Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
Каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы и в рамках соглашений Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств, заявил глава МИД Венгрии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил блокировать важные для Украины инициативы из-за принятия ею противоречивого закона об образовании, вызвавшего бурную реакцию руководителей ряда стран.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто заявил, что многие страны заключают крупные сделки с Москвой в области экономики и энергетики, однако они не хотят этого демонстрировать.
Новшества закона, касающиеся школьного образования на языках нацменьшинств, были задуманы в качестве инструмента по вытеснению русского языка, на котором разговаривает, по последним подсчетам, около 40 процентов населения страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы и в рамках соглашений Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств, заявил глава МИД Венгрии.
Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.