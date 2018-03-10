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    конфликты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 220
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    Курт Волкер
    Волкер в The National Interest: как нам достичь мира в Украине
    10:54 02.03.2018
    495Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    У России нет никакой выгоды в украинском конфликте, полагает спецпредставитель США, и ключевые шаги для Вашингтона в таком случае - уговорить украинское правительство предоставить особый статус Донбассу, разместив здесь миротворцев ООН.
    Ахед Тамими
    Ахед Тамими - символ 330 палестинских детей, заключенных в тюрьмы Израиля
    10:37 19.02.2018
    111
    Ключевой проблемой является судебный процесс, которому подвергаются палестинцы на оккупированных территориях. Там "правит военное право, а не гражданское", - отметил Рубен Элиас, член уругвайской Комиссии по поддержке палестинского народа.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Спецкор: результаты "Минска" для жителей Донбасса ощутимы
    14:53 12.02.2018
    954Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил, что спустя три года жители Донбасса почти не вспоминают о минских соглашениях, в отличие от руководства самопровозглашенных республик.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: атака на УПЦ - прямая ответственность Порошенко
    20:48 05.02.2018
    808Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По мнению юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, религиозный конфликт в Украине подогревается политикой, которую проводит президент Петр Порошенко.
    Блокпост на окраине Горловки Донецкой области
    Steigan blogger: почти все готово для новой войны в Украине
    12:54 05.02.2018
    5780Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Одобренный Радой "закон о реинтеграции" и продажа Украине ракет Javelin способствуют тому, что обе стороны конфликта на Донбассе все ближе сползают к большой войне, пишут мировые СМИ.
    Василий Вакаров
    В конфликте силовиков Кабмин определился, чью сторону занять — Вакаров
    19:35 02.02.2018
    604Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров подчеркнул, что в конфликте НАБУ и ГПУ Соединенные Штаты Америки отстаивали именно сторону бюро.
    Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
    Митрополит Лука: Запорожье - прифронтовая область, не раскачивайте ситуацию
    10:28 19.01.2018
    1303Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    О главных бенефициарах конфликта вокруг УПЦ в Запорожье, роли радикалов и о том, куда может привести ситуация, если в ней вовремя не поставить точку, в интервью РИА Новости Украина рассказал Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
    Купол
    Тренд дня, политика и вера: дело против священника УПЦ МП
    13:19 12.01.2018
    785Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Политические эксперты и блогеры прокомментировали расследование в отношении запорожского священника, который отказался отпевать погибшего ребенка, крещенного в храме УПЦ Киевского патриархата.
    Ситуация в Новолуганском
    Der Tagesspiegel: горячие зимние дни Донбасса
    12:15 22.12.2017
    486Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Россия отзывает с Донбасса офицеров, которые до сих пор координировали режим прекращения огня. Напряженность вокруг СЦКК подрывает и без того низкое доверие между сторонами конфликта.
    Украинский военный
    "Ползучее наступление": бои за Верхнеторецкое
    15:52 01.12.2017
    2965Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики в ближайшее время планируют взять под контроль два населенных пункта на мариупольском направлении.
    Адвокат Иван Либерман
    Адвокат: конфликт с полицией? Звоните в скорую!
    13:34 07.11.2017
    881
    Полицейские могут задержать гражданина, который не совершал правонарушений, только в случае, если хотят сесть в тюрьму за превышение полномочий, заявил адвокат Иван Либерман.
    Последствия обстрела в Донецке
    В Донбассе обострение конфликта — спецкор
    20:39 06.11.2017
    1662Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент КП в Украине Артем Маслаков сообщил, что горячие точки на Донбассе остаются неизменными — Авдеевка и Мариупольское направление.
    Военные в Донбассе
    Consortiumnews: разберемся, кто разжигает кровопролитие в Украине
    12:33 19.10.2017
    1419
    В США ненавидящие Россию либералы переходят на сторону неоконсерваторов, стремящихся спровоцировать новый виток эскалации конфликта в Украине, пишут мировые СМИ. Как это повлияет на вероятность рационального и мирного урегулирования кризиса?
    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Конфликт Порошенко и Авакова скажется на силовиках – политолог
    10:16 06.10.2017
    562
    "Народный фронт" выбрал для политической игры должность главы Генштаба, хотя наверняка они не претендуют на его кресло, считает политолог Николай Давидюк.
    Конфликт на улице Ревуцкого в Киеве
    Недовольство растет. Слезоточивый газ, драки и избиения в Киеве
    15:25 28.09.2017
    2997Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Градус напряжения в обществе растет. Пытаясь хоть как-то достучаться до власти, киевляне все чаще выходят на митинги и перекрывают дороги. Правда, достучаться удается единицам, а в большинстве случаев итогом становятся драки с полицией и пролитая кровь.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: США и РФ - гаранты прекращения огня на Донбассе
    12:57 23.08.2017
    1241Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Вопрос решения конфликта на Востоке обсуждается уже без Украины, вместо которой говорит Курт Волкер, представитель США, а его интересы не всегда совпадают с интересами нашей страны, считает политолог Михаил Погребинский.
    Военные в Донбассе
    Умиротворение Донбасса: почему оно не получается и что для этого нужно
    16:34 14.08.2017
    2009Донбасс: новое перемирие
    Ясно, что "замороженность" конфликта в Донбассе не может быть вечной хотя бы потому, что непризнанные республики оказываются ограниченными в экономических и внешнеполитических связях. Рано или поздно вопрос интеграции Донбасса встанет ребром.
    Последствия обстрелов Широкино
    В состоянии тревоги. Донбасс в ожидании нового, жесткого обострения
    16:56 08.08.2017
    1692Донбасс: новое перемирие
    Только за минувшие сутки власти самопровозглашенной ДНР зафиксировали порядка сорока нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.
    Конфликт в центре Ровно
    Конфликт в центре Ровно закончился гибелью человека, двое ранены
    21:13 06.08.2017
    930Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В Ровно возле реки отдыхали трое мужчин и женщина, они распивали алкоголь. Как сообщает местная полиция, к ним подошел мужчина, после чего произошел словесный конфликт.
    Ситуация в Станице Луганской
    В ЛНР назвали условия отвода сил у Станицы Луганской
    15:13 28.05.2017
    1526Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как заявили в ЛНР, подразделения Народной милиции соблюли все требования рамочного Соглашения по разведению сил и средств на участке №1, в районе населенного пункта Станица Луганская.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Спецкор: результаты "Минска" для жителей Донбасса ощутимы
    14:53 12.02.2018
    954
    Спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил, что спустя три года жители Донбасса почти не вспоминают о минских соглашениях, в отличие от руководства самопровозглашенных республик.
    Курт Волкер
    Волкер в The National Interest: как нам достичь мира в Украине
    10:54 02.03.2018
    495
    У России нет никакой выгоды в украинском конфликте, полагает спецпредставитель США, и ключевые шаги для Вашингтона в таком случае - уговорить украинское правительство предоставить особый статус Донбассу, разместив здесь миротворцев ООН.
    Ахед Тамими
    Ахед Тамими - символ 330 палестинских детей, заключенных в тюрьмы Израиля
    10:37 19.02.2018
    111
    Ключевой проблемой является судебный процесс, которому подвергаются палестинцы на оккупированных территориях. Там "правит военное право, а не гражданское", - отметил Рубен Элиас, член уругвайской Комиссии по поддержке палестинского народа.
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