Уезд Саакашвили. Карасев: власть зачищает политическую поляну

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

В понедельник, 12 февраля, сотрудники Госпогранслужбы задержали столичном ресторане "Cулугуни" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. Позже в Госпогранслужбе Украины сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года.

Политик в Варшаве заявил, что за высылкой стоит президент Петр Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства. По словам лидера "Руху нових сил", в Европе он сделает так, что главе государства "мало не покажется".

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Какова истинная причина выдворения Саакашвили из страны, как будут дальше развиваться события в Украине и какова дальнейшая судьба бывшего президента Грузии в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Выдворение Саакашвили, преследование Гужвы, нападки на "Вести" — все это случайное совпадение?

— Ничего случайного в этой жизни нет, особенно когда началась избирательная кампания по выборам президента, а затем и парламента. И власть консолидирует все свои усилия и собирает возможности и ресурсы для укрепления, в том числе и репрессивного аппарата. Потому что если будет расслабленная реакция властей на разного рода оппозиционные выступления, движения, демонстрации и митинги, понятно, что ни какой оптимистической перспективы участия в избирательной кампании у действующего президента, безусловно, не будет.

Поэтому сейчас нужно, я бы не сказал зачистить, но чуть-чуть подчистить политическую поляну, в том числе и медийную поляну, от смутьянов, расшатывателей и прочих дестабилизаторов. Для того чтобы приступить к главному делу любой украинской власти, особенно в предвыборный год, — к подготовке к избирательной кампании.

Стоит ли ожидать усиления протестного движения в Украине после выдворения Саакашвили? Участятся митинги, акции протеста?

— Ну какие митинги? Ничего не будет. Будет тихо, спокойно, потому что ключевые оппозиционеры имеют неплохой рейтинг. Учитывая, что власть и так плывет к ним в руки (я имею ввиду Тимошенко, возможно, Гриценко, может, Вакарчук, лево-оппозиционные политики, такие, как Рабинович либо "Оппозиционный блок"), им нет смысла выводить людей на улицы. Тем более, в защиту Михаила Саакашвили, который, по большому счету, мешал-то всем, не только действующей власти — он ломал игру и многоголовой украинской оппозиции, которая рассчитывает победить не в уличной, а в конвенциональной, по правилам, борьбе за президентский поста, а затем и за парламентские мандаты.

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Будет ли Саакашвили снова прорываться через границу в Украину?

— Видите ли, попытка — не пытка, как говорил один известный грузин, который тоже оставил большой след не только в советской, но и в украинской истории. Но эта попытка ни к чему не приведет, потому что, как говорил еще один уже не грузин, а древнегреческий философ Гераклит, нельзя войти дважды в одну и ту же воду. Хотя Гераклит это говорил еще за 2 тысячи лет до нашей эры, но тем не менее, эта истина актуальна и сейчас — нельзя это повторить.

Во-вторых, тогда, очевидно, прорыв произошел либо по разгильдяйству и растяпанности Погранслужбы, которая не знала, что с этим делать: боялась все-таки каких-то силовых акций и не хотела быть обвиненной в каких-то репрессивных силовых действиях по отношению к пересекающим границу, либо это была игра руководителей Министерства внутренних дел. А раз сегодня властью принято достаточно неоднозначное и очень рискованное решение по депортации, значит, мне кажется, власть все просчитала и подстраховалась, для того чтобы подтвердить древнее изречение Гераклита.

Фото дня. Бунт под АП из-за выдворения Саакашвили

Что будет дальше с Саакашвили? Уже Грузия заявила, что направит Польше запрос о его экстрадиции…

— В конце концов, это проблема поляков, раз он из Польши заезжал. Пусть теперь поляки и думают о Саакашвили, что с этим делать, не только же им о Бандере все время думать. Думаю, что Саакашвили побудет в Польше немножко, попытается как-то активизировать свою деятельность на границе с Украиной. Но, увидев, что масштаб акций мелковат, поедет, скорее всего, в Голландию. Так что пусть развитые капиталистические страны и занимаются теперь правами гражданина и человека Саакашвили, который так и не понятно все-таки кем остался — апатридом, либо гражданином Украины, либо человеком без паспорта.