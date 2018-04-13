Конфликт в Сирии доведут до максимальной точки кипения — Капитоненко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп номинировал на пост госсекретаря, констатирует окончание периода "мягкой политики" США в ответ на российскую агрессию за рубежом. Об этом Помпео намерен заявить на слушаниях в сенате по поводу своего назначения. Тезисы его речи опубликовали некоторые американские СМИ.

Кроме этого, Помпео намерен убедить сенаторов, что США восстанавливают свои "и без того сильные Вооруженные силы" и обновляют ядерные силы.

Обострение ситуации вокруг Сирии проанализировал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Враховуючи перегрупування ВМФ США і РФ в районі Перської затоки, враховуючи ті заяви, які роблять обидві сторони, чи можна припустити, що виступ Помпео не буде чимось новим для американського та світового істеблішменту?

— Звичайно, в ситуації, що склалася, ключове значення мають події навколо Сирії. І виступ Помпео в принципі очікуваний і навряд чи він буде мати другорядне значення в порівнянні з тим, що відбувається в регіоні. Нічого нового Помпео не скаже, бо відома його позиція, відомо те, що він поділяє стратегічні погляди президента Трампа на міжнародну безпеку, і те, що він належить до рішуче налаштованих американських політиків, які є прихильниками жорсткої лінії у відносинах з РФ. Я думаю, що це реалії на найближчі роки, які означатимуть стан двосторонніх російсько-американських відносин.

Наскільки рішучим?

— Настільки, наскільки це буде дозволяти межа надмірного ризику. Тобто, щоб розуміти співвідношення сил між РФ та США, можна зазначити, що військовий бюджет США близько 700 мільярдів доларів, а військовий бюджет РФ близько 50. Тому співвідношення сил величезне на користь США і вони можуть дозволити собі у ситуації, яка склалася, виступати з позиції сили по відношенню до Росії, доводити будь-який регіональний конфлікт чи протистояння до тієї межі ескалації, яку вважатимуть комфортною. Звичайно, мова не йде про те, щоб розпочинати безпосередні військові дії між РФ та США, або тим більше, щоб застосовувати ядерну зброю, чого всі бояться. Але все, що до цієї межі знаходиться, американці можуть використовувати для збільшення тиску на РФ.

Всі в очікуванні того, що Трамп оголосить рішення по ракетному удару по Сирії, він це мав був зробити до кінця середи. Вже ранок четверга в США, про Сирію нічого.

— Так, цікава ситуація склалася. Тому що Трамп своїми публічними заявами створив такі умови, що відступати йому вже пізно. І репутаційні втрати, які можуть бути пов'язані з таким відступом, надто високі. Тому я думаю, що рішення про все ж таки нанесення американського ракетного удару по цілям в Сирії, більш ймовірне, ніж якесь інше рішення. Але умови, точний час, кількість ракет, цілі і т.д. — це все ще до останнього моменту буде об'єктом можливих компромісів, змін, варіантів, тобто нам доведеться очікувати остаточного розвитку подій.

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Хто з коаліції може підтримати рішення про початок операції?

— Поки що те, що відбулося внаслідок хімічної атаки в Сирії, і те, як це було представлено світовому співтовариству, створює сприятливі умови для американців у формуванні якомога більш широкої коаліції, щоб ключові союзники в даному регіоні, насамперед британці, можливо хтось ще з європейців, приєдналися. В тій чи іншій формі, чи то у вигляді військового корабля, який приєднається до флотилії, яка відправлена на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" до Середземного моря, чи то в якийсь інший спосіб, британці начебто планують застосувати власні військові літаки. Тобто форми можуть бути різними, але тут американці діють відповідно до своїх звичних практик останніх років, тобто намагаються формувати коаліцію, діяти не одноосібно, а залучати інші країни, не зважаючи на те, що провідна роль, основна частка задіяних військ, якщо вони будуть задіяні, будуть американськими.

Як ви загалом оцінюєте ймовірність того що буде прямий військовий конфлікт?

— Десь в 75-80%, якщо ви під військовим конфліктом маєте на увазі нанесення ракетного удару по Сирії. Але якщо мати на увазі розгортання повномасштабних військових дій за участю російських і американських військ, наприклад, що росіяни будуть, як вони десь обіцяли, стріляти по американським кораблям, з яких будуть запускатися ракети, то цю ймовірність навпаки мінімальною — десь до 10%.

Минулого року, коли американські "Томагавки" були випущені по сирійській авіабазі "Шайрат", були припущення, що Росія не захотіла вступати з США в прямий конфлікт, тому і не збивала ракети.

— Звичайно, для росіян будь-яке пряме зіткнення з американцями — надто великий ризик, зважаючи на співвідношення сил. Тому вони будуть уникати його до останнього. Я взагалі не розумію, чому росіяни так далеко заходять в цій риторичній перепалці, яка передує розгортанню подій, навіщо їм збивати ці американські ракети, захищати режим Асада аж надто високою ціною, надто великими ризиками. Але чомусь вони це роблять і подивимося, що з цього вийде.

Ранее политолог-международник Максим Яли заявлял, что удар Трампа по Сирии будет демонстрацией для Ким Чен Ына.

Кроме того, руководитель Программы исследования экономической интеграции Украины в ЕС Юрий Вдовенко отметил, что обострение в Сирии позволит Украине занять новые ниши в мировой экономике.