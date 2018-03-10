Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент заявил, что решения, которые принимает архиерейский собор, зависят не от тех или иных политических инициатив парламента, а от перспектив церковной миссии.
Как заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП епископ Климент (Вечеря), "Крестный ход является религиозным мероприятием, и никаких провокаций во время этих мероприятий украинская православная церковь не собирается делать".
Эксперты и журналисты почему-то с удовольствием подхватили конспирологическую версию причин Крестного хода УПЦ, тогда как его надо рассматривать как начало духовного диалога, заявил политолог Андрей Ермолаев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".