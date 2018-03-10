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    Андрей Ермолаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Ермолаев: состав власти не отображает интересы всех граждан страны
    12:51 16.10.2017
    1107Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Украина, которая еще три года назад в лице власти обещала построить новый неконфликтный мир, становится все более чужим для, все большей категории населения, и не только по региональному, но и по социальному признаку, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Ермолаев: ситуация с переселенцами из Донбасса грозит провалом реинтеграции. Видео
    Судьба переселенцев и реинтеграция Донбасса. Мнение эксперта 
    08:44 13.10.2017
    3888Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев считает, что ситуация с переселенцами из Донбасса грозит провалом реинтеграции.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Ермолаев: у Министерства ветеранов будет всего два пути
    19:49 13.07.2017
    748
    В намерении создать в Украине Министерство ветеранов – больше политики и желания консолидировать социальное ядро, которое сейчас является опорой власти, чем благих намерений, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Порошенко повторяет главные ошибки Кучмы, Ющенко и Януковича - Ермолаев
    15:31 08.07.2017
    5614Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Осенью Украину может накрыть война компроматов, которая приведет страну к серьезному политическому кризису, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Окончательный раскол. В Украине готовят проект "АнтиМинск"
    08:27 26.06.2017
    28773Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Три года войны и полугодовая экономическая блокада Донбасса уже привели к необратимым последствиям в поведении и в настроениях украинцев, живущих по обе стороны линии разграничения, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Ермолаев: атака на "Страну.ua" - акция устрашения
    12:19 25.06.2017
    803Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Мы имеем дело со сценарием "АнтиМинск", частью которого являются, в том числе, достаточно жесткие действия силовых структур в отношении политических оппонентов и информационного пространства, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Военнослужащий на блокпосту в районе поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
    В Украине предложили усилить "нормандский формат". Для надежности?
    14:38 24.06.2017
    1190"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в том числе на встречах контактной группы в Минске и в "нормандском формате".
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Угроза диктатуры для Украины вполне реальна - Ермолаев
    08:08 10.06.2017
    1095
    Есть кое у кого настроение нынешнюю фактически автократическую власть превратить де-юре в диктатуру - возможно, путем введения особых мер, особого порядка политического правления, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Ермолаев: "Страну начинает трясти, могут возникнуть "две Украины"
    09:35 06.12.2016
    65223Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Если в срочном порядке не предпринять шагов на упреждение существующих рисков, то 2017-й год может стать для Украины крайне опасным, если не сказать – катастрофическим, как внутри, так и вне страны, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Ермолаев о постмайданной Украине и главных проблемах страны
    18:49 23.11.2016
    2354Украина - буревестник революций. Годовщины
    Нерешенная проблема социальной справедливости может привести Украину к новым потрясениям, но вместо поисков путей ее решения выстраивается полицейский режим, где людей делают управляемыми при помощи ТВ и интернета, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Ермолаев: "В Украине завершается контрреволюция, мы входим в период реакции"
    18:08 31.08.2016
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    Неэффективная политика центра вызывает все большее недовольство в регионах Украины, стихийные протесты населения могут быть использованы региональными элитами и вызвать новую волну сепаратизма, считает политолог Андрей Ермолаев.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    "Это ружье обязательно выстрелит". Ермолаев о гибридном перевороте в Украине
    14:38 22.07.2016
    7840Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Украину может потрясти переворот, который на самом деле будет использован как технология укрепления действующей власти, примеры таких технологий известны, отмечает политолог Андрей Ермолаев.
    Крестный ход
    Ермолаев: Крестный ход – это начало духовного диалога
    09:19 20.07.2016
    1334Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Эксперты и журналисты почему-то с удовольствием подхватили конспирологическую версию причин Крестного хода УПЦ, тогда как его надо рассматривать как начало духовного диалога, заявил политолог Андрей Ермолаев.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Ермолаев: цель Яценюка - кресло президента
    21:20 25.04.2016
    780Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам директора Национального института стратегических исследований Андрея Ермолаева, основная цель Арсения Петровича - победа на будущих парламентских, а затем и президентских выборах.
    Владимир Гройсман
    У Гройсмана недостаточно опыта для успешного премьерства - Ермолаев
    16:46 23.03.2016
    274Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как отметил Андрей Ермолаев, логичным и правильным было бы искать на пост премьер-министра политика, который хорошо владеет ситуацией в реальном секторе, прежде всего, в индустрии.
    Богослужение в Киеве
    Передача части Софии Киевской одной конфессии приведет к конфликтам - Ермолаев
    17:29 19.02.2016
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    По мнению Андрея Ермолаева, решение о передаче в пользование УПЦ КП "Теплой Софии" должно быть заблокировано, так как недопустимо доводить до каких-то открытых столкновений на межконфессиональном уровне, на гражданском уровне.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Отрезвление Европы и проблемность ассоциации Украина-ЕС
    08:15 24.01.2016
    24635ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Спустя два года после Евромайдана отношения Украины и ЕС друг к другу превратились из трепетных в подчеркнуто сдержанные. Растеряв былое доверие, стороны уже с трудом сдерживают взаимное недовольство и раздражение.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Эксперт: Украину ожидает лишь "упрощение" визового режима с ЕС
    18:31 17.12.2015
    862Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По мнению директора института "Новая Украина" Андрея Еромолаева, ни сама Украина, ни сам Евросоюз не готовы внутренне для полноценной отмены визового режима.
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Ермолаев: "Правый сектор" продолжит Революцию достоинства
    21:37 12.11.2015
    1065Украина - буревестник революций. Годовщины
    "Большинство людей, которые включились в это движение, связывают свою судьбу с революционной борьбой. Сейчас оно становится хорошо мобилизованным и хорошо управляемым", - сказал директор института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.
    Переселенцы в Славянске. Архивное фото
    Эксперт: проблема переселенцев оказалась лакмусовой бумажкой для Украины
    16:56 12.10.2015
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    По мнению Андрея Ермолаева, власть поставила права граждан, среди которых и переселенцы, вне конституционного поля: "переселенцы — это как рана, которая своей судьбой отразила общее состояние" Украины.
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