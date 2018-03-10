Везде есть наши люди. Как житель Закарпатья спасал пассажиров "Титаника"

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Житель Закарпатья стал свидетелем трагедии "Титаника". Он был на судне, которое спасало пострадавших, а рассказывает об этом его внук Емельян Курта — автор многих книг. Живет он в Червенево в Мукачевском районе. Именно здесь его дед построил памятник погибшим на "Титанике", поскольку сам был свидетелем той трагедии, пишет "Закарпаття онлайн".

Еще много лет после этого путешествия ему снились жуткие сны

В те времена многие крестьяне мечтали о заработках за рубежом. Поэтому и жители Червенево искали лучшей доли за океаном. Некоторые — вынужденно, дабы рассчитаться с торговцами и ростовщиками за долги, чтобы те не отобрали у них хозяйство и землю. Некоторым червенивцам действительно повезло заработать немалые деньги. А именно Федору и Василию Куртам, Ивану Сороке, Ивану Свалявчику, Петру Юричко, Юрку Товтину, Ивану Мочкошу… Поэтому если в мир отправлялись с сумой, то домой вернулись хозяевами. И могли уже построить каменные дома, да еще и крышу покрыть оцинкованной жестью или модным тогда этернитом. А еще прикупить земли. Некоторые же в Америке остались навсегда, кто-то просто пропал без вести. И даже родные не знали, хотя бы добрались они до той заветной Америки. Среди таких был Илья Курта, который оставил дома 19-летнюю жену, которая ждала сына.

А вот Юрий Курта за 15 лет трижды пересекал океан. Как-то возвращался домой на корабле "Карпатия". Так случилось, что он стал свидетелем трагедии крупнейшего в то время круизного лайнера мира "Титаник". Это был самый страшный день в его жизни. Еще много лет после этого путешествия ему снились жуткие сны.

Только рассвело, когда на их судне услышали сигнал SOS, который поступал от "Титаника". Корабль развил рекордную скорость благодаря тому, что здесь выключили все электроприборы и даже отопление. Чтобы взять на борт раненых и детей, обустроили подъемные кресла.

"Карпатия" в тот раз, к счастью, было полупустым. Пассажиры мирно спали. Их не хотели беспокоить. Вдруг впереди возник айсберг, потом другой — едва вывернулись между ними. В четыре увидели первую шлюпку. Когда подплыли ближе, увидели удручающую картину. Казалось, над океаном стоит туман огромного человеческого горя. Кто-то потерял родных, кто-то пытался удержаться на перевернутой лодке…

thesun.co.uk Cоздание корпуса копии корабля "Титаник" в Китае

Людей начали спасать. Все пассажиры "Карпатии" уступили свои каюты пострадавшим и вышли на палубу, чтобы те могли отогреться. Удалось спасти более семи сотен. За кормой плавали огромные льдины. В Европе на всех бы не хватило еды, поэтому они развернулись в направлении Нью-Йорка.

Печальной оказалась дальнейшая судьба самой "Карпатии". Она утонула у Ирландии, но об этом стало известно только через 82 года. Причем нашли ее почти неповрежденной.

Капитаном "Карпатии" был Артур Генри Рострон. Коллеги дали ему кличку "Электрическая Искра" — за целеустремленность и решительность, умение принимать решения мгновенно. За спасение людей он был награжден золотой медалью конгресса.

Через несколько недель на борту корабля спасенные пассажиры "Титаника" вручили А.Рострону серебряный кубок, а всем членам экипажа — памятные золотые медали. Артур и дальше командовал "Карпатией", пока его не перевели на "Каронию". Интересно, что другие суда пренебрегли сигналами с "Титаника", потому что считали, что он слишком далеко. На момент трагедии "Карпатии" было уже 10 лет. Известно, что ее капитан был еще и большим чудаком: он искал зверей, которых якобы не существует, например лохнесское чудовище и единорогов. И даже уверял, что видел их.

Корабли обычно всегда держались одного курса. Поэтому когда Юрий Курта уже в следующий раз плыл на "Карпатии", снова пришлось видеть место трагедии — в океане горел вечный огонь в память о погибших. А вот тогда судьба забросила его на это судно потому, что он должен был возвращаться домой. На работе Юрию попал в глаз камень, поэтому он потерял зрение. Но Юрий был застрахован, ему выплатили большую компенсацию, и даже подлечили за счет фирмы. Поэтому зрение где-то на 50% восстановилось. Компания купила билет и дала сопровождающего.

Найти уголь помогло чудовище, которое вышло из воды

Когда Юрий впервые добрался до Америки, полгода был без работы. Таких как он собралось где-то около тридцати человек. В поисках вакансий они ходили из деревни в деревню, от фермы к ферме. И с работой было туго. Но за эти полгода смогли не только выжить, но и привыкнуть к тамошней жизни. Ведь были специальные столовые, где бесплатно кормили бездомных. Не получалось разве что даром пить и курить. А еще было много магазинов вроде наших секонд-хендов. Уже тогда они стали для Америки привычным явлением.

— Так наелся, оделся, и достаточно было, — вспоминает Емельян Курта рассказы своего деда. — А когда уже нашел работу, то зарабатывал хорошие деньги.

А еще рассказывал, что в Пенсильвании наши люди накупили много земли. Что-то более 30 га. За нее просили символический доллар, чтобы только эти дикие просторы кто-то обживал. Люди были работящие, выкорчевали пни, разрабатывали землю.

И вот где-то 15 человек сплотились и организовали коровью ферму. И пока другие раскорчевывали пни, один мог немного отдохнуть от тяжелого труда — пас скот. И так пасли по очереди. Погнал как-то один из них коров к воде, как обычно. И видит — оттуда какое-то жуткое создание вылезает. Он и говорит товарищам, что не будет больше пасти скот ни за какие деньги, потому что там в воде какое-то кошмар живет. Люди его высмеяли. Но решили все же выкопать колодец. И на глубине всего каких-то 2-3 м наткнулись на пласты угля. Это вам не шахта, где надо забираться под толщу зеил, чтобы добыть черное золото, оно оказалось, прямо под ногами. До сих пор эта провинция поставляет уголь всей стране. Потом к ней сразу же проложили железнодорожные пути, потому что в то время они находились далеко. И закипела работа.

Вот так получилось, что найти полезные ископаемые помогло чудовище, которое вышло из воды. А им оказалась… черепаха, которую наш человек увидел впервые в жизни, и не мог поверить, что природа такое сотворила на этом свете.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. РИА Новости Сергей Тышковец День работников радио, телевидения и связи на "Титанике"

Юрий Курта денег домой привез много. И земли прикупил, и на церковь дал, и детям наследство оставил. Еще пистолет из-за океана прихватил, который стал семейным раритетом. Правда, он был маленький, женский. А дело в том, что в то время в гангстерском мире случалось много ограблений и убийств, поэтому в Америке появился закон, который позволял приобрести оружие для самообороны. И если ты забрался на чужую ферму как незваный гость, хозяин имел право пальнуть из него.

Сел в Америке не было. Люди скапливались или в городах, или на фермах, где обычно несколько семей объединяли свои усилия, чтобы легче было вести хозяйство.

Там, на заработках, всевозможные приключения случались.

— У нас столько Курт, что дырок на поясе, как будете застегивать, то так на Курту и попадете, — рассказывает Емельян. Поэтому в Червенево знают об одном таком, который купил в Америке лотерею вдвоем с каким-то мужчиной. И тот Василий Курта выиграл, но с товарищем-то не поделился. Пришел домой с тем сокровищем, землю скупил, дом построил. А тот, который так и не получил свою долю, не мог смириться с подлостью и проклинал обидчика, мол, "чтоб тебя громом поразило"! И вот новоиспеченный богач пожив на широкую ногу и умер. Люди в Червенево до сих пор рассказывают детям и внукам о его странный похороны. Когда покойника вынесли на улицу, так громы начали греметь, что даже все разбежались. И такое чудо творилось до тех пор, пока покойника-то не закопали. Только тогда все стихло, и люди с облегчением вздохнули.

А вот Юрий Курта, когда чехи пришли, имел уже 40 га земли, но при этом — и 8 детей, поэтому каждому долю выделил еще и на церковь отписал 4 га. И хорошо сделал, потому что потом эту землю все равно в колхоз бы забрали. А еще он построил в селе избу-читальню.

Впоследствии пришла советская власть. Сначала было много курьезов. Вот идет демонстрация. С трибуной, флагами — все, как должно быть. С трибуны кричат: "Да здравствует отец-Сталин" народ в ответ: "Да здравствует!". Потом снова раздается речевка: "Да здравствует Конституция!" И народ снова подхватывает: "Да здравствует!". Потом звучит еще один лозунг: "Смерть германскому фашизму!". А один червенивец о чем-то задумался и снова рявкнул: "Пусть здравствует!". Как-то удалось мужчину из той передряги вытащить.

Фрагменты памятника крестьяне увидели в навозе на ферме

Но Юрий Курта имел один замысел — на собственные средства построить памятник погибшим на "Титанике" в родном селе. Своими мыслями поделился со знакомым — выдающимся закарпатским историком Теодором Легоцким. Тот даже жил у Курта на квартире, когда проводил в селе раскопки в одном урочище. Ученый поддержал идею и разработал эскиз будущего монумента. Да еще и рассказал о добром мастере-каменщике из Паланка, немце Экшмидте. Памятник предполагалось оградить металлическим орнаментом. И здесь пригодился талант кузнеца из Мукачево Мондика. А вот металлическую табличку заказали в литейном цехе графа Шенборна.

Воздвигнуть памятник Курта решил на своем поле между Червенево и Домбоками. И это было символично, ведь это поле ростовщики хотели когда-то отобрать. Именно благодаря Легоцкому, который был еще и хорошим юристом, Юрию удалось отстоять свое право на эту землю.

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Никаких препятствий в работе не возникало. Монумент представлял собой пьедестал из трех тумб, установленных друг на друга. Кованая ограда появилась в виде растительного орнамента, а на ее углах стояли ангелы. В тумбах были ниши с картинами. Сегодня Емельян Курта не может сказать этого точно, но ему кажется, что их рисовал тогда еще молодой Бокшай. На одной был изображен корабль, который тонет, а в волнах океана гибнут люди. А на заднем плане в дымке тумана — другое судно, возможно, художник имел в виду именно «Карпатию». А издалека по волнам шел Христос. Поэтому картина стала своеобразной метафорой. По традиции, памятник должны были еще освятить. Уже даже определились, в какое время состоится открытие, каких гостей пригласить. Но тут случилось то, чего никто не ожидал, — умер Легоцкий.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. РИА Новости Сергей Тышковец Презентация выставки "Титаник. Корабль мечты" в Киеве

Впоследствии Юрий Курта заказал в литейном цехе другую табличку, где увековечили и имя известного ученого. Но дощечка была латунной, и это сыграло злую шутку — однажды ее украл цыган, надеясь, что она золотая — так блестела на солнце. Вор жил в Домбоцком таборе и после этого происшествия домой так и не вернулся.

А потом кто-то поцарапал и сами картины. Их удалось отреставрировать монахиням из Домбоцкого монастыря. В советское время памятник почти совсем разрушили. А его фрагменты крестьяне увидели в навозе на сельской ферме. Кое-что удалось спасти. А вот замечательная кузнечнае работа — ограждение — исчезла.

Только через три десятилетия благодаря священнику отцу Василия Гангуре остатки были найдены, но не все. Еще каким-то чудом сохранился фундамент памятника. Однако вместо каменного креста пришлось поставить деревянный.