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    The Cranberries

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Церемония прощания с певицей Долорес О'Риордан
    Похороны солистки Cranberries. Сотни людей пришли проститься с певицей
    16:46 23.01.2018
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    Похороны состоялись в местечке Баллибрикен, в графстве Лимерик, где Долорес выросла. Церемонию вместе с архиепископом Кираном О'Рейли провел священник Лиам Макнамара, близкий друг семьи певицы.
    Церемония прощания с певицей Долорес О'Риордан
    В Ирландии прощаются с солисткой The Cranberries Долорес О'Риордан
    13:28 22.01.2018
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    Знаменитую ирландскую певицу Долорес О'Риордан, которая прославилась выступлениями в группе The Cranberries, хоронят в понедельник в городе Лимерике. Проводит Долорес в последний путь пришли сотни людей.
    Долорес О'Риордан
    События в мире: смерть вокалистки The Cranberries, убийство добровольца АТО
    16:23 16.01.2018
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    Мировые СМИ обсуждают уход из жизни Долорес О'Риордан, новые обвинения в адрес голливудского актера Кевина Спейси, а также убийство латвийца, воевавшего в Донбассе.
    Долорес О'Риордан
    Хроника 15 января: проблемы с Vodafone на Донбассе, смерть солистки The Cranberries
    09:20 16.01.2018
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    Накануне СБУ заблокировала работу шпионской программы, Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС, министр обороны Украины запретил награждать оружием гражданских лиц, а в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
    Долорес О'Риордан
    Cолистка The Cranberries хотела записать во вторник новую версию хита Zombie
    07:59 16.01.2018
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    Cолистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан 16 января планировала встретиться с группой Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы записать с ними новую версию своей культовой песни Zombie 1994 года.
    Долорес О'Риордан
    Экс-солистка Cranberries арестована за нападение на стюардессу
    14:09 10.11.2014
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    В Ирландии арестовали бывшую солистку группы Cranberries Долорес О'Риордан. Во время полета из Нью-Йорка в Шаннон певица нанесла травму стюардессе, а потом оказала сопротивление полиции.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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