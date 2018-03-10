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    Одесса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3722
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    Полиция взяла под стражу подозреваемого в убийстве одесситки. Видео
    Жестокое убийство девушки в Одессе: задержанному грозит пожизненное 
    22:55 07.03.2018
    845
    Мужчина, который, по версии следствия, убил и обезглавил девушку в Одессе, напал на полицейского с ножом. Его взяли под стражу.
    Анна Ергиева
    В сети нашли фото девушки, которой в Одессе отрезали голову
    21:47 07.03.2018
    2302
    По данным СМИ, девушка была предпринимателем и проживала отдельно от родителей. На одной из фотографий можно увидеть задний фон, который запечатлен также на ранее опубликованных кадрах полиции с места убийства.
    На месте стрельбы в Одессе
    В Одессе у рынка "Привоз" со стрельбой задержали нелегалов
    20:57 07.03.2018
    317
    Во время проверки документов иностранцы пытались скрыться на автомобиле и совершили наезд на полицейских. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    Убийство женщины в Одессе: в катакомбах нашли голову
    20:21 07.03.2018
    947
    В полиции сообщили, что женщину на Молдаванке в Одессе сначала застрелили, а затем обезглавили. Найдено орудие убийства - пистолет.
    Одесский аэропорт. Архивное фото
    Густой туман парализовал работу одесского аэропорта
    11:51 07.03.2018
    61
    Горизонтальная видимость в аэропорту Одессы не превышает 250 метров, а вертикальная — около 30, что недостаточно для нормальной посадки. Отменен утренний рейс Turkish Airliners из Стамбула, а еще пять рейсов задерживаются.
    Михаил Саакашвили
    Поменять Украину и стать мэром. Саакашвили озвучил свои планы
    10:59 07.03.2018
    602
    Как отметил Саакашвили, у него большой долг перед одесситами: "После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры".
    Геннадий Труханов
    Апелляционный суд не стал отстранять от должности мэра Одессы
    17:30 06.03.2018
    55
    По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения.
    В Одессе нашли мертвой девушку
    В Одессе возле тренажерного зала нашли труп россиянки
    11:43 06.03.2018
    558
    Женщина была найдена возле тренажерного зала, где она назначила встречу своему сожителю. Предварительно, она могла скончаться от передозировки наркотиками.
    Зима в Одессе
    Заложники власти. Одесситы зимуют без тепла
    11:19 06.03.2018
    558
    Сотни одесских семей, жители ведомственных общежитий бывшего завода керамических изделий, зимовали без отопления. Котельная, которая отапливала общежития, находится на территории завода и давно сдана в аренду.
    На месте стрельбы в Одессе
    В Одессе мужчина открыл огонь по прохожим
    10:59 06.03.2018
    336
    Инцидент произошел в понедельник вечером. Во время конфликта между охраной рынка и группой неизвестных началась стрельба. В результате ЧП пострадал один из охранников рынка.
    На месте убийства в Одессе
    Задержан подозреваемый в громком убийстве женщины в Одессе
    16:01 05.03.2018
    370Криминальные войны в Украине
    По данным СМИ, задержанный работает поваром-сушистом в одном из одесских заведений. Он был знаком с убитой: они учились в одной школе. Сам подозреваемый заявил, что убил ее из-за неразделенной любви.
    Одесские кайтсерферы покорили снежные волны
    Зимний экстрим. В Одессе кайтсерферы покорили снежные "волны" 
    14:30 05.03.2018
    137
    В Одессе кайтсерферы применили свои умения серфить по волнам и зимой. Снежная и морозная погода позволила экстремалам в полной мере продемонстрировать таланты.
    Смертельная авария под Одессой. Авто до багажника влетело под фуру. Видео
    Смертельная авария под Одессой. Авто до багажника влетело под фуру 
    14:10 05.03.2018
    407
    Под Одессой в районе Клеверного моста произошла смертельная авария. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в ехавший перед ним большегруз с прицепом.
