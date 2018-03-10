Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
Принятие многострадального закона по Донбассу создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, РФ признается агрессором, что может стать основанием для новых всевозможных запретов, а с другой — открывает возможности для восстановления торговли с ЛДНР.
Скандальный закон о реинтеграции Донбасса принят и направлен на подпись президенту. Однако подпишет ли его гарант в таком виде, и какие "подводные камни" кроются в многострадальном документе? Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
Законопроект полностью проваливает "Минск" и возможность политико-дипломатического завершения конфликта, разрушает Нормандский формат и может спровоцировать эскалацию в Донбассе, считает политэксперт Сергей Быков.
Украинский парламент одобрил нашумевший в последние дни закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ была названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признали "оккупированными". Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
Закон о реинтеграции Донбасса усиливает полномочия президента, но он никоим образом не приближает к миру, напротив, документ отталкивает жителей Донбасса от Украины, считает политический эксперт Николай Спиридонов.
С признанием России оккупантом конфликт в Донбассе будет разрешаться в рамках не только международных форматов, а и напрямую в двухстороннем формате с присутствием США, считает политолог Вадим Карасев.
Принятый законопроект – неконституционен, уверен Александр Скубченко: документ наделяет президента некими полномочиями, при этом в Конституции сказано, что полномочия главы государства не устанавливаются законами.
Некоторые политсилы в ходе рассмотрения принятого Радой закона о реинтеграции Донбасса пытались максимально радикализировать нормы законопроекта, чтобы создать президенту Порошенко проблемы на внешнеполитическом фронте, считает Руслан Бортник.
Спикер Парубий анонсировал принятие многострадального закона о реинтеграции Донбасса. Примут ли его депутаты - под вопросом, ведь голосование не раз откладывалось. Критики закона считают, что мира он не принесет и предрекают серьезные негативные последствия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.