Закарпатье бунтует. Дипломатическая атака Венгрии и праздник от Москаля

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Закарпатье – уникальный регион. Здесь максимальная концентрация разных национальностей и этносов, но при этом долго время они жили мирно, без скандалов и межэтнических конфликтов. И продолжали бы жить и дальше, если бы не украинский закон об образовании, рассоривший государство с соседями и заставивший венгров говорить об ущемлении их прав.

Как узнавал корреспондент РИА Новости Украина, более 100 тысяч этнических венгров уже получили венгерские паспорта, но перебираться на историческую родину эти люди не собираются: в Украине – налоги поменьше, цены пониже, рынок сбыта покрупнее. А значит, украинские венгры хотят для себя и своих детей нормальных условий жизни. Обучение на родном языке – обязательный пункт.

Взбудоражило закарпатских венгров и нападение на здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) в Ужгороде. В ночь на 4 февраля туда бросили бутылку с зажигательной смесью – "коктейлем Молотова". Обгорел фасад здания, разбито окно. Сотрудников в офисе в момент пожара не было.

Дипломатическая пикировка

Ответа венгров ждать долго не пришлось. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Следом в ведомстве призвали ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область. Помимо этого Венгрия пригрозила блокировать евроатлантическую интеграцию и сближение Украины с Евросоюзом, в частности проведение очередного заседания Комиссии Украина – НАТО.

На это отреагировал Кабинет министров Украины: правительство решило возобновить работу представительства МИД в Ужгороде. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что одной из причин возникновения проблем вокруг языковой статьи об образовании в школах нацменьшинств на западной Украине стала "институционная слабость и многолетняя недоработка центральной и местной власти в регионе".

"Мы не такую Украину поддерживали"

Масла в огонь дипломатического конфликта двух стран подлил посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень. По его словам, в автономии венгров на Закарпатье нет ничего плохого.

"Понятно, что на случае Украины сегодня сказывается ситуация, которая сложилась на Востоке… Но разве вы слышали, чтобы в последние годы венгры в Украине требовали автономию? Кстати, со словом "автономия" нет никаких проблем, ведь в украинских законах этот термин тоже фигурирует, например, в законе о нацменьшинствах 1992 года", – сказал посол.

Также он заявил, что Украину с ущемлениями прав венгры поддерживать не готовы.

"Мы не такую Украину поддерживали. Мы поддерживали демократическую Украину. Уже с самого начала пути Украины к независимости, мы дружески поддерживали ее. В 1991 году одними из первых признали ее независимость, первыми открыли тут посольство, первыми установили дипотношения с Украиной. А сейчас у нашего нацменьшинства хотят отнять права и ждут, чтобы мы были согласны с этим? Естественно, с этим нельзя согласиться", – отметил Кешкень.

ОБСЕ… или не ОБСЕ?

Слова венгерского посла не остались без внимания в Украине: заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль обвинила Кешкеня в превышении своих дипломатических полномочий, комментируя его высказывания о праве Будапешта выдавать паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии. У нас сейчас все это запланировано с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине", – заявила Зеркаль в телеэфире.

А уже 11 марта Сийярто сообщил, что ОБСЕ открыла наблюдательную миссию в Закарпатской области. Но Закарпатская областная государственная администрация фактически опровергла это, сообщив, что подобной информацией не распологают.

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“Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", – заявил пресс-секретарь ОГА Ярослав Галас, добавив, что наблюдатели ОБСЕ "должны были бы поставить в известность" администрацию.

Ликбез об СММ

Разъяснить ситуацию с "фантомной" миссией ОБСЕ в регионе попробовал внефракционный народный депутат Игорь Попов. На своей странице в Facebook он сообщил, что "никакая отдельная миссия не создана".

"Для многих является сюрпризом, что СММ ОБСЕ наблюдает не только за войной в Донбассе, но и по всем конфликтными ситуациями по ВСЕЙ территории Украины. Наблюдатели ОБСЕ посещают СИЗО и общаются с кандидатами на обмен заложниками. Наблюдатели мониторят все протестные акции в Киеве, включая бабушек под Нацбанком и палатки Саакашвили. Наблюдатели общались с учителями венгерских школ после принятия языкового закона. И сейчас команда наблюдателей СММ ОБСЕ, которая базируется в Ивано-Франковске, более подробно мониторит Закарпатье, после нескольких насильственных актов и поджогов. И все это включается в официальные отчеты, хотя 95% каждого отчета – это подробная информация о событиях на линии соприкосновения в Донбассе", – подчеркивает парламентарий.

При этом министр иностранных дел Венгрии "или не знает дипломатической бюрократии, или тупо манипулирует фактами", заявляет Попов, а "наши политики и Закарпатская ОГА на это ведутся, также не понимая статуса наблюдателей ОБСЕ".

Праздник от Москаля

Удивительно, но пока отмалчивается известный своими яркими заявлениями губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. У него – другие заботы: Москаль решил объявить 15 марта праздничным днем в регионе и объявил его выходным. Глава области приурочил праздник к годовщине создания Карпатской Украины 15 марта 1939 года.

При этом рекомендуется перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда в регионе будет проводиться традиционная весенняя толока (субботник).

"Венгрии есть чем давить на Украину"

В конфликте с Венгрией уступать, скорее всего, придется украинской стороне – вопрос времени, когда, считает политолог Андрей Золотарев.

“Поскольку мы видим, что Венгрия, с одной стороны, достаточно однозначную позицию заняла в вопросе комиссии "Украина-НАТО", будут подтягиваться и другие вопросы. Могут поставить вопрос о безвизе, мотивируя многочисленными нарушениями со стороны украинцев – заробитчанство с использованием безвиза и так далее”, – рассказал эксперт.

В целом же, уверен он, это результат того, когда политика этнического национализма запускается в сферу внешней политики, где должны доминировать не какие-то идеологические догматы, а интересы.

“Я бы назвал это внешнеполитическим дефолтом Украины, потому что умудриться за год "побить горшки" со всеми соседями, кроме одной страны, подпортить отношения, так может поступать только человек, который желает плохого стране, который заинтересован в ее ослаблении. Это закономерный результат внешнеполитического курса власти”, – сообщил Золотарев, добавив, что власть оказалась заложником мифологем, теперь пожинает плоды такой политики.