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    Общество

    На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

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    В горных районах возможно затруднение движения транспорта на отдельных участках дорог. Основной риск снеговой нагрузки по прогнозу ожидается частично по горным территориям Воловецкого, Межгорского, Тячевского и Раховского районов.
    Снегопад на Закарпатье
    ГУ ГСЧС в Закарпатской области

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. 

    На перевалах Закарпатья километровые пробки. Архивное фото
    mukachevo.net
    Снегопады нанесли Закарпатью небывалый урон - спецкор
    В среду погода на Закарпатье существенно ухудшится, в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, с переходом в мокрый снег, в горах — снег, сообщает Мukachevo.net.

    По данным синоптиков, в горной части Закарпатской области ожидается местами налипание мокрого снега, гололед, а также местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

    В горных районах возможно затруднение движения транспорта на отдельных участках дорог. Основной риск снеговой нагрузки по прогнозу ожидается частично по горным территориям Воловецкого, Межгорского, Тячевского и Раховского районов.

    Видимость в осадках 2-4 км, во время сильных осадков 500-1000 м, в тумане 200-500 м.

    Как сообщалось ранее, в среду, 7 марта, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах — гололед.

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