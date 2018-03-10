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    McDonald’s

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Удар головой. На видео попала драка сотрудника McDonald’s с посетителем. Видео
    Удар головой. На видео попала драка сотрудника McDonald’s с посетителем 
    13:19 08.12.2017
    838
    В сеть попало видео драки сотрудника сети быстрого питания McDonald’s в Ливерпуле с посетителем, требовавшим куриные наггетсы на завтрак. В процессе драки работник теряет оленьи рога — рождественскую атрибутику.
    Захват заложников в Макадональдс в американском городе Лейкленд (штат Флорида)
    В США вооруженные люди ворвались в "Макдональдс" и взяли заложников - СМИ
    21:06 08.10.2016
    258
    Согласно информации, инцидент начался с вооруженного угона автомобиля. Через какое-то время полиция обнаружила предполагаемый угнанный транспорт, оставленный злоумышленниками, которые убежали в ресторан.
    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Архивное фото
    Во Франции пытались ограбить McDonald's, когда там ужинал спецназ
    15:04 07.06.2016
    2003
    В заведении фастфуда находились около десяти сотрудников французского спецназа в гражданском, которые не стали предпринимать немедленных действий, чтобы избежать жертв среди посетителей и персонала.
    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Архивное фото
    В мексиканском "Макдоналдс" в гамбургере нашли крысиную голову - СМИ
    00:59 10.11.2015
    237
    "Макдоналдс" опровергает данные сообщения, однако в социальных сетях появилось много фотографий находки, на которых действительно видны кости, похожие на крысиные. В итоге прокуратура закрыла ресторан быстрого питания.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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