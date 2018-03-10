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В результате конфликта на базе "Хата Магната" курорта "Драгобрат" в Закарпатской области 10 января между охраной заведения и мужчинами в военном камуфляже произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия; есть пострадавшие и задержанные.