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    Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви"

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (127)

    (обновлено: )52140
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.
    Канал Мининформации ДНР на Youtube

    Захарченко заявил, что часть подозреваемых уже задержаны. Дело обещают дорасследовать уже в этом году.

    "Установлены все лица, причастные к этому (убийству Толстых — Ред.), некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году ", — сказал Захарченко.

    Он также добавил, что причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству и Арсена Павлова ("Моторола").

    Смотрите также: Захарченко о мести за "Гиви": Украина не знает, с кем связалась

    В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви"

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