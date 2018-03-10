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    инвалиды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Места для парковки для инвалидов
    Чтобы не расслаблялись. Новые штрафы и условия парковок для водителей
    15:20 26.10.2017
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    С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые штрафы и условия парковок для инвалидов. Отныне место для инвалида будет на любой парковке. За нарушение правил штрафы увеличили с 465 до 1700 гривен.
    В США мужчину в инвалидном кресле в последний момент вытащили из-под поезда. Видео
    В последние секунды. В США мужчину в инвалидном кресле вытащили из-под поезда 
    04:32 16.10.2017
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    Несколько неравнодушных людей спасли пожилого мужчину, чья инвалидная коляска застряла на железнодорожных путях. Инцидент произошел недалеко от Кирквуд-роуд (штат Миссури) около часа дня по местному времени.
    Скорая помощь. Архивное фото
    В Днепре избили слепого, наткнувшегося на рекламный стенд
    10:46 16.08.2017
    440
    Мужчина шел по тротуару, ориентируясь при помощи палочки. При движении он задел штендер, который упал. Конструкция повредилась. Из магазина "Технокеш" выскочил продавец и начал кричать на мужчину.
    Машины в Киеве
    Только контроль и штрафы научат нарушителей парковаться - эксперт
    00:41 13.11.2016
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    Главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов сказал в эфире ГС, что водители, которые паркуются на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, не реагируют на замечания, потому исправить ситуацию помогут только штрафы и контроль.
    Полиция США
    В США полицейский застрелил глухонемого водителя – ТВ
    01:47 23.08.2016
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    Патруль хотел остановить и оштрафовать автомобиль Volvo, который превысил скорость на шоссе. Водитель Дэниэл Харрис, который не мог слышать сирены, не остановился. Погоня, в ходе которой два автомобиля столкнулись, продолжилась.
    Марина Порошенко угостила кофе переселенца с ДЦП из Львова. Видео
    Марина Порошенко угостила кофе львовского переселенца с ДЦП 
    03:22 24.02.2016
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    Первая леди Украины Марина Порошенко встретилась с львовским переселенцем с особыми потребностями из Донбасса Романом Кисляком. Они обсудили проблемы людей с особыми потребностями.
    Больного ДЦП переселенца с Донбасса выгнали из ресторана Львова. Видео
    Больного ДЦП переселенца из Донецка выгнали из ресторана во Львове 
    05:59 10.02.2016
    995
    Роман Кисляк после инцидента во львовском ресторане "Vapiano", когда его выгнали из заведения только за то, что показался подозрительным, не держит зла на официанта, который его прогнал. Он привык к тому, что является изгоем в обществе.
    Инспектирование Почтовой площади в Киеве на вопрос доступности для инвалидов
    Эксперт сказал, чего стоит ожидать от указа президента по инвалидам
    22:25 05.12.2015
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    По словам эксперта, указ президента обязывает чиновников работать над тем, чтобы права людей с инвалидностью соблюдались, в частности, для них должен быть организован доступ в любые места общественного пользования — магазины, банки и т.д.
    Инспектирование Почтовой площади в Киеве на вопрос доступности
    Наша страна не приспособлена для людей с инвалидностью — эксперт
    19:31 05.12.2015
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    Акции, направленные на привлечение внимания властей к проблемам людей с инвалидностью, не оказывают должного влияния на чиновников, заявил представитель ОО "Підмога.інфо" Влад Волчков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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