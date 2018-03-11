Глава МИД Венгрии: в Закарпатье начала работу миссия ОБСЕ

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ открыла наблюдательную миссию в Закарпатской области, сообщает пресс-служба венгерской партии "Фидес" со ссылкой на заявление Сийярто.

Ранее Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Этому заявлению предшествовал поджог Венгерского культурного центра в Ужгороде.

Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям". По словам Сийярто, он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде, в миссию включены 12 человек.

Глава МИД Венгрии утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия. Венгерский дипломат заявил, что Венгрия будет иметь право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.