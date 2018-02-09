Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви"

Захарченко заявил, что часть подозреваемых уже задержаны. Дело обещают дорасследовать уже в этом году.

"Установлены все лица, причастные к этому (убийству Толстых — Ред.), некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году ", — сказал Захарченко.

Он также добавил, что причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству и Арсена Павлова ("Моторола").

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В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".