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    реинтеграция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Петр Олещук
    Конфликт на Донбассе: латание дыр в законах порождает монстров
    13:56 28.02.2018
    527Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
    Леонид Кучма
    Кучма раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса
    15:45 23.02.2018
    2855Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам Леонида Кучмы, закон о реинтеграции Донбасса - это политический документ, и "если бы под него был подложен фундамент, как это выполнить", то можно было бы сказать, "где он будет работать".
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: закон о Донбассе принципиально ничего не меняет
    18:02 21.02.2018
    283Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Законом о реинтеграции Донбасса чиновники взяли на себя ответственность за происходящее на Востоке, а механизмов узурпации власти у них и без того хватало, считает эксперт.
    Елена Дьяченко
    По закону. И вдруг заложники стали военнопленными - Дьяченко
    16:45 24.01.2018
    870Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Как отметила политэксперт Елена Дьяченко, согласно логике принятого закона о реинтеграции Донбасса, удерживаемые сторонами конфликта люди являются военнопленными, а не заложниками, и судить их нельзя.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украина: ни мира, ни войны, ни закона. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 19.01.2018
    2269Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Закон о реинтеграции усиливает позиции президента Порошенко, но сам документ не ведет ни к миру, ни к войне. При этом "под шумок" власть окончательно перераспределила все государственное имущество.
    Михаил Погребинский
    В законе по Донбассу важно то, чего в нем нет - Погребинский
    19:15 19.01.2018
    4000Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Закон о реинтеграции Донбасса ведет минские соглашения в тупик и только усилит напряженность с РФ, заявил политолог Михаил Погребинский.
    Флаги Украины и России
    Закон по Донбассу: теперь Россия - наш "агрессивный" стратегический партнер
    15:16 19.01.2018
    2037Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятие многострадального закона по Донбассу создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, РФ признается агрессором, что может стать основанием для новых всевозможных запретов, а с другой — открывает возможности для восстановления торговли с ЛДНР.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Теперь Порошенко - 100%-й диктатор. Соцсети о законе по Донбассу
    14:56 19.01.2018
    3323Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Скандальный закон о реинтеграции Донбасса принят и направлен на подпись президенту. Однако подпишет ли его гарант в таком виде, и какие "подводные камни" кроются в многострадальном документе? Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Закон по Донбассу: депутаты сами не понимают, что приняли — юрист
    13:53 19.01.2018
    1748Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Юрист-международник Геннадий Друзенко надеется, что нардепы и президент не прописали в законе о реинтеграции Донбасса нечестные механизмы оставления власти в 2019 году.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Тренд дня, реинтеграция Донбасса: "Депутаты открыли ящик Пандоры"
    13:35 19.01.2018
    2627Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали принятие Радой скандального законопроекта о реинтеграции Донбасса, а также спрогнозировали его последствия.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Закон по Донбассу: когда придет конец минским соглашениям?
    12:42 19.01.2018
    1014Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По оценкам политических экспертов, проголосованный парламентом закон о реинтеграции Донбасса противоречит "Минску-2", выполнение которого или усложнится, или станет вообще невозможным.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: закон о реинтеграции принесет массу проблем Украине
    17:43 18.01.2018
    2761Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Законопроект полностью проваливает "Минск" и возможность политико-дипломатического завершения конфликта, разрушает Нормандский формат и может спровоцировать эскалацию в Донбассе, считает политэксперт Сергей Быков.
    Флаг России
    Россия теперь официально агрессор. А вы как к этому относитесь?
    16:43 18.01.2018
    5593Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Украинский парламент одобрил нашумевший в последние дни закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ была названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признали "оккупированными". Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украина с законом по Донбассу: жди эскалации конфликта
    16:07 18.01.2018
    2366Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Без прямых переговоров с непризнанными республиками никакого прогресса на пути мирного урегулирования конфликта не будет и на какое-то время конфликт будет заморожен, считает Михаил Погребинский.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Никаких механизмов реинтеграции в законе по Донбассу нет - Бортник
    15:52 18.01.2018
    1139Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Политолог Руслан Бортник проанализировал принятый парламентом скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, выделив ряд ключевых пунктов в документе.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Закон о Донбассе. Украина получила что-то среднее между АТО и войной
    15:33 18.01.2018
    1239Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Закон о реинтеграции Донбасса усиливает полномочия президента, но он никоим образом не приближает к миру, напротив, документ отталкивает жителей Донбасса от Украины, считает политический эксперт Николай Спиридонов.
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    Вадим Карасев: Украина, Россия и мир после принятия закона о Донбассе
    14:37 18.01.2018
    13130Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    С признанием России оккупантом конфликт в Донбассе будет разрешаться в рамках не только международных форматов, а и напрямую в двухстороннем формате с присутствием США, считает политолог Вадим Карасев.
    Александр Скубченко
    Закон о Донбассе. Скубченко: Донбасс и Крым получили сигнал от Украины
    13:57 18.01.2018
    2363Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятый законопроект – неконституционен, уверен Александр Скубченко: документ наделяет президента некими полномочиями, при этом в Конституции сказано, что полномочия главы государства не устанавливаются законами.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Закон о Донбассе. Бортник: теперь Порошенко может начать военную операцию
    13:01 18.01.2018
    6984Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Некоторые политсилы в ходе рассмотрения принятого Радой закона о реинтеграции Донбасса пытались максимально радикализировать нормы законопроекта, чтобы создать президенту Порошенко проблемы на внешнеполитическом фронте, считает Руслан Бортник.
    Заседание Верховной рады Украины
    День Ч. Закон о реинтеграции Донбасса: последний шанс депутатов
    10:33 18.01.2018
    1898Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Спикер Парубий анонсировал принятие многострадального закона о реинтеграции Донбасса. Примут ли его депутаты - под вопросом, ведь голосование не раз откладывалось. Критики закона считают, что мира он не принесет и предрекают серьезные негативные последствия.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Леонид Кучма
    Кучма раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса
    15:45 23.02.2018
    2855
    По словам Леонида Кучмы, закон о реинтеграции Донбасса - это политический документ, и "если бы под него был подложен фундамент, как это выполнить", то можно было бы сказать, "где он будет работать".
    Петр Олещук
    Конфликт на Донбассе: латание дыр в законах порождает монстров
    13:56 28.02.2018
    527
    Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: закон о Донбассе принципиально ничего не меняет
    18:02 21.02.2018
    283
    Законом о реинтеграции Донбасса чиновники взяли на себя ответственность за происходящее на Востоке, а механизмов узурпации власти у них и без того хватало, считает эксперт.
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