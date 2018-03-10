Участники акции повесили на ворота собора в Тернополе окровавленные детские игрушки в знак протеста против священнослужителя УПЦ МП, отказавшегося отпевать ребенка, которого крестил Киевский патриархат.
Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, вынесено решение о заочном аресте Геннадия Хамраева и Романа Стригункова, причастных к деятельности запрещенной в РФ организации "Правый сектор".
Скандального активиста Сергея Стерненко подозревают в том, что в 2014 году он вымогал и получал деньги от сети магазинов по торговле наркотиками "Поплавок", где психотропные препараты продавались под видом корма для рыб.
Два года назад осенью стартовала акция по "гражданской блокаде Крыма", которая впоследствии обернулась торговой и энергетической изоляцией полуострова. Об истории конфликта и его последствиях — в обзоре РИА Новости Украина.
В государстве, где сам президент часто действует не в правовом поле, не стоит удивляться, что к силовым методам прибегают и активисты. Такое мнение высказал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой, акция была организована в рамках подписанного представителями "Правого сектора", "свободы" и "национального корпуса" манифеста об объединении усилий.
Около 200 человек участвуют в акции на Майдане Незалежности в Киеве, около 18:00 они направились к Администрации президента, где выдвинули требования относительно освобождения политзаключенных, и вернулись обратно.
Заседание перенесли на 23 сентября на 10:00. Прокурор по данному делу заявил, что за это время обвинение постарается "обеспечить присутствие этих двух обвиняемых", которые не явились а заседание во вторник.
Молодые люди в камуфляжной форме из "Правого сектора" совершили провокацию во время Крестного хода верующих, проходящих путь из Святогорска в Киев в рамках Всеукраинского хода мира, сообщает пресс-служба УПЦ МП.
Участники акции протеста в защиту МАФов (малые архитектурные формы) и киосков, а также представители "Правого сектора" прорвались в здание Киевской горгосадминистрации (КГГА) и перекрыли движение на Крещатике.
Ужгородский городской районный суд начал заседание по делу пяти задержанных бойцов "Правого сектора", участвовавших в драке на базе "Хата Магната" горнолыжного курорта "Драгобрат" в Закарпатской области.
По последним данным, в результате драки с применением огнестрельного и холодного оружия пострадали 4 человека, пятеро "правосеков" были задержаны. Пресс-секретарь ПС Варвара Черноиваненко заявила, что в "Хата Магната" процветает "бытовой сепаратизм".
ВО "Свобода" провела в среду на Михайловской площади митинг по случаю 73-й годовщины УПА, после чего вместе с активистами и сторонниками "Правого сектора" двинулась "Маршем Героев" к Лукьяновскому СИЗО.
В Одессе прошел марш "Свободу политзаключенным" в поддержку Дениса Полищука и Андрея Медведько, обвиняемых в убийстве Олеся Бузины. В шествии приняли участие более 300 представителей "Правого сектора", гражданского корпуса "Азов" и ВО "Свобода".
В Киеве на Майдане Незалежности началось вече "Правого сектора". На площади находятся несколько тысяч сторонников "Правого сектора", в настоящее время акция проходит мирно, практически нет представителей правоохранительных органов.
В селе Бобовище Закарпатской области проходят поиски бойцов "Правого сектора", вступивших в субботу в перестрелку с милицией. В населенный пункт введена боевая техника и боевое подразделение силовиков.
По всей Украине с вечера субботы проходят акции протеста активистов "Правого сектора" с требованием отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова и арестовать тех, кто виновен в вооруженном инциденте в Мукачево.
В Ивано-Франковске затолкали в мусорный бак начальника областного управления юстиции Василия Кавацюка. После этого чиновника облили зеленкой и провезли по улицам города. Подробности смотрите в фоторепортаже.
В субботу в Запорожье около 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Участники акции таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.
В Киеве возле Верховной Рады проходил пикет ЛГБТ активистов, "Правого сектора" и партии "Свободы" против изменений в Трудовом кодексе. Участники акции заявляют, что новые изменения в Трудовом кодексе уменьшают права профсоюзов, отстаивающих интересы рабочих.
В ночь на воскресенье в одном из частных домов в Одессе прогремел взрыв. Как сообщает полиция, выяснилось, что в результате инцидента погиб военный добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", который полгода назад покинул организацию.
Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский прокомментировал сообщения по проверке ГПУ членов "ПС" на предмет причастности к убийству бойцов ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркут" во время Евромайдана.
На видео, которое левые радикалы выложили в Сеть, видно, как они готовятся противостоять своим политическим оппонентам, кричат "Слава Украине!", слышны взрывы петард. Потом приезжает полиция и становится между сторонами.
Руководитель одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, активно участвовавший в инциденте, объяснил причину нападения на прихожанина УПЦ тем, что он "прицепил на свой "Лексус" имперский российский триколор".
Участники марша ОУН и "Правого сектора" повалили в воскресенье вечером забор на территории застройки в пос. Водогон под Киевом. Командир батальона Николай Коханивский сообщил, что на этом акция протеста завершилась.
Ближе к вечеру на Куликово поле, рядом с которым проходил митинг памяти жертв одесской трагедии 2 мая 2014 года, пришли представители "Правого сектора" и спровоцировали потасовку, сообщают местные СМИ.
Сотни грузовиков выстроились в очереди в районе пункта пропуска "Выступовичи" (Житомирская область) на въезде из Белоруссии в Украину 15 февраля. Водитель из России рассказал, как сторонники "Правого сектора" остановили его грузовик.
Во время съезда конференции "Правого сектора – РПС (Революционные правые силы)" один из бойцов в ответ на вопрос, имеют ли они право голосовать и выбирать руководство структуры при отсутствии большинства областей, пригрозил властям Украины вооруженным восстанием.
Ужгородской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту хулиганства в административном здании Апелляционного суда в Закарпатской области при рассмотрении апелляционных жалоб об изменении меры пресечения пяти задержанным за драку на Драгобрате.
Во вторник, 19 января, полиция обнародовала видео конфликта на Драгобрате. Как указано на видео, во время конфликта бойцы "Правого сектора" угрожали огнестрельным оружием и использовали подручные средства.
В полиции заявили о возбуждении в отношении задержанных на курорте Драгобрат бойцов "Правого сектора" девяти уголовных производств и рассказали о преступлениях, которые они совершили в течение нескольких дней до задержания.
Ужгородский городской райсуд начал заседание по делу пяти задержанных бойцов "Правого сектора", участвовавших в драке на базе "Хата Магната" горнолыжного курорта "Драгобрат". На кадрах - избитый Антон Окороков.
В результате конфликта на базе "Хата Магната" курорта "Драгобрат" в Закарпатской области 10 января между охраной заведения и мужчинами в военном камуфляже произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия; есть пострадавшие и задержанные.
Во вторник несколько десятков представителей "Правого сектора" заблокировали Апелляционный суд в Кировограде, на заседании которого рассматривался вопрос о продолжении меры пресечения семерым активистам "ПС".
В Одессе прошел марш "Свободу политзаключенным" в поддержку Дениса Полищука и Андрея Медведько, обвиняемых в убийстве Олеся Бузины. В шествии приняли участие более 300 представителей "Правого сектора", гражданского корпуса "Азов" и ВО "Свобода".
Третьи сутки продолжается конфликт в Мукачево, где 11 июля в результате столкновений погибли двое бойцов "Правого сектора", еще более 10 человек пострадали. Подробнее о ситуации - в инфографике РИА Новости Украина.