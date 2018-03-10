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    Александр Захарченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 650
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    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    289Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
    Сотрудники военной полиции ДНР. Архивное фото
    Обмен пленными. Глава ДНР обвинил Киев в передаче 15 агентов СБУ
    16:17 07.03.2018
    527Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что не все пленные, возвращенные Киевом в рамках обмена, прошли проверку: 15 человек, которых проверяли, являлись агентами СБУ.
    Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    Союз с Россией. Захарченко назвал приоритет внешней политики ДНР
    19:05 01.03.2018
    397Донбасс: новое перемирие
    ПО словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, в ДНР уже происходит культурная, экономическая и гуманитарная интеграция с Россией.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    В ответ на закон о реинтеграции Донбасса в ДНР создадут народный трибунал
    11:36 22.02.2018
    2072Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что подписанный Петром Порошенко закон "узаконивает военные преступления, дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины".
    Отсутствие мобильной связи в Донецке
    ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга
    23:36 09.02.2018
    690Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Донецк не был готов к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина".
    Захарченко заявил о задержании убийц Гиви. Видео
    Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви" 
    16:32 09.02.2018
    1029Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
    В ДНР уточнили, кому запрещено выезжать в Украину
    15:02 19.01.2018
    2932Донбасс: новое перемирие
    По словам главы ДНР Александра Захарченко, указ о невыезде на украинскую территорию госслужащих не помешает пенсионерам из ДНР получать в Украине полагающиеся им законные выплаты.
    Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    Глава ДНР раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса
    11:52 18.01.2018
    2740Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению Александра Захарченко, Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта в Донбассе, то есть "она собирается воевать и для этого делает политическую платформу".
    Долорес О'Риордан
    Хроника 15 января: проблемы с Vodafone на Донбассе, смерть солистки The Cranberries
    09:20 16.01.2018
    654
    Накануне СБУ заблокировала работу шпионской программы, Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС, министр обороны Украины запретил награждать оружием гражданских лиц, а в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
    Ситуация в Донбассе
    Донбасс: без перемирия, без связи, без надежды
    19:26 15.01.2018
    2561Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Жители Донбасса уже привыкли, что обстановка в регионе обостряется перед переговорами в Минске. Но сейчас местное население озабочено еще и проблемами со связью - дозвониться кому-то по ту линию фронта стало практически нереально.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Глава ДНР пригрозил ввести внешнее управление в "Vodafone-Украина"
    14:39 15.01.2018
    6773
    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, комментируя нарушение в работе мобильной связи, заявил, что единственный способ решения проблем - соблюдение минских договоренностей.
    Александр Захарченко
    Захарченко заявил, что пойдет на выборы главы ДНР осенью 2018 года
    13:01 11.01.2018
    169
    Действующий глава самопровозглашенной республики заявил, что намерен участвовать в будущих выборах осенью 2018 года.
    Александр Захарченко. Архивное фото
    Глава ДНР прокомментировал решение США поставлять оружие Украине
    21:26 27.12.2017
    1965Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Александр Захарченко заявил, что "США подталкивают Украину к началу широкомасштабной войны". По его мнению, "США хотят войны, Украине некуда деваться, им нужна война".
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    Глава ДНР Захарченко помиловал пленных и назвал точное время обмена
    16:33 26.12.2017
    651Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам Александра Захарченко, обмен пройдет в 12.00 по киевскому времени. В дальнейшем он намерен решать вопрос по пленным через переговоры в Минске.
    Делегация из Франции посетила Донецк
    В ДНР отменят комендантский час на Новый год и Рождество
    14:39 15.12.2017
    629
    По словам главы самопровозглашенной республики, в новогоднюю и рождественскую ночь будет приостановлено действие комендантского часа, введенное еще в 2014 году.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    Захарченко заявил, что не против включения США в переговоры по Донбассу
    13:31 15.12.2017
    279
    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ему "все равно, кто заставит Украину выполнять минские соглашения".
    Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Архивное фото
    В ЛНР заявили о подготовке диверсантами покушения на Захарченко
    16:37 30.11.2017
    845
    Глава силового ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет заявил, что диверсанты готовили покушение на главу ДНР Александра Захарченко.
    Глава ДНР Александр Захарченко
    ОБСЕ продолжит диалог с главой ДНР Захарченко
    19:37 24.11.2017
    995
    Как сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, в диалоге с Захарченко будет принимать участие команда миссии, которая находиться в Донецке.
    Замглава миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг
    Глава миссии ОБСЕ Хуг встретится с главой ДНР Зачарченко
    10:44 23.11.2017
    483Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Пресс-служба главы самопровозглашенной республики ДНР сообщает, что на 23 ноября запланирована встреча Захарченко и Хуга.
    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Захарченко объяснил, почему согласен с Путиным по вопросу обмена пленными
    23:58 15.11.2017
    1497Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, он поддержал инициативу российского президента по обмену пленными в Донбассе, потому что она не противоречит принципам ДНР.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    В ответ на закон о реинтеграции Донбасса в ДНР создадут народный трибунал
    11:36 22.02.2018
    2072
    Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что подписанный Петром Порошенко закон "узаконивает военные преступления, дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины".
    Захарченко заявил о задержании убийц Гиви. Видео
    Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви" 
    16:32 09.02.2018
    1029
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.
    Отсутствие мобильной связи в Донецке
    ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга
    23:36 09.02.2018
    690
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Донецк не был готов к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина".
    Сотрудники военной полиции ДНР. Архивное фото
    Обмен пленными. Глава ДНР обвинил Киев в передаче 15 агентов СБУ
    16:17 07.03.2018
    527
    Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что не все пленные, возвращенные Киевом в рамках обмена, прошли проверку: 15 человек, которых проверяли, являлись агентами СБУ.
    Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    Союз с Россией. Захарченко назвал приоритет внешней политики ДНР
    19:05 01.03.2018
    397
    ПО словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, в ДНР уже происходит культурная, экономическая и гуманитарная интеграция с Россией.
    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    289
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
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