Наличие в Украине незаконно вооруженных людей, закрепивших неким героизмом в АТО свое право совершать любые преступления, - колоссальная угроза обществу, считает эксперт в области безопасности Сергей Шабовта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.