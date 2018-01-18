"Оппоблок" назвал закон о реинтеграции Донбасса "предвыборным популизмом"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса противоречит национальным интересам страны, нарушает конституционные права граждан региона и ставит под удар мирный процесс по урегулированию конфликта, говорится в заявлении партии "Оппозиционный блок".

"Принятие закона… противоречит национальным интересам Украины. Этот предвыборный популизм власти может дорого стоить стране. Продавив в парламенте принятие этого закона, "партия войны" отказала гражданам Украины, проживающим на временно неподконтрольных территориях, в их конституционных правах. Попыткой уйти от выполнения минских соглашений она поставила под удар мирный процесс, подорвала авторитет и репутацию Украины как ответственного внешнеполитического партнёра", — говорится в заявлении.

В партии считают, что проголосовав за принятие данного закона, власть показала, что не заинтересована в восстановлении мира в стране.

"Оппозиционный блок" считает, что любые решения, касающиеся конфликта в Донбассе, должны учитывать, прежде всего, интересы украинских граждан и обеспечивать целостность государства, укреплять, а не подрывать международные усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта", — отмечается материале.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условиядля восстановления территориальной целостности Украины.