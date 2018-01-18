Никаких механизмов реинтеграции в законе по Донбассу нет - Бортник

РИА Новости Украина

Парламент принял в целом скандальный президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. Президент Петр Порошенко уже прокомментировал принятие законопроекта.

По мнению политолога, директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Рада, проголосовав скандальный законопроект, утвердила новый инструмент управления войной.

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"Никаких механизмов реинтеграции ОРДЛО в Украину в этом законопроекте — нет, очевидно цель другая — не завершение конфликта, а управление общественным мнением о нем внутри Украины в преддверии выборов", — написал Бортник в Facebook.

Он отметил, что отныне выполнение Минских соглашений становится еще более сложным, если вообще возможным, так как разрушается конструкция Соглашений.

"Если в соответствии с ними политическое урегулирование происходит путем прямого диалога между Украиной и представителями ОРДЛО, который гарантируют и обеспечивают Германия, Франция и РФ, то закон говорит, что никаких "представителей ОРДЛО" не существует, а только "оккупационная администрация", а РФ — страна оккупант. Теперь работа Минских контактных групп может быт сорвана? А как же с большим договором о дружбе и сотрудничестве с РФ?" — задается вопросом эксперт.

Также он обратил внимание, что также не будет амнистии — будет уголовная ответственность за "участие в оккупационной администрации" или "нанесение вреда Украине".

"В "каждом законопроекте есть интерес президента", но благодаря этому президент формально, завершив АТО (выполнение обещания 2014 года!), получает возможность единоличного использования армии минуя парламент (с целью реализации "заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях")", — акцентировал Бортник.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог считает, что приняв данный документ, Украина отказывается от любой правовой ответственности за происходящее на неконтролируемых территориях, а против страны уже подано много исков в Европейский суд по правам человека. Также важным является и то, что правительство получает весь блок социально-экономических вопросов (социальные выплаты, пересечение линии разграничения, торговля, связь, и т.д.), поэтому, возможно, стоит ожидать "ползучей" социально-экономической деблокады Донбасса.

"Признание свидетельств о рождении и смерти, выданных в "ДЛНР", правильная, но вынужденная мера — это не только требование международных организаций, но и практика украинских судов, регулярно принимающих решения опираясь на документы, выданные в Донецке и Луганске. В любом случае — это односторонняя декларация в форме закона в конфликте который уже давно стал международным. Теперь закон-обертка продления Минских соглашений (принято в сентябре 2017-го) превратится в пиар-флажок партий власти", — резюмировал Бортник.