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В одесском горсовете сообщили, что призывают жителей Одессы воздержаться от участия в массовых акциях, чтобы не допустить каких-либо провокаций. В полиции Одессы заявили, что в период с 30 апреля по 3 мая в городе будут усилены меры по охране порядка.