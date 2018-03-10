Дело о задержании нардепа Борислава Розенблата сотрудниками НАБУ на борту самолета получило неожиданный поворот. Теперь народный избранник - потерпевший. Так решил Печерский районный суд, и это решение вызвало в соцсетях немало противоречивых эмоций.
Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
По словам адвоката Розенблата Алексея Шевчука, для суда собраны все нарушения от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до "легализации ручным судьей венгерского самолета".
Сообщается, что Розенблат должен носить электронное средство контроля, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, суду до 11 февраля 2018 года.
История с задержанием на борту самолета Киев-Кельн народного депутата Борислава Розенблата, фигуранта уголовного дела, познавательна. За границу подозреваемый собирался свалить не с пустыми сумками и с полной уверенностью, что ему все сойдет с рук, как и ему подобным.
Скандально известный "янтарный" нардеп Борислав Розенблат пытался бежать в Германию с золотом и бриллиантами… Но не получилось — с рейса его сняли работники НАБУ. Как отреагировали на такую новость сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили вывоз за границу депутатом Верховной Рады Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела".
По информации НАБУ, Борислав Розенблат пытался вывезти из страны важные для расследования "янтарного дела" материалы. В ходе обыска у него изъяли, в частности, мобильные телефоны, планшет, а также "изделия, внешне похожи на драгоценности".
Прокуратура "забыла" инициировать перед судом продление меры пресечения "янтарному" депутату Бориславу Розенблату, и теперь отмена неприкосновенности его больше не касается, отмечает юрист Андрей Портнов.
На заседании Соломенского районного суда Киева с участием самого Борислава Розенблата прокурор Валентин Мусияка объявил, что к преступлению "не причастны Ярощук и Адобаш", которым ранее сообщали о подозрении.
Накануне в Днепре возле одного из баров произошла стрельба, в результате которой, погибли два человека, пятеро ранены. В этот же день в центре Одессы взорвали автомобиль, а киевлянина приговорили к 6 месяцам тюрьмы за издевательство над котом.
По словам нардепа Розенблата, он обратился с жалобой в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры на действия заместителя руководителя САП, который по его мнению, разгласил материалы досудебного следствия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Дело о задержании нардепа Борислава Розенблата сотрудниками НАБУ на борту самолета получило неожиданный поворот. Теперь народный избранник - потерпевший. Так решил Печерский районный суд, и это решение вызвало в соцсетях немало противоречивых эмоций.
Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.