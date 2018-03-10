В сеть попало видео драки сотрудника сети быстрого питания McDonald’s в Ливерпуле с посетителем, требовавшим куриные наггетсы на завтрак. В процессе драки работник теряет оленьи рога — рождественскую атрибутику.
Согласно информации, инцидент начался с вооруженного угона автомобиля. Через какое-то время полиция обнаружила предполагаемый угнанный транспорт, оставленный злоумышленниками, которые убежали в ресторан.
"Макдоналдс" опровергает данные сообщения, однако в социальных сетях появилось много фотографий находки, на которых действительно видны кости, похожие на крысиные. В итоге прокуратура закрыла ресторан быстрого питания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".