    Судно известного датского перевозчика Maersk Line
    Крупнейший в мире контейнерный перевозчик уходит из порта Одессы
    13:13 05.03.2018
    816
    Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk Line предлагает на выбор два варианта замены порту Одессу — порт Черноморск (рыбный терминал) или порт Южный (терминал ТИС).
    В Одессе изъяли контрабандных сигарет почти на 1,5 млн грн
    В Одессе изъяли контрабандных сигарет почти на 1,5 млн грн
    16:10 03.03.2018
    52
    В Одесской области во время проведения обыска в гаражном помещении изъяли 70,5 тыс пачек табачных изделий. Общая сумма изъятой контрабандной продукции составляет более 1,4 миллиона гривен.
    Изъятие патронов у мужчины в Одессе
    В Одессе задержали мужчину с патронами и взрывчаткой
    11:35 03.03.2018
    28
    Мужчина с шестью патронами к АК и имитационным средством военного назначения, которое содержало тротил с электродетонатором, был задержан на улице Решельевской в Одессе.
    В Одессе устроили дискотеку на снегоуборочных машинах
    "Дискотека" на снегоуборочных машинах в Одессе 
    13:09 02.03.2018
    382Украина остановилась в снежных заносах
    В интернете набирает популярность видеоролик, на котором снегоуборочная техника в Одессе вкруговую чистит площадь на 5 ст. Большого Фонтана.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    Один труп без головы. Убийство на Молдаванке испугало всю Одессу
    12:37 02.03.2018
    6235Криминальные войны в Украине
    Жуткое убийство в Одессе всколыхнуло город — в собственной квартире на Молдаванке было найдено обезглавленное тело 29-летней одесситки. Такого кошмара в городе не происходило очень давно. Горожане в шоке.
    Снегопад в Одессе
    Непогода в Украине: Одесса утопает в снегу 
    16:02 01.03.2018
    758Украина остановилась в снежных заносах
    Одессу, как и всю Украину, накрыл мощный циклон. Город страдает от непогоды, шквального ветра и снегопада.
    Одесские зацеперы
    Одесские сноубордисты шокировали экстремальной ездой 
    14:27 01.03.2018
    261
    Не всех огорчают обильные снегопады, которые накрыли Украину. Так в Одессе сноубордисты-экстремалы катались по заснеженным дорогам города на прицепе.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада в Одессе. Архивное фото
    Спецкор: Одесса в плену погодных катаклизмов
    08:33 27.02.2018
    11360
    В Одессе ожидается снижение температуры воздуха до 15 градусов, что для этого города является очень низким показателем, сообщил спецкор "ГС" Александр Тарасенко.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    Один труп без головы. Убийство на Молдаванке испугало всю Одессу
    12:37 02.03.2018
    6235
    Жуткое убийство в Одессе всколыхнуло город — в собственной квартире на Молдаванке было найдено обезглавленное тело 29-летней одесситки. Такого кошмара в городе не происходило очень давно. Горожане в шоке.
    Убийство девушки в Одессе. Видео
    Отец обезглавленной в Одессе девушки сообщил страшные детали трагедии 
    19:57 28.02.2018
    6103
    Стали известны подробности жуткого убийства молодой женщины на Молдаванке в Одессе. В доме №41 по Средней улице была убита и обезглавлена 29-летняя Анна Е. Как выяснилось, тело молодой женщины обнаружили родители.
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская Барби удивила новыми фотографиями 
    08:28 14.02.2018
    5672
    Валерия Лукьянова, известная как Одесская Барби и Аматуе, получила известность благодаря внешней схожести с куклой Барби. Девушка активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят почти 370 тысяч подписчиков.
    Сергей Князев. Архивное фото
    Глава Нацполиции назвал самые криминальные города Украины
    15:47 13.02.2018
    3631
    По словам Сергея Князева, самый низкий уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях, а в список самых криминальных украинских городов вошли Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса.
    На месте стрельбы в Одессе
    В центре Одессы произошла стрельба. Задержан окровавленный мужчина
    15:19 12.02.2018
    3255
    Согласно предварительным данным, задержанный был в розыске. Во время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Одессе девушка на морозе прилипла языком к остановке
    13:29 27.02.2018
    2936
    Сообщается, что девушка решила "вспомнить детство", но была спасена неравнодушным парнем, который полил теплым чаем ее примерзший язык.
