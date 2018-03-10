По мнению политолога Вадима Карасева, Порошенко на пресс-конференции фактически обозначил своего главного конкурента на выборах — Юлию Тимошенко и назвал главное оружие против прохождения ее во второй тур и победы в президентских выборах.
Оппозиционным политикам нет смысла выводить людей на улицы, тем более, в защиту Михаила Саакашвили, который мешал не только действующей власти, но и ломал игру многоголовой украинской оппозиции. Считает политолог Вадим Карасев.
Гужве не препятствовали в выезде, поскольку понимали, что довести это дело до конца будет очень трудно, а новые скандалы, обвинения в предвзятости, политизированности в адрес прокуратуры, очевидно, правоохранители не захотели получать», — добавил Карасев.
Политолог Вадим Карасев считает, что отъезд журналиста в Австрию - это "оптимальный вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора Страны.ua после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины".
Принятие закона о реинтеграции Донбасса создает парадоксальную ситуацию, в которой Россия признается агрессором, но с ней не разрывают дипломатические отношения, продолжает действовать Договор о дружбе и сотрудничестве, отмечают эксперты.
С признанием России оккупантом конфликт в Донбассе будет разрешаться в рамках не только международных форматов, а и напрямую в двухстороннем формате с присутствием США, считает политолог Вадим Карасев.
Украине нужны сильные, работающие, эффективные институты, прежде всего экономические и правовые, которые обеспечат верховенство права и справедливость людям, а не сильный лидер, считает политолог Вадим Карасев.
Украинцы крайне не довольны политическими лидерами, не видят в государственной политике заботы о простых людях и это дает шанс шарлатанам и радикалам, воспользовавшись разочарованием населения, попытаться прийти к власти.
Технологическая революция привела к тому, что политические профессии становятся массовыми, а сами массы готовы воспринимать "на ура" творцов политических сенсаций. В этих условиях важно сохранить профессиональные критерии, считают политологи.
Если этот обмен произойдет, это может дать новую жизнь Минским соглашениям, однако сегодня очень многим людям не выгодна реализация Минских соглашений и перевод их из реанимации в реабилитацию, предостерег политолог Вадим Карасев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению политолога Вадима Карасева, Порошенко на пресс-конференции фактически обозначил своего главного конкурента на выборах — Юлию Тимошенко и назвал главное оружие против прохождения ее во второй тур и победы в президентских выборах.
Оппозиционным политикам нет смысла выводить людей на улицы, тем более, в защиту Михаила Саакашвили, который мешал не только действующей власти, но и ломал игру многоголовой украинской оппозиции. Считает политолог Вадим Карасев.