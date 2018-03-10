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    епископ Климент (Вечеря)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пресс-конференция УПЦ
    УПЦ объяснила свой статус "с центром управления в Киеве"
    08:29 06.12.2017
    314Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент заявил, что решения, которые принимает архиерейский собор, зависят не от тех или иных политических инициатив парламента, а от перспектив церковной миссии.
    Всеукраинский крестный ход 2016 года
    УПЦ не будет отменять Крестный ход по Киеву - представитель церкви
    14:42 26.07.2016
    2551Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Как сообщил епископ Климент, Крестный ход не будет отменяться, УПЦ будет находить формат, который бы максимально определял безопасность для верующих людей.
    Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря) на пресс-конференции, посвященной проведению Всеукраинского крестного хода
    УПЦ: вместо охраны Крестного хода ПС может устроить провокации
    17:59 25.07.2016
    536Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Как заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП епископ Климент (Вечеря), "Крестный ход является религиозным мероприятием, и никаких провокаций во время этих мероприятий украинская православная церковь не собирается делать".
    Крестный ход
    Ермолаев: Крестный ход – это начало духовного диалога
    09:19 20.07.2016
    1334Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Эксперты и журналисты почему-то с удовольствием подхватили конспирологическую версию причин Крестного хода УПЦ, тогда как его надо рассматривать как начало духовного диалога, заявил политолог Андрей Ермолаев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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