    Митинг военных пенсионеров под Радой
    Хроника 7 февраля: бунт военных пенсионеров, возрождение УБОП
    09:08 08.02.2018
    2806
    Накануне миссия МВФ анонсировала свой визит в Киев, в США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ", а сама Украина анонсировала закупки газа у России. Помимо этого СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    В Одессе неизвестный обезглавил девушку
    10:31 28.02.2018
    2714
    По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной.
    С места захвата санатория в Одессе
    Захват санатория в Одессе: атаку отбили, завели дело
    11:57 23.02.2018
    2363
    Сейчас санаторий разблокирован, захватчики удалились. Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб: выбитые двери и замки.
    Анна Ергиева
    В сети нашли фото девушки, которой в Одессе отрезали голову
    21:47 07.03.2018
    2302
    По данным СМИ, девушка была предпринимателем и проживала отдельно от родителей. На одной из фотографий можно увидеть задний фон, который запечатлен также на ранее опубликованных кадрах полиции с места убийства.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело на миллионы. Труханов сделал заявление
    15:15 14.02.2018
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    Городской голова Одессы Геннадий Труханов, задержанный утром в среду в аэропорту "Борисполь", настаивает на своей невиновности и заявляет, что не намерен прятаться от следствия, так как "правда и закон — на моей стороне".
    Плакаты 23 февраля в Одессе
    В Одессе задержали группу людей с флагами "23 февраля"
    19:38 23.02.2018
    2060
    Молодые люди в руках держали флаги, на которых было написано "23 февраля". Их отвезли в Приморский отдел полиции. Территория временно была в оцеплении из-за сообщения о минировании.
    Горел автомобиль в Одессе. Видео
    Вспышка в ночи. В Одессе ярким пламенем пылал Lexus депутата 
    10:37 21.02.2018
    1771
    Ночью в Обсерваторном переулке Одессы, расположенном в районе Ланжерона и парка Шевченко, сгорел Lexus RX. По словам очевидцев, возгорание произошло около 3:00.
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова на поруки
    15:34 15.02.2018
    1709
    Соломенский суд Киева принял решение отпустить городского голову Одессы Геннадия Труханова под поручительство одного из народных депутатов. Суд отказал в ходатайстве об аресте.
    Журналистка Валерия Ивашкина на Венском балу
    Из Одессы. Как я побывала на Венском балу
    09:32 13.02.2018
    1679
    Бокал шампанского в буфете стоит 39 евро, а бутерброды с красной икрой, рыбой и креветками – по 9 евро за штуку. А на самом балу польку перемежают с вальсом – впрочем, далеко не все танцуют профессионально: многие просто изображают медленный танец.
    Неизвестные захватили санаторий в Одессе
    Неизвестные захватили санаторий в Одессе - СМИ
    10:00 23.02.2018
    1599
    В настоящий момент в санатории отключено электроснабжение, неизвестные патрулируют территорию санатория. Сотрудников предприятия за ворота не пускает полиция.
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Хроника 23 февраля: Захват санатория в Одессе, "идиоты не видят реформ"
    10:11 24.02.2018
    1598
    В Одессе сотрудники охранной фирмы захватили здание санатория, в Кривом Роге бойцы Нацгвардии прошли маршем с советской симво-ликой, а глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли за-явил, что реформ в стране не видят идиоты.
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Как на западе и юге Украины требовали отставки Порошенко 
    00:09 19.02.2018
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    Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили провели акции протеста с требованием отставки президента Петра Порошенко во Львове и Одессе.
    Ирина Билык
    Билык ответила на попытки сорвать ее концерты во Львове и Одессе
    12:43 15.02.2018
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    Знаменитая певица призывала всех "быть чуткими". Она намерена помогать детям военнослужащих, которые погибли в Донбассе. На благотворительность она направит часть сборов с концертов.
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