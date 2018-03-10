У России нет никакой выгоды в украинском конфликте, полагает спецпредставитель США, и ключевые шаги для Вашингтона в таком случае - уговорить украинское правительство предоставить особый статус Донбассу, разместив здесь миротворцев ООН.
Ключевой проблемой является судебный процесс, которому подвергаются палестинцы на оккупированных территориях. Там "правит военное право, а не гражданское", - отметил Рубен Элиас, член уругвайской Комиссии по поддержке палестинского народа.
О главных бенефициарах конфликта вокруг УПЦ в Запорожье, роли радикалов и о том, куда может привести ситуация, если в ней вовремя не поставить точку, в интервью РИА Новости Украина рассказал Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
В США ненавидящие Россию либералы переходят на сторону неоконсерваторов, стремящихся спровоцировать новый виток эскалации конфликта в Украине, пишут мировые СМИ. Как это повлияет на вероятность рационального и мирного урегулирования кризиса?
Градус напряжения в обществе растет. Пытаясь хоть как-то достучаться до власти, киевляне все чаще выходят на митинги и перекрывают дороги. Правда, достучаться удается единицам, а в большинстве случаев итогом становятся драки с полицией и пролитая кровь.
Вопрос решения конфликта на Востоке обсуждается уже без Украины, вместо которой говорит Курт Волкер, представитель США, а его интересы не всегда совпадают с интересами нашей страны, считает политолог Михаил Погребинский.
Ясно, что "замороженность" конфликта в Донбассе не может быть вечной хотя бы потому, что непризнанные республики оказываются ограниченными в экономических и внешнеполитических связях. Рано или поздно вопрос интеграции Донбасса встанет ребром.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
У России нет никакой выгоды в украинском конфликте, полагает спецпредставитель США, и ключевые шаги для Вашингтона в таком случае - уговорить украинское правительство предоставить особый статус Донбассу, разместив здесь миротворцев ООН.
Ключевой проблемой является судебный процесс, которому подвергаются палестинцы на оккупированных территориях. Там "правит военное право, а не гражданское", - отметил Рубен Элиас, член уругвайской Комиссии по поддержке палестинского народа.