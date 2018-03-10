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    рестораны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Ресторан для нудистов в Париже
    В Париже появился ресторан для нудистов
    21:46 05.11.2017
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    Помещение ресторана O Naturel рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед - 30 евро. При входе в ресторан посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе.
    В США камеры наблюдения зафиксировали призрака. Видео
    В США камеры наблюдения засняли "призрака" 
    05:31 23.10.2017
    841
    Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура считают, что в заведении поселился призрак. Один из работников кафе рассказал, что, придя на работу с утра, обнаружил один из стульев лежащим на полу.
    В одесском ресторане отказались обслуживать воинов АТО
    Скандал в Одессе: ресторан отказался обслуживать атошников
    10:15 10.08.2017
    1393
    По словам волонтера, сообщившего о конфликте, администратор одесского заведения заявил, что бойцы АТО своим видом "пугают" посетителей ресторана.
    Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем
    Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем
    06:25 02.07.2017
    582
    На место происшествия в Софиевской Борщаговке прибыли четыре пожарных автомобиля. Спасатели работают уже около часа, однако пожар пока не удалось потушить.
    За гамбургерами на вертолете. Инцидент у ресторана быстрого питания в Сиднее. Видео
    За гамбургерами на вертолете. Инцидент у ресторана быстрого питания в Сиднее 
    02:01 15.05.2017
    117
    Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
    В центре Киева горел ресторан
    В центре Киева горел ресторан
    22:46 03.09.2016
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    Согласно информации ГСЧС Украины, пожар был ликвидирован за полчаса при помощи порошкового огнетушителя. Причины пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
    Ресторан в Бангладеш, в котором террористы захватили заложников
    Вооруженные люди напали на ресторан в столице Бангладеш
    20:19 01.07.2016
    85Захват заложников в Бангладеш
    Боевики взяли в заложники 20 человек. В ходе перестрелки с боевиками пострадали несколько полицейских. Есть информация, что на месте случившегося прогремел взрыв.
    Автомобиль врезался в ресторан в центре Тель-Авива
    Автомобиль врезался в ресторан в центре Тель-Авива, 3 человека погибли
    02:13 19.06.2016
    105
    Водитель потерял управление автомобилем, двигавшимся на большой скорости. Автомобиль сначала задел столб, а затем наехал на посетителей ресторана. В результате инцидента погиб сам водитель и еще двое мужчин, шесть человек были ранены.
    Савченко с друзьями в ресторане. Видео
    Савченко с друзьями в ресторане 
    13:48 27.05.2016
    6608Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Надежда Савченко возвращается к обычной жизни. Накануне она прилетела в Украину из Российской Федерации, где ее судили и содержали под стражей. А в птяницу она встречается с друзьями в ресторане и проводит деловые встречи в комитетах Верховной Рады.
    В Касьянова кинули тортом в московском ресторане. Видео
    В Касьянова бросили тортом в московском ресторане 
    04:39 11.02.2016
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    Неизвестные напали на лидера партии ПАРНАС, экс-премьера РФ Михаила Касьянова, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Константин Мерзликин.
    Больного ДЦП переселенца с Донбасса выгнали из ресторана Львова. Видео
    Больного ДЦП переселенца из Донецка выгнали из ресторана во Львове 
    05:59 10.02.2016
    995
    Роман Кисляк после инцидента во львовском ресторане "Vapiano", когда его выгнали из заведения только за то, что показался подозрительным, не держит зла на официанта, который его прогнал. Он привык к тому, что является изгоем в обществе.
    ABBA воссоединились на открытии ресторана в Стокгольме. Видео
    ABBA воссоединились на открытии ресторана в Стокгольме 
    19:43 21.01.2016
    1153
    Агнета Фельтског, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад пришли поддержать дело, которым занимается Бьорн Ульвеус. Он открыл греческий ресторан в Стокгольме.
    В киевском ресторане произошел пожар
    В киевском ресторане произошел пожар
    22:40 02.01.2016
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    Как сообщается, произошло возгорание жира в вытяжке. В результате пожара в ресторане "Чачапури" никто не пострадал. В сети появилось видео с места происшествия.
    Пожар в ресторане Мангал
    В Киеве на улице Саксаганского горел ресторан
    21:54 10.10.2015
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    Согласно информации, от огня пострадал ресторан "Мангал" на улице Саксаганского. Как сообщается, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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