежать в Германию с золотом и бриллиантами… Но не получилось — с рейса его сняли работники НАБУ. Как отреагировали на такую новость сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?