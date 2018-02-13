Суд признал Розенблата пострадавшим от действий НАБУ - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата пострадавшим в результате превышения полномочий к нему со стороны детективов Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

"Сегодня Печерский суд признал народного депутата пострадавшим от превышения полномочий детективами НАБУ. Это — и его незаконное задержание без согласия Верховной Рады, и вручение подозрения, и проведение обысков, и препятствование в выезде за границу, и задержания в самолете ", — сказал адвокат УНН.

Напомним, суд продлил до 9 апреля обязательства Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблатапри попытке вылететь в Германию.