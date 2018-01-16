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    Аналитика и комментарии

    Хроника 15 января: проблемы с Vodafone на Донбассе, смерть солистки The Cranberries

    (обновлено: )24110
    Накануне СБУ заблокировала работу шпионской программы, Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС, министр обороны Украины запретил награждать оружием гражданских лиц, а в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
    Долорес О'Риордан
    Фото из открытых источников

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В понедельник, 15 января, курс гривны обновил исторические минимумы, глава ДНР пригрозил ввести внешнее управление в "Vodafone-Украина", госслужащим ДНР запретили въезжать в Украину. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Курс гривны обновил исторические минимумы

    На вторник, 16 января, Национальный банк Украины установил курс гривны к доллару на уровне 28,5677 грн/долл, снизив его на 3 копейки. Ниже этого уровня официальный курс гривны опускался только 26 февраля 2015 года, когда национальная валюта на один день упала ниже 30 грн/долл. Курс евро на 16 января повышен до 35,0725 грн за евро, что является новым историческим минимумом.

    Юрий Стець о запрете российских книг в Украине. Видео
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    Министр Стець о пользе запрета российских книг в Украине

    За пять дней: Украина исчерпала годовые квоты на поставки пшеницы в ЕС

    За пять дней — с первого по пятое января Украиной были исчерпаны все годовые квоты на поставку пшеницы и кукурузы в Европейский Союз. Квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тыс тонн и 1125 тыс тонн соответственно). Квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс тонн из утвержденных 615 тыс тонн).

    СБУ заблокировала работу шпионской программы

    Служба безопасности Украины предотвратила распространение в Украине шпионского программного обеспечения, которое предназначалось для негласного получения информации с мобильных устройств. По данным ведомства, вредоносная программа запускалась автоматически при включении телефона и действовала скрыто от собственника мобильного устройства.

    Глава ДНР пригрозил ввести внешнее управление в "Vodafone-Украина"

    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории республики в отношении компании "Vodafone-Украина". Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории республики. В оперативном командовании ДНР заявили, что это произошло в результате диверсии со стороны украинских силовиков. 

    Испытательные пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Печора
    Скриншот видео
    В Украине испытали модернизированный ЗРК "Печора"

    Госслужащим ДНР запретили въезжать в Украину

    Госслужащим в самопровозглашенной Донецкой народной республике запретили выезд на подконтрольную Киеву территорию из-за угрозы их вербовки со стороны украинских спецслужб, соответствующий указ размещен на официальном сайте министерства государственной безопасности ДНР. В МГБ пояснили, что за истекший год почти 150 сотрудников государственной сферы ДНР были задержаны по подозрению в шпионаже и государственной измене.

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    Полторак запретил награждать оружием гражданских лиц

    Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение о запрете награждения гражданских лиц холодным и огнестрельным оружием. Ранее министр обороны Украины мог награждать не только военных, но и гражданских лиц, в частности в 2015 году он наградил пистолетами главу Высшего Административного суда Александра Нечитайло и главу Высшего хозяйственного суда Богдана Львова.

    Необъяснимая смерть солистки The Cranberries

    Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в этом городе для участия в звукозаписи. Полиция в Лондоне на данный момент рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы как "необъяснимую". 

    Самые известные песни группы. Видео
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    Внезапная смерть солистки The Cranberries. Лучшие песни группы

    Ученые сообщили, когда оживят первый замороженный труп

    Ученые Мичиганского Института Крионики намерены уже в ближайшие 10 лет вернуть к жизни людей, которые ранее были заморожены. Президент института Деннис Ковальски говорит, что уже в следующей декаде ученые смогут вернуть к жизни один из трупов, замороженных с помощью физики низких температур. В декабре Ковальски сам заявил о намерении заморозить всю свою семью и заплатил за это 140 000 долл. 

    Именно 15 января 730 год на совете сенаторов и высшего духовенства, созванном византийским императором Львом III Исавром, поклонение иконам было объявлено преступлением. В этот же день в 1892 году Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете. В 2001 году 15 января начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.

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