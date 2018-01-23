наверх
23.01.201819:07
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Похороны солистки Cranberries. Сотни людей пришли проститься с певицей

    (обновлено: )25010
    Похороны состоялись в местечке Баллибрикен, в графстве Лимерик, где Долорес выросла. Церемонию вместе с архиепископом Кираном О'Рейли провел священник Лиам Макнамара, близкий друг семьи певицы.
    Церемония прощания с певицей Долорес О'Риордан
    Фото Sky News

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Во сторник, 23 января, сотни людей пришли на похороны солистки группы Cranberries Долорес О'Риордан в Ирландии, передает ирландский телеканал RTE.

    Долорес О'Риордан
    Фото из открытых источников
    Биография солистки The Cranberries. Справка

    Похороны состоялись в местечке Баллибрикен, в графстве Лимерик, где Долорес выросла. Церемонию вместе с архиепископом Кираном О'Рейли провел священник