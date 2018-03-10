Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура считают, что в заведении поселился призрак. Один из работников кафе рассказал, что, придя на работу с утра, обнаружил один из стульев лежащим на полу.
Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
Водитель потерял управление автомобилем, двигавшимся на большой скорости. Автомобиль сначала задел столб, а затем наехал на посетителей ресторана. В результате инцидента погиб сам водитель и еще двое мужчин, шесть человек были ранены.
Надежда Савченко возвращается к обычной жизни. Накануне она прилетела в Украину из Российской Федерации, где ее судили и содержали под стражей. А в птяницу она встречается с друзьями в ресторане и проводит деловые встречи в комитетах Верховной Рады.
Роман Кисляк после инцидента во львовском ресторане "Vapiano", когда его выгнали из заведения только за то, что показался подозрительным, не держит зла на официанта, который его прогнал. Он привык к тому, что является изгоем в обществе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".