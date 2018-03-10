Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что подписанный Петром Порошенко закон "узаконивает военные преступления, дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины".
Накануне СБУ заблокировала работу шпионской программы, Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС, министр обороны Украины запретил награждать оружием гражданских лиц, а в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
Жители Донбасса уже привыкли, что обстановка в регионе обостряется перед переговорами в Минске. Но сейчас местное население озабочено еще и проблемами со связью - дозвониться кому-то по ту линию фронта стало практически нереально.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что подписанный Петром Порошенко закон "узаконивает военные преступления, дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
В воскресенье в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе прошло так называемое "предварительное общественное голосование" - праймериз - на котором избиратели могли выбрать кандидатов, достойных, по их мнению, участвовать в будущих выборах местных органов власти.
Взрыв прогремел около резиденции главы ДНР Александра Захарченко в ста метрах от журналистов, которые ожидали начала пресс-конференции с лидером республики, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В начале ноября действующие главы "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" одержали победу по результатам прошедшего голосования, сообщили в ЦИК самопровозглашенных "народных республик".
Глава "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александр Захарченко во Дворце культуры города Енакиево на новогоднем детском празднике общается с детьми из малообеспеченных семей и детьми, у которых погибли родители во время военного конфликта на Донбассе.
На месте крушения остается значительное число фрагментов самолета. Глава "Донецкой народной республики" Александр Захарченко предложил властям Малайзии и Голландии собрать и вывезти все фрагменты Boeing.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что надеется на мирное решение вопроса с подконтрольными Киеву территориями Донбасса, но добавил, что решение может быть и военным.
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина вынуждает своими действиями к "непродуманному наступлению", но ополченцы будут готовиться и отомстят за смерть командира "Сомали".
Гроб с телом "Моторолы" установили на пушечный лафет, после чего под аплодисменты тягач проследовал по центральной улице города. Вслед за ним двигаются представители руководства ДНР, руководители министерств и ведомств и другие официальные лица.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассмеялся, услышав, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов "заказал" спецназовцам доставить его в пакете.
Киев воспользовался перемирием на Донбассе для перегруппировки своих вооружённых сил и существенного наращивания тяжёлых видов вооружений. Об этом заявил глава "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.
Комендант Первомайска Луганской области Евгений Ищенко обвинил глав "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в "делении власти". Об этом он заявил в сюжете местного телеканала "Новый Канал Новороссии".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.