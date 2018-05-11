В начале курортного сезона в Одессе массово закрывают киоски с шаурмой

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Одессе массово закрывают павильоны, в которых готовят шаурму, сообщил и.о. заместителя начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Сергей Дубенко в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Одессе зафиксировано массовое отравление людей шаурмой в кафе. 17 человек были госпитализированы, среди них дети.

"Горсовет рекомендует приостановить деятельность всех подобных заведений, пока Госпотребслужба не проверит их. Более 20 предпринимателей согласились на такие меры", — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, не соответствовали нормам МАФы на 4-й станции Большого Фонтана и на Глушко, 16. Кроме этого, закрыты еще несколько десятков киосков.