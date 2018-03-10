Знаменитую ирландскую певицу Долорес О'Риордан, которая прославилась выступлениями в группе The Cranberries, хоронят в понедельник в городе Лимерике. Проводит Долорес в последний путь пришли сотни людей.
Накануне СБУ заблокировала работу шпионской программы, Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС, министр обороны Украины запретил награждать оружием гражданских лиц, а в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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