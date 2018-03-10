С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые штрафы и условия парковок для инвалидов. Отныне место для инвалида будет на любой парковке. За нарушение правил штрафы увеличили с 465 до 1700 гривен.
Несколько неравнодушных людей спасли пожилого мужчину, чья инвалидная коляска застряла на железнодорожных путях. Инцидент произошел недалеко от Кирквуд-роуд (штат Миссури) около часа дня по местному времени.
Главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов сказал в эфире ГС, что водители, которые паркуются на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, не реагируют на замечания, потому исправить ситуацию помогут только штрафы и контроль.
Патруль хотел остановить и оштрафовать автомобиль Volvo, который превысил скорость на шоссе. Водитель Дэниэл Харрис, который не мог слышать сирены, не остановился. Погоня, в ходе которой два автомобиля столкнулись, продолжилась.
Роман Кисляк после инцидента во львовском ресторане "Vapiano", когда его выгнали из заведения только за то, что показался подозрительным, не держит зла на официанта, который его прогнал. Он привык к тому, что является изгоем в обществе.
По словам эксперта, указ президента обязывает чиновников работать над тем, чтобы права людей с инвалидностью соблюдались, в частности, для них должен быть организован доступ в любые места общественного пользования — магазины, банки и т.д.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".