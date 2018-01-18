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    Глава ДНР раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (321)

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    По мнению Александра Захарченко, Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта в Донбассе, то есть "она собирается воевать и для этого делает политическую платформу".
    Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
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    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина.  Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

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    "(Президент Украины Петр) Порошенко заявил, что он (закон — Ред.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", — сказал Захарченко журналистам.

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    Парламент Украины принял в четверг в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". 

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