В горных районах возможно затруднение движения транспорта на отдельных участках дорог. Основной риск снеговой нагрузки по прогнозу ожидается частично по горным территориям Воловецкого, Межгорского, Тячевского и Раховского районов.
По мнению политолога-международника Владимира Воли, вопросом этнических венгров в Украине должен заниматься не МИД, а другие органы власти, открытие для этих целей представительства МИДа в Закарпатье равносильно открытию консульства в другом государстве.
Политика действующей власти испортила отношения Киева не только с восточными, но и западными соседями. Языковая статья нового закона об образовании вызвала бурю негодования в Венгрии, которая стала блокировать участие Украины в европейских структурах.
По информации СМИ, следствие установило, что трое ужгородцев в течение августа 2017 совершили 13 краж из церквей различных конфессий, которые расположены на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов.
В Закарпатье ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, 4 улицы, на которых живет почти весь табор. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение".
По информации Государственной службы геологии и недр, результаты подтверждают "перспективность дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций".
На Закарпатье, на границе Украины с Венгрией, силовики проводят масштабную облаву. МВД и СБУ стараются закрыть "частную границу" протяженностью 150 километров, через которую шли контрабандные потоки и нелегалы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению политолога-международника Владимира Воли, вопросом этнических венгров в Украине должен заниматься не МИД, а другие органы власти, открытие для этих целей представительства МИДа в Закарпатье равносильно открытию консульства в другом государстве.
В горных районах возможно затруднение движения транспорта на отдельных участках дорог. Основной риск снеговой нагрузки по прогнозу ожидается частично по горным территориям Воловецкого, Межгорского, Тячевского и Раховского районов.
В Закарпатье ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, 4 улицы, на которых живет почти весь табор. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение".
В Закарпатье ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, 4 улицы, на которых живет почти весь табор. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение".
Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.
В субботу, 26 июня, в районе Говерлы за два чеса выпала месячная норма осадков, в результате чего село Богдан было затоплено и осталось без света.
Кроме того, селевой поток перекрыл дорогу между селами Луга и Богдан.
По последним данным, в результате драки с применением огнестрельного и холодного оружия пострадали 4 человека, пятеро "правосеков" были задержаны. Пресс-секретарь ПС Варвара Черноиваненко заявила, что в "Хата Магната" процветает "бытовой сепаратизм".
В северной части Кипра состоялся футбольный чемпионат Европы среди команд Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Особый интерес был вызван участием команды от Закарпатья, которая была названа на венгерском языке Karpatalya.
В результате конфликта на базе "Хата Магната" курорта "Драгобрат" в Закарпатской области 10 января между охраной заведения и мужчинами в военном камуфляже произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия; есть пострадавшие и задержанные.
Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в форме полицейского представил патрульную службу региона. В закарпатскую патрульную службу отберут 230 человек. Анкеты принимают до 11 августа.