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    Правый сектор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 905
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    429Радикальный экстремизм охватил Украину
    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" обещают устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях.
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    22:28 11.02.2018
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    Руководству Львовского театра оперы и балета, где запланировано выступление певицы, уже направлено письмо с требованием не допустить концерта Билык.
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    Националисты под генконсульством Польши в Одессе, 5 февраля 2018
    Одесские защитники Бандеры пикетировали генконсульство Польши
    17:05 05.02.2018
    381Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В акции протеста под зданием генерального консульства Польши в Одессе приняли участие несколько десятков человек, в их числе - активисты "Свободы", КУН и "Правого сектора".
    Лидер львовского отделения Правого сектора Тарас Хаммер Бобанич
    Во Львове лидера "Правого сектора" подозревают в вымогательстве
    07:48 23.01.2018
    478
    Генеральная прокуратура вызывает лидера львовского отделения "Правого сектора" Тараса "Хаммера" Бобанича на допрос по резонансному делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.
    Окровавленные игрушки на воротах храма УПЦ МП в Тернополе
    "Правый сектор" устроил протест возле собора УПЦ МП в Тернополе
    03:02 15.01.2018
    843Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Участники акции повесили на ворота собора в Тернополе окровавленные детские игрушки в знак протеста против священнослужителя УПЦ МП, отказавшегося отпевать ребенка, которого крестил Киевский патриархат.
    Факельное шествие националистов в Киеве
    В Харькове националисты проведут факельное шествие
    14:44 13.01.2018
    1809Радикальный экстремизм охватил Украину
    Активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" намерены отметить столетнюю годовщину боя под Крутами.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Националисты впервые проведут факельное шествие в Авдеевке на Донбассе
    10:55 01.01.2018
    2482Радикальный экстремизм охватил Украину
    ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус" 1 января проводят марши в честь дня рождения Степана Бандеры. В Донбассе шествия пройдут в Славянске и в Авдеевке.
    Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото
    "Правый сектор" назвал города, в которых пройдут марши в честь Бандеры
    22:47 31.12.2017
    3490Радикальный экстремизм охватил Украину
    В "Правом секторе" уточнили, что колонны с факелами в первый день нового года пройдут по улицам Киева, Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.
    Молоточек судьи
    Суд в Москве заочно арестовал двух участников "Правого сектора"
    12:23 28.12.2017
    127
    Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, вынесено решение о заочном аресте Геннадия Хамраева и Романа Стригункова, причастных к деятельности запрещенной в РФ организации "Правый сектор".
    Нацкорпус и Правый сектор сорвали съезд партии Успешная Украина во Львове
    Националисты во Львове сорвали съезд партии "Успешная страна"
    14:07 16.12.2017
    796Радикальный экстремизм охватил Украину
    В "Национальном корпусе" заявили, что организаторы съезда партии, лидером которой является экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, меняли место проведения мероприятия.
    Памятник Ленину, снесенный в Харьковской области
    В Харьковской области "Правый сектор" снес памятники Ленину и Орджоникидзе
    16:28 14.12.2017
    307Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Члены организации "Правий сектор - Харкивщина" сообщили, что снесли несколько памятников советской эпохи, включая бюсты Ленина и Орджоникидзе.
    Руслан Коцаба. Архивное фото
    Коцаба написал заявление на Быка из "Правого сектора"
    00:49 14.12.2017
    381Радикальный экстремизм охватил Украину
    Журналист Руслана Коцаба сообщил, что он подал заявление в Печерское отделение полиции Киева и в четверг утром намерен узнать, открыто ли производство.
    Активист Сергей Стерненко в суде
    Экс-лидера ПС в Одессе отправили под круглосуточный домашний арест
    23:46 13.12.2017
    171Радикальный экстремизм охватил Украину
    Скандального активиста Сергея Стерненко подозревают в том, что в 2014 году он вымогал и получал деньги от сети магазинов по торговле наркотиками "Поплавок", где психотропные препараты продавались под видом корма для рыб.
    Нападение на Руслана Коцабу. Видео
    Встретил - ударил в лицо. Член "Правого сектора" избил журналиста Коцабу 
    23:49 12.12.2017
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    Член "Правого сектора" Алексей Бык опубликовал видео нападения на журналиста Руслана Коцабу в центре Киева на своей странице в Facebook.
    Одесский активист Сергей Стерненко
    Одесский губернатор внес залог за активиста "Правого сектора"
    13:38 27.11.2017
    216
    Максим Степанов внес 600 тысяч гривен, чтобы бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко вышел на свободу.Й С
    Одесский активист Сергей Стерненко
    Суд арестовал бывшего лидера "Правого сектора" в Одессе
    23:56 24.11.2017
    772Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого подозревают в организации беспорядков 18 ноября в Городском саду, в результате которых пострадали 20 полицейских.
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    Если у радикалов нет "крыши", их дом - тюрьма
    16:28 20.11.2017
    1708Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Неуправляемых национал-радикалов и тех, кто стремится выйти из-под контроля, уничтожают, зато подконтрольным радикальным группам выдают охранную грамоту, считает политолог Андрей Золотарев.
    Гражданская Блокада Крыма участвует в подготовке батальона им.Номана Челебиджихана
    Пилите, Шура, пилите. Два года блокады Крыма
    07:14 24.10.2017
    7627Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Два года назад осенью стартовала акция по "гражданской блокаде Крыма", которая впоследствии обернулась торговой и энергетической изоляцией полуострова. Об истории конфликта и его последствиях — в обзоре РИА Новости Украина.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Произвол "Нацкорпуса". Украина погрязла в анархии - юрист
    14:02 20.10.2017
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    В государстве, где сам президент часто действует не в правовом поле, не стоит удивляться, что к силовым методам прибегают и активисты. Такое мнение высказал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
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    Радикалы намерены сорвать концерты Билык во Львове и Одессе - СМИ
    22:28 11.02.2018
    1053
    Руководству Львовского театра оперы и балета, где запланировано выступление певицы, уже направлено письмо с требованием не допустить концерта Билык.
    Посольство РФ в Киеве после пикета. Архивное фото
    Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ
    13:55 08.03.2018
    429
    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" обещают устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях.
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