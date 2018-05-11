Ужасы домашнего насилия из Закарпатья: отрезал беременной палец

Скриншот с Youtube

РИА Новости Украина

Для 33-летней Надежды из закарпатского села история издевательств и пыток началась два года назад. Именно тогда ее сожитель Василий вышел из тюрьмы, отсидев почти 4 года за разбой. Надежда говорит: за это время человек полностью изменился. Стал грубый, жестокий, агрессивный. Уже через неделю после возвращения поднял на женщину руку: пьяный, бил головой о шкаф, выкручивал руки, душил. Все это — на глазах их общего трехлетнего сына, пишет издание "Трибуна".

- Как-то сделала замечание, чтобы не курил в доме, потому что ребенку нечем дышать. Сразу получила удар головой в голову — такой, что потеряла сознание.

В другой раз, под воздействием алкоголя, разбил в доме все окна и в присутствии детей (у Надежды есть еще один, 11-летний сын) начал ранить себя ножом в живот и шею, страшно напугав детей.

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Был период, когда Василий, казалось, взялся за ум. По крайней мере, закодировался и перестал употреблять алкоголь. Но менее жестоким к Надежде и нетерпимым к детям от этого не стал.

Скриншот с Youtube Пострадавшая беременная женщина в полтавском кризисном центре

"Бросил младшего сына об окно и стену", "поломал все детские игрушки и перевернул кровать", "бил Надежду с детьми ремнем и древком по рукам, ногам, спине" — таких и подобных случаев за два года было множество. Несколько раз Надежда пыталась разорвать замкнутый круг, даже убегала с детьми к подружке в Херсон. Однако Василий не сдавался: находил, угрожал убить или за деньги сделать справку, что Надежда сумасшедшая. Тогда, мол, запрет ее в больницу, заберет младшего Василька, а старшего, неродного, сдаст в детдом. Боялась, возвращалась, просила успокоиться.

- Скандалы вспыхивали, если я вдруг имела собственное мнение. У Василия это было не принято. Должно быть только одно мнение — его. Все остальные — неправильные. Я уже боялась что-то сказать, не так посмотреть.

Больше о том, почему Надежда не обращалась за помощью, что стало для нее последней каплей и как беременной женщине помог полтавский кризисный центр — в видео:

Пока Надежда с детьми находится в центре.

- Мы не могли отказать беременной женщине, которая оказалась в таких страшных обстоятельствах. Центров, как наш, в Украине немного, они, к сожалению, никогда не пустеют,поэтому Надежде пришлось ехать за спасением за 1000 км, — говорит руководительница кризисного центра адаптации для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах БО "Свет надежды" Елена Чикурова.

Потерпевшая говорит: здесь она получила не только крышу над головой и продукты неравнодушных полтавчан, но и возможность успокоиться. Время на то, чтобы собраться с мыслями. Дома, под постоянным прессингом сожителя, у нее такого шанса не было. После разговора с психологом и социальным работником стало понятнее, как жить дальше, какие решения принимать и как выйти из ситуации, которая наконец перестала казаться "тупиком".