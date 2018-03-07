На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина.

В среду погода на Закарпатье существенно ухудшится, в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, с переходом в мокрый снег, в горах — снег, сообщает Мukachevo.net.

По данным синоптиков, в горной части Закарпатской области ожидается местами налипание мокрого снега, гололед, а также местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В горных районах возможно затруднение движения транспорта на отдельных участках дорог. Основной риск снеговой нагрузки по прогнозу ожидается частично по горным территориям Воловецкого, Межгорского, Тячевского и Раховского районов.

Видимость в осадках 2-4 км, во время сильных осадков 500-1000 м, в тумане 200-500 м.

Как сообщалось ранее, в среду, 7 марта, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах — гололед.