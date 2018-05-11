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    В начале курортного сезона в Одессе массово закрывают киоски с шаурмой

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    (обновлено: )14311
    По информации и.о. заместителя начальника управления прав потребителей горсовета Одессы Сергея Дубенко, власти рекомендует приостановить деятельность всех заведений по приготовлению шаурмы, пока Госпотребслужба не проверит их.
    Отравление шаурмой в Одессе. Массово закрываются киоски
    od.vgorode.ua

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Одессе массово закрывают павильоны, в которых готовят шаурму, сообщил и.о. заместителя начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Сергей Дубенко в Facebook.

    Повар из Анапы покорил интернет скоростным приготовлением шаурмы
    RT на русском / YouTube
    Шаурмен по-русски. Повар покорил сеть скоростным приготовлением шаурмы

    Ранее сообщалось, что в Одессе зафиксировано массовое отравление людей шаурмой в кафе. 17 человек были госпитализированы, среди них дети.

    "Горсовет рекомендует приостановить деятельность всех подобных заведений, пока Госпотребслужба не проверит их. Более 20 предпринимателей согласились на такие меры", — говорится в сообщении.

    По информации местных СМИ, не соответствовали нормам МАФы на 4-й станции Большого Фонтана и на Глушко, 16. Кроме этого, закрыты еще несколько десятков киосков.

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