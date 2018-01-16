События в мире: смерть вокалистки The Cranberries, убийство добровольца АТО

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РИА Новости Украина

Кончина вокалистки The Cranberries

Уход из жизни солистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан стал одной из наиболее обсуждаемых тем в мировой прессе. Солистка скончалась в возрасте 46 лет в Лондоне, где она участвовала звукозаписи. Газета New York Times сообщает, что о смерти певицы сообщил ее представитель, однако причина неясна, полиция также назвала гибель солистки "необъяснимой".

Газета Washington Post пишет, что "убедительный, мощный голос О'Риордан помог ирландской рок-группе The Cranberries добиться мирового успеха в 1990-х годах". Как пишет газета Independent, после кончины солистки "весь музыкальный мир не может прийти в себя". Журнал TIME отмечает, что "неожиданная кончина Долорес стала шоком для ее фанатов и коллег".

Многие знаменитости выразили свои соболезнования в связи со случившимся в понедельник в своих микроблогах Twitter. Как пишет Huffington Post, знаменитости назвали шокирующим и печальным известие о кончине солистки, все любили ее за неповторимый голос, благодаря которому ее песни стали "такими культовыми". Как сообщает издание Rolling Stone, группа выразила соболезнования в связи с кончиной О'Риордан.

"Мы опустошены в связи с кончиной нашего друга Долорес. Сегодня мир потерял настоящего артиста", — говорится в сообщении The Cranberries.

Трамп продолжает все отрицать

Президент США Дональд Трамп в очередной раз опровергает информацию, что он назвал страны третьего мира "гадюшниками". Газета New York Post пишет, что на этот раз Трамп в своем Twitter опроверг слова сенатора-демократа Ричарда Дурбина, который ранее подтвердил, что президент США произнес именно те грубые фразы, которые разошлись по СМИ.

"Сенатор Дурбин совершенно неправильно передал смысл того, что было сказано (мной) на заседании", - приводит газета сообщение Трампа. В то же время газета New York Times приводит слова сенатора Линдси Грэма, который также подтверждает, что Трамп сказал именно эти слова. По данным издания Hill, сенатор Чак Шумер также разделяет позицию Ричарда Дурбина и "абсолютно верит" ему, и считает, что "большинство американцев тоже ему верят".

Газета Washington Post в свою очередь пишет, что "шокированный сенатор (Дурбин) четко услышал слова президента", и, по мнению газеты, "цель президента Трампа не может быть более явной: он хочет такую иммиграционную политику, которая разрешает въезд белым людям и закрывает дверь для темнокожих и мулатов, это чистый расизм".

По мнению газеты, своими "мерзкими и откровенно расистскими замечаниями" Трамп явно дал понять, что он хочет "остановить или обратить вспять демографические тенденции, которые делают эту нацию все более разнообразной — тенденции, которые полностью соответствуют истории США".

Кушнера предостерегали от контактов с экс-женой Мердока

Сотрудники американской службы контрразведки США в начале 2017 года предостерегали зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера от контактов с бывшей женой медиамагната Руперта Мердока Кенди Денг Мердок, об этом сообщили многие мировые СМИ (Wall Street Journal, Daily Mail, Vanguardia, Straits Times). Как пишут СМИ, Кушнера предупреждали, что бизнесвумен Венди Денг Мердок может использовать близкую дружбу с ним и дочерью президента Иванкой в интересах правительства Китая.

"В центре доклада то, что, как полагают чиновники, является поддержкой Мердок многомиллионного китайского сада в Вашингтоне, который стал причиной беспокойства из-за безопасности", - пишет Daily Mail. "История сводит вместе одного из главных противников кампании президента Трампа, Китай, а также близкого советника Трампа, медиамагната Руперта Мердока, который подал на развод со своей женой в 2013 году", - добавляет издание.

Как отмечает Wall Street Journal, "это широко распространенная практика для представителей службы контрразведки предупреждать высокопоставленных членов новой администрации о взаимодействии с людьми с иностранными связями". Газета пишет, что представители китайского посольства в Вашингтоне назвали заявления о Мердок и проекте строительства китайского сада "полными необоснованных спекуляций".

Кевина Спейси обвинили в расизме

Голливудского актера Кевина Спейси обвинил в расизме глава американской охранной фирмы. Он заявляет, что актер не захотел здороваться за руку с темнокожими сотрудниками его фирмы. Эту новость осветили многие зарубежные издания (Daily Mail, International Business Times, New York Daily News).

"После обвинений в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против Кевина Спейси в октябре 2017 года, актера уволили из сериала Netflix "Карточный домик". Теперь… его критикуют за расистские комментарии, которые он предположительно высказывал во время съемок первого сезона сериала", — пишет издание International Business Times.

"Посреди волны обвинений в домогательствах Кевин Спейси столкнулся с новыми обвинениями в расизме", - пишет New York Daily News. Как сообщает Daily Mail, глава компании VIP Protective Services Эрл Блу услышал, что когда темнокожие сотрудники охранной компании смотрели трейлер сериала с участием Спейси, тот заявил, что не хочет, чтобы они смотрели его и добавил оскорбительное слово.

"Блу заявляет, что 58-летний актер использовал оскорбительные реплики расового характера на съемочной площадке и стал причиной того, почему фирму не наняли в следующем сезоне", — отмечает International Business Times.

Кто стоял за катастрофой MH17

Мировая пресса также не забывает о трагедии MH17, которая произошла летом 2014 года в Донбассе. В частности, датское издание Jyllands-Posten пишет о Николае Ткачеве — высокопоставленном офицере российской армии, напоминая, что он уже был фигурантом журналистских статей по поводу катастрофы на востоке Украины.

"Дело в том, что есть подозрение, что Ткачев, будучи российским советником в украинском регионе Донбасс в июле 2014 года, сыграл роль в событиях, приведшим к самой страшной авиакатастрофе в Европе за несколько десятилетий", — пишет издание.

Журналисты Bellingcat и The Insider — в частности, с помощью нескольких научных институтов — констатировали совпадение голоса Ткачева и голоса «Дельфина» на нескольких записях летом 2014 года. Ткачев решительно отрицает свою активную роль в конфликте на Украине и говорит, что уже несколько лет никуда из Екатеринбурга не выезжал.

"Я буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!", — заявил Ткачев журналистам «Новой газеты», навестившим его в его офисе.

Смерть литовского добровольца АТО

Журналист The Washington Examiner Том Роган комментирует сообщения о том, что тело латвийца Микуса Альпса, который воевал в составе 8-го батальона Украинской добровольческой армии в Донбассе.

"Гернси, небольшой остров в Ла-Манше, — место обычно тихое и мирное. Но, по словам друзей-добровольцев Альпса, в последние месяцы ему все чаще угрожали. По информации украинской прессы, Альпс поставлял автомобили украинским силам, сражающимся с боевиками, которых поддерживает Россия", — передает Роган.

Это определяет мотив, пишет журналист. Рассматривая на фотографии обгоревший автомобиль, автор пишет, что огонь был чрезвычайно интенсивным, и степень ущерба и ограниченные скелетные останки свидетельствуют о "причастности обученных убийц, а не обычных головорезов". Роган напоминает также о недавнем обещании британских властей "принять жесткие меры в отношении операций российских спецслужб в Соединенном Королевстве". Это убийство может быть российским сигналом Лондону: "Нас не сдержать".