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    Петер Сийярто

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    1847Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    В МИД Венгрии назвали решение КСУ по "языковому закону" брутальной атакой
    01:59 02.03.2018
    494Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
    Флаги Украины и Венгрии
    Будапешт обвинил Киев в запуске "международной кампании лжи"
    15:08 20.02.2018
    7106Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Украинский парламент принял новый закон, которым обязал преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018-го.
    Флаги Украины и Венгрии
    Закон об образовании: Венгрия выдвинула условия
    11:37 15.02.2018
    7463Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы и в рамках соглашений Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств, заявил глава МИД Венгрии.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Венгрия требует от Украины юридических гарантий по закону об образовании
    04:18 25.01.2018
    451Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что новый украинский закон об образовании "не является чисто делом Украины и Венгрии".
    Флаги Украины и НАТО
    Заседание Украина-НАТО. Венгрия вновь "ставит палки в колеса"
    04:19 19.01.2018
    2745Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто подчеркнул, что Будапешт не поддержит евроинтеграционные стремления Киева, "пока нарушаются европейские и международные права".
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    Глава МИД Венгрии назвал "шагом назад" закон об образовании
    22:31 17.12.2017
    292Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Венгрия была самым ярым защитником европейских и евроатлантических устремлений Украины.
    Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
    Глава МИД Венгрии: Украине необходимо отменить закон об образовании
    04:16 12.12.2017
    394Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто утверждает, что новый закон об образовании нарушает права венгерского и других меньшинств в Украине.
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Венгрия назвала условия решения проблемы украинского закона об образовании
    13:13 08.12.2017
    610Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ни одно из прав венгерского меньшинства не может быть отчуждено и закарпатские венгры должны дать согласие на изменения в законодательстве об образовании.
    Миссия ОБСЕ в Украине
    Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье
    18:27 07.12.2017
    669Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в стране обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    Венгрия обрушилась с новыми обвинениями в адрес Украины
    07:46 07.12.2017
    3765Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Как заявил глава МИД Венгрии, "проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон об образовании, Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО".
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    Глава МИД Венгрии: мы не можем поддержать евроатлантические усилия Украины
    09:38 25.11.2017
    771
    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что если для Украины важно интегрироваться в структуры ЕС и НАТО, она должна выполнить свои международные обязательства.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Венгрия требует наказать националистов за срыв венгерского флага в Закарпатье
    17:13 13.11.2017
    1591Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венгерский МИД возмущен срывом флага с горсовета в Берегово, где накануне прошел марш, приуроченный к годовщине создания Карпатской Сечи.
    Флаги НАТО и Украины
    "Заблокированное" Венгрией заседание Украина-НАТО не планировалось - СМИ
    05:37 28.10.2017
    2050Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В НАТО заявили, что "преданы крепким партнерским связям с Украиной", а заседание Комиссии происходит регулярно на разных уровнях.
    Флаги НАТО и Украины
    Венгрия заблокировала работу комиссии "Украина - НАТО"
    21:12 27.10.2017
    1480Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв комиссии "НАТО - Украина" в декабре.
    Флаг Венгрии
    Венгрия настаивает: Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС
    14:17 17.10.2017
    13864Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил блокировать важные для Украины инициативы из-за принятия ею противоречивого закона об образовании, вызвавшего бурную реакцию руководителей ряда стран.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    Закон об образовании: Венгрия требует обсудить "нарушения" Украины
    19:34 16.10.2017
    526Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Как заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, закон об образовании - грубое нарушение прав человека, прав меньшинств и Соглашения об ассоциации.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    В ЕС многие проводят лицемерную политику в отношении РФ – Венгрия
    12:30 13.10.2017
    560
    Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто заявил, что многие страны заключают крупные сделки с Москвой в области экономики и энергетики, однако они не хотят этого демонстрировать.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Русский боком. Страсбургская порка президента
    10:57 13.10.2017
    3550Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Новшества закона, касающиеся школьного образования на языках нацменьшинств, были задуманы в качестве инструмента по вытеснению русского языка, на котором разговаривает, по последним подсчетам, около 40 процентов населения страны.
    Визит Павла Климкина в Венгрию
    Климкин не переубедил Сийярто: Венгрия против закона об образовании
    23:59 12.10.2017
    454Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По итогам встречи с украинским коллегой глава МИД Венгрии продолжает утверждать, что новый закон Украины об обращовании ущемляет права национальных меньшинств, в частности венгров.
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    Флаги Украины и Венгрии
    Закон об образовании: Венгрия выдвинула условия
    11:37 15.02.2018
    7463
    Каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы и в рамках соглашений Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств, заявил глава МИД Венгрии.
    Флаги Украины и Венгрии
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    15:08 20.02.2018
    7106
    Украинский парламент принял новый закон, которым обязал преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018-го.
    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Страх и ненависть Климкина
    12:42 06.03.2018
    1847
    Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    В МИД Венгрии назвали решение КСУ по "языковому закону" брутальной атакой
    01:59 02.03.2018
    494
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
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