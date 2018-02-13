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    Суд признал Розенблата пострадавшим от действий НАБУ - СМИ

    (обновлено: )13701
    Отмечается, что Печерский суд признал народного депутата Розенблата пострадавшим от превышения полномочий детективами НАБУ
    Народный депутат Борислав Розенблат. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата пострадавшим в результате превышения полномочий к нему со стороны детективов Национального антикоррупционного бюро.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
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    Об этом сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

    "Сегодня Печерский суд признал народного депутата пострадавшим от превышения полномочий детективами НАБУ. Это — и его незаконное задержание без согласия Верховной Рады, и вручение подозрения, и проведение обысков, и препятствование в выезде за границу, и задержания в самолете ", — сказал адвокат УНН.

    Напомним, суд продлил до 9 апреля обязательства Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблатапри попытке вылететь в Германию.

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