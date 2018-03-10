Украина, которая еще три года назад в лице власти обещала построить новый неконфликтный мир, становится все более чужим для, все большей категории населения, и не только по региональному, но и по социальному признаку, считает политолог Андрей Ермолаев.
В намерении создать в Украине Министерство ветеранов – больше политики и желания консолидировать социальное ядро, которое сейчас является опорой власти, чем благих намерений, считает политолог Андрей Ермолаев.
Три года войны и полугодовая экономическая блокада Донбасса уже привели к необратимым последствиям в поведении и в настроениях украинцев, живущих по обе стороны линии разграничения, считает политолог Андрей Ермолаев.
Мы имеем дело со сценарием "АнтиМинск", частью которого являются, в том числе, достаточно жесткие действия силовых структур в отношении политических оппонентов и информационного пространства, считает политолог Андрей Ермолаев.
Есть кое у кого настроение нынешнюю фактически автократическую власть превратить де-юре в диктатуру - возможно, путем введения особых мер, особого порядка политического правления, считает политолог Андрей Ермолаев.
Если в срочном порядке не предпринять шагов на упреждение существующих рисков, то 2017-й год может стать для Украины крайне опасным, если не сказать – катастрофическим, как внутри, так и вне страны, считает политолог Андрей Ермолаев.
Нерешенная проблема социальной справедливости может привести Украину к новым потрясениям, но вместо поисков путей ее решения выстраивается полицейский режим, где людей делают управляемыми при помощи ТВ и интернета, считает политолог Андрей Ермолаев.
Неэффективная политика центра вызывает все большее недовольство в регионах Украины, стихийные протесты населения могут быть использованы региональными элитами и вызвать новую волну сепаратизма, считает политолог Андрей Ермолаев.
Эксперты и журналисты почему-то с удовольствием подхватили конспирологическую версию причин Крестного хода УПЦ, тогда как его надо рассматривать как начало духовного диалога, заявил политолог Андрей Ермолаев.
По мнению Андрея Ермолаева, решение о передаче в пользование УПЦ КП "Теплой Софии" должно быть заблокировано, так как недопустимо доводить до каких-то открытых столкновений на межконфессиональном уровне, на гражданском уровне.
Спустя два года после Евромайдана отношения Украины и ЕС друг к другу превратились из трепетных в подчеркнуто сдержанные. Растеряв былое доверие, стороны уже с трудом сдерживают взаимное недовольство и раздражение.
"Большинство людей, которые включились в это движение, связывают свою судьбу с революционной борьбой. Сейчас оно становится хорошо мобилизованным и хорошо управляемым", - сказал директор института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.
По мнению Андрея Ермолаева, власть поставила права граждан, среди которых и переселенцы, вне конституционного поля: "переселенцы — это как рана, которая своей судьбой отразила общее состояние" Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".