Глава ДНР раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

"(Президент Украины Петр) Порошенко заявил, что он (закон — Ред.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", — сказал Захарченко журналистам.

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Парламент Украины принял в четверг в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".