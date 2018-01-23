Похороны солистки Cranberries. Сотни людей пришли проститься с певицей

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Во сторник, 23 января, сотни людей пришли на похороны солистки группы Cranberries Долорес О'Риордан в Ирландии, передает ирландский телеканал RTE.

Похороны состоялись в местечке Баллибрикен, в графстве Лимерик, где Долорес выросла. Церемонию вместе с архиепископом Кираном О'Рейли провел священник Лиам Макнамара, близкий друг семьи певицы. Именно он венчал О'Риордан с ее бывшем мужем Доном Бёртоном в 1994 году. На похоронах в церкви присутствовала мать Долорес Айлин, братья и сестры певицы – всего шестеро, Долорес была в семье самым младшим ребенком; дети О'Риордан Тэйлор, Молли, Дакота и пасынок Донни. Бывший муж певицы тоже приехал на похороны.

По информации телеканала, Долорес О'Риордан похоронена на кладбище рядом с отцом Теренсом О'Риордан. На алтарь родственники положили платиновый диск, гитару и книгу стихов – символы жизни и музыкальной карьеры певицы. Описать потерю Долорес, по словам Макнамара, не хватает слов.

"Ее доброта и прекрасный голос завоевали бесчисленных поклонников. Надо добавить, что невозможно сосчитать всех тех, кого она спасла из мрака депрессии", — добавил священник, слова которого приводит телеканал.

Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет, куда приехала для записи альбома. Полиция не рассматривает ее смерть как подозрительную и есть много свидетельств того, что певица была "полна жизни" и имела много творческих планов.

В то же время британский портал о новостях из жизни звезд TMZ, который ссылался на друзей певицы, сообщил другие сведения: по информации портала, в последние недели певица была "в ужасной депрессии" и страдала от болей в спине. Кроме этого сообщалось, что в 2013 году певица предприняла попытку суицида на фоне депрессии, у О'Риордан был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. По мнению певицы, ее проблемы были спровоцированы пережитым в детстве — в восемь лет она подверглась насилию со стороны человека, которого хорошо знала, певица неоднократно рассказывала об этом в прессе.

Вестминстерский коронерский суд Лондона начал расследование причин и обстоятельств смерти певицы, как ожидается, результаты расследования будут объявлены 3 апреля.