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О главных бенефициарах конфликта вокруг УПЦ в Запорожье, роли радикалов и о том, куда может привести ситуация, если в ней вовремя не поставить точку, в интервью РИА Новости Украина рассказал Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.