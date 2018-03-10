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    Закарпатье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 97
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    Снегопад на Закарпатье
    На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение
    08:44 07.03.2018
    90
    В горных районах возможно затруднение движения транспорта на отдельных участках дорог. Основной риск снеговой нагрузки по прогнозу ожидается частично по горным территориям Воловецкого, Межгорского, Тячевского и Раховского районов.
    Лечение. Архивное фото
    Дефицит вакцины от кори на Закарпатье достиг 85%
    22:38 05.03.2018
    72Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    В среднем за неделю для прививки от кори в Закарпатской области используют около 1500 доз вакцины. Таким образом, остатка хватит меньше, чем на два месяца.
    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    10:24 02.03.2018
    242
    По информации СМИ, в результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.
    Горнолыжный курорт Буковель
    Спецкор: похолодание на Закарпатье значительно продлит горнолыжный сезон
    14:15 27.02.2018
    116Украина остановилась в снежных заносах
    Лишь четверть туристов предварительно сообщает ГСЧС о маршруте своего путешествия по Карпатам, сообщил спецкор ГС в Ужгороде Катерина Ирха.
    Закарпатье
    Венгры Закарпатья: все неоднозначно, но пока терпим
    09:56 25.02.2018
    1463Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава "Партии венгров Украины", первый заместитель Закарпатского облсовета Йожеф Борто уверен, что языковая статья нового закона "Об образовании" может привести к ассимиляции венгров Закарпатья.
    Ребенок. Лечение
    В Закарпатье умер ребенок в рейсовом автобусе
    16:23 14.02.2018
    751
    Ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи, поэтому мать повезла его в город самостоятельно.
    Русины Закарпатья
    Русины Закарпатья: в поисках самоидентификации
    19:26 12.02.2018
    1215
    В отличие от ситуации с венграми, в Закарпатье по-прежнему нет средних школ или вузов с русинским языком обучения, однако на нем издается периодическая пресса и литература.
    Закарпатье
    Почему МИД возвращает представительство в Ужгороде?
    16:47 08.02.2018
    599Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По мнению политолога-международника Владимира Воли, вопросом этнических венгров в Украине должен заниматься не МИД, а другие органы власти, открытие для этих целей представительства МИДа в Закарпатье равносильно открытию консульства в другом государстве.
    Иностранец убил жителя Закарпатья и пытался скрыться
    На Закарпатье иностранец убил мужчину и пытался спрятать тело
    12:01 07.02.2018
    269Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, между потерпевшим и его 47-летним товарищем-иностранцем, который находился в Закарпатье на сезонных заработках, возник конфликт,результатом которого стало убийство.
    Мадьяры Закарпатья
    Закарпатские венгры: проходим испытание украинской политикой
    11:21 07.02.2018
    833
    Политика действующей власти испортила отношения Киева не только с восточными, но и западными соседями. Языковая статья нового закона об образовании вызвала бурю негодования в Венгрии, которая стала блокировать участие Украины в европейских структурах.
    Ограбление церкви
    На Закарпатье арестованы серийные грабители церквей
    11:46 02.02.2018
    77Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, следствие установило, что трое ужгородцев в течение августа 2017 совершили 13 краж из церквей различных конфессий, которые расположены на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов.
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    Ромы собрали деньги и построили дорогу на Закарпатье 
    13:07 31.01.2018
    787
    В Закарпатье ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, 4 улицы, на которых живет почти весь табор. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение".
    Вакцинация
    Закарпатье получило вакцину от кори из Венгрии
    23:28 26.01.2018
    214Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Восемь тысяч доз вакцин КПК прибыли в Закарпатье из Венгрии, сообщает Министерство здравоохранения Украины. Данного количества вакцин хватит на два месяца.
    Корь
    На Закарпатье объявили карантин из-за кори
    10:30 22.01.2018
    165Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Если по состоянию на 17 января в районе было зарегистрировано 33 заболевших, то уже 18 января данный показатель вырос до 47 человек, сообщил председатель Тячевского районного совета Иван Фабриций.
    Золотой самородок
    На Закарпатье найдено новое крупное месторождение золота
    15:33 18.01.2018
    1529
    По информации Государственной службы геологии и недр, результаты подтверждают "перспективность дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций".
    Наводнение в Закарпатье
    В Закарпатье за сутки утонули два человека
    11:39 18.12.2017
    260Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По информации ГСЧС, в результате наводнения в Закарпатье за сутки утонули два человека вблизи села Горинчево Хустского района и в селе Нижнее Солотвино Ужгородского района.
    Павел Климкин
    Климкин признал, что Украина недостаточно сделала для венгерской общины
    16:57 05.12.2017
    153Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр иностранных дел Павел Климкин подверг критике нынешнюю методику обучения, которая, по его словам, не поощряет детей венгерской общины изучать украинский язык.
    В Закарпатье фура улетела в кювет по вине нетрезвого водителя
    Из-за нетрезвых водителей фура с пивом перевернулась в Закарпатье
    14:49 05.12.2017
    137
    На обоих правонарушителей работники полиции составили соответствующие админпротоколы за управление в состоянии алкогольного опьянения и изъяли у них водительские удостоверения.
    Автобус с работниками перевернулся на Закарпатье
    Ехали на заработки: на Закарпатье автобус слетел с трассы и перевернулся
    12:27 19.11.2017
    606
    Водитель вез за границу группу работников, на скользкой от дождя трассе не справился с управлением, и машина слетела в кювет. Согласно информации, водитель был трезв.
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация в Закарпатье. Пограничники силой закрывали "частную границу"
    17:56 16.11.2017
    3918
    На Закарпатье, на границе Украины с Венгрией, силовики проводят масштабную облаву. МВД и СБУ стараются закрыть "частную границу" протяженностью 150 километров, через которую шли контрабандные потоки и нелегалы.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Закарпатье
    Венгры Закарпатья: все неоднозначно, но пока терпим
    09:56 25.02.2018
    1463
    Глава "Партии венгров Украины", первый заместитель Закарпатского облсовета Йожеф Борто уверен, что языковая статья нового закона "Об образовании" может привести к ассимиляции венгров Закарпатья.
    Русины Закарпатья
    Русины Закарпатья: в поисках самоидентификации
    19:26 12.02.2018
    1215
    В отличие от ситуации с венграми, в Закарпатье по-прежнему нет средних школ или вузов с русинским языком обучения, однако на нем издается периодическая пресса и литература.
    Ребенок. Лечение
    В Закарпатье умер ребенок в рейсовом автобусе
    16:23 14.02.2018
    751
    Ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи, поэтому мать повезла его в город самостоятельно.
    Закарпатье
    Почему МИД возвращает представительство в Ужгороде?
    16:47 08.02.2018
    599
    По мнению политолога-международника Владимира Воли, вопросом этнических венгров в Украине должен заниматься не МИД, а другие органы власти, открытие для этих целей представительства МИДа в Закарпатье равносильно открытию консульства в другом государстве.
    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    10:24 02.03.2018
    242
    По информации СМИ, в результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.
    Горнолыжный курорт Буковель
    Спецкор: похолодание на Закарпатье значительно продлит горнолыжный сезон
    14:15 27.02.2018
    116
    Лишь четверть туристов предварительно сообщает ГСЧС о маршруте своего путешествия по Карпатам, сообщил спецкор ГС в Ужгороде Катерина Ирха.
    Снегопад на Закарпатье
    На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение
    08:44 07.03.2018
    90
    В горных районах возможно затруднение движения транспорта на отдельных участках дорог. Основной риск снеговой нагрузки по прогнозу ожидается частично по горным территориям Воловецкого, Межгорского, Тячевского и Раховского районов.
    Лечение. Архивное фото
    Дефицит вакцины от кори на Закарпатье достиг 85%
    22:38 05.03.2018
    72
    В среднем за неделю для прививки от кори в Закарпатской области используют около 1500 доз вакцины. Таким образом, остатка хватит меньше, чем на два месяца.
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