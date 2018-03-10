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    Вадим Карасев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 203
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    Вадим Карасев. Архивное фото
    После пресс-конференции. Карасев назвал главный вызов для Порошенко
    19:25 28.02.2018
    22157Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    По мнению политолога Вадима Карасева, Порошенко на пресс-конференции фактически обозначил своего главного конкурента на выборах — Юлию Тимошенко и назвал главное оружие против прохождения ее во второй тур и победы в президентских выборах.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Уезд Саакашвили. Карасев: власть зачищает политическую поляну
    13:49 13.02.2018
    520Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Оппозиционным политикам нет смысла выводить людей на улицы, тем более, в защиту Михаила Саакашвили, который мешал не только действующей власти, но и ломал игру многоголовой украинской оппозиции. Считает политолог Вадим Карасев.
    Вадим Карасев
    Карьера "уличного политика" Саакашвили в Украине окончена - Карасев
    11:34 13.02.2018
    890Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политолог Вадим Карасев убежден, что Михаилу Саакашвили не удастся совершить повторный прорыв украинской границы. Он назвал экс-президента Грузии "уличным политиком", которого "лишили улицы".
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Киев и Варшава вступили в "длительную полосу недоразумений" – Карасев
    18:16 05.02.2018
    810Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению эксперта, сейчас есть ряд геополитических факторов, в частности разногласия с Россией, которые объединяют Киев и Варшаву, и они "могут нейтрализовывать противоречия".
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Дело Гужвы. Радикалы перехватывают инициативу у государства - Карасев
    16:35 01.02.2018
    1508Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Гужве не препятствовали в выезде, поскольку понимали, что довести это дело до конца будет очень трудно, а новые скандалы, обвинения в предвзятости, политизированности в адрес прокуратуры, очевидно, правоохранители не захотели получать», — добавил Карасев.
    Игорь Гужва
    Карасев: выезд Гужвы в Австрию - оптимальный вариант для него и прокуратуры
    13:22 01.02.2018
    429Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Политолог Вадим Карасев считает, что отъезд журналиста в Австрию - это "оптимальный вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора Страны.ua после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины".
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: шествием "Нацдружин" власть показала, что контролирует улицы
    13:44 30.01.2018
    2162Радикальный экстремизм охватил Украину
    Политолог Вадим Карасев считает, что нынешней власти крайне необходимо контролировать действия радикалов, чтобы их энергия не обернулась против нее, особенно, накануне выборов.
    Заседание Верховной рады Украины. Принятие закона о реинтеграции Донбасса
    Реинтеграция Донбасса. О разнице между законом и спамом
    07:27 19.01.2018
    3415Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятие закона о реинтеграции Донбасса создает парадоксальную ситуацию, в которой Россия признается агрессором, но с ней не разрывают дипломатические отношения, продолжает действовать Договор о дружбе и сотрудничестве, отмечают эксперты.
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    Вадим Карасев: Украина, Россия и мир после принятия закона о Донбассе
    14:37 18.01.2018
    13129Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    С признанием России оккупантом конфликт в Донбассе будет разрешаться в рамках не только международных форматов, а и напрямую в двухстороннем формате с присутствием США, считает политолог Вадим Карасев.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: закон о реинтеграции Донбасса - гибрид абсурда
    07:24 18.01.2018
    13115Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В сухом остатке в этом законе все смешалось настолько, что никто уже не способен разобраться, зачем этот закон вообще был подготовлен, отмечает политолог Вадим Карасев.
    Вадим Карасев
    Реализовать обещания наших политиков могут только боги Олимпа - Карасев
    09:30 03.01.2018
    1519Украина 2018: новые испытания
    Украинская политика в основном работает в режиме теледемократии и делает больший упор на картинку, чем на скрупулезный подсчет баланса выгод, издержек и обещаний, считает политолог Вадим Карасев.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: наконец-то появились новые политические игроки
    13:22 02.01.2018
    6012Политический кризис: страна в тупике
    По мнению политического эксперта Вадима Карасева, благодаря активизации политической жизни на местах, в Украине появился запрос на новые партии и низовое партстроительство.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украина-2018. Карасев: у Порошенко ни малейших шансов
    11:18 02.01.2018
    24575Политический кризис: страна в тупике
    Внешне как будто бы ничего не произошло, но разговоры пошли такие: а вот как бы нам поступить так, чтобы потом можно было сказать, что мы внесли свой вклад в свержение Порошенко, отмечают эксперты.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: никто не знает, что делать дальше с "ПриватБанком"
    08:32 26.12.2017
    916Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Конфликт между главой Министерства финансов и генеральным прокурором - попытка показать, кто круче, и его может усмирить только президент, считает политолог.
    Верховная рада
    Карасев: к власти в Украине могут прийти либо проходимцы, либо диктаторы
    11:10 19.12.2017
    1205
    Украине нужны сильные, работающие, эффективные институты, прежде всего экономические и правовые, которые обеспечат верховенство права и справедливость людям, а не сильный лидер, считает политолог Вадим Карасев.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    О политическом лидерстве и политических пристрастиях украинцев
    09:12 16.12.2017
    858Политический кризис: страна в тупике
    Украинцы крайне не довольны политическими лидерами, не видят в государственной политике заботы о простых людях и это дает шанс шарлатанам и радикалам, воспользовавшись разочарованием населения, попытаться прийти к власти.
    Чиновники. Архивное фото
    Есть такая профессия – политику комментировать. Кто лучший?
    11:57 13.12.2017
    935
    Технологическая революция привела к тому, что политические профессии становятся массовыми, а сами массы готовы воспринимать "на ура" творцов политических сенсаций. В этих условиях важно сохранить профессиональные критерии, считают политологи.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: дело в том, что у Порошенко личный конфликт с Саакашвили
    11:04 12.12.2017
    8114Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению политолога Вадима Карасева, главная движущая сила протеста сегодня - недовольство общества тем, что происходит в стране, прежде всего низким темпом антикоррупционной реформы.
    Вадим Карасев
    После освобождения Саакашвили Украину ждет новая волна протестов - политолог
    22:56 11.12.2017
    2553Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам политолога Вадима Карасева, каждое воскресенье Михаил Саакашвили будет выводить людей на протесты, это только придаст ему силы и вдохновения.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев об обмене "всех на всех": Путин сделал беспроигрышный ход
    19:55 18.11.2017
    13835Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Если этот обмен произойдет, это может дать новую жизнь Минским соглашениям, однако сегодня очень многим людям не выгодна реализация Минских соглашений и перевод их из реанимации в реабилитацию, предостерег политолог Вадим Карасев.
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    Вадим Карасев. Архивное фото
    После пресс-конференции. Карасев назвал главный вызов для Порошенко
    19:25 28.02.2018
    22157
    По мнению политолога Вадима Карасева, Порошенко на пресс-конференции фактически обозначил своего главного конкурента на выборах — Юлию Тимошенко и назвал главное оружие против прохождения ее во второй тур и победы в президентских выборах.
    Вадим Карасев
    Карьера "уличного политика" Саакашвили в Украине окончена - Карасев
    11:34 13.02.2018
    890
    Политолог Вадим Карасев убежден, что Михаилу Саакашвили не удастся совершить повторный прорыв украинской границы. Он назвал экс-президента Грузии "уличным политиком", которого "лишили улицы".
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Уезд Саакашвили. Карасев: власть зачищает политическую поляну
    13:49 13.02.2018
    520
    Оппозиционным политикам нет смысла выводить людей на улицы, тем более, в защиту Михаила Саакашвили, который мешал не только действующей власти, но и ломал игру многоголовой украинской оппозиции. Считает политолог Вадим Карасев.
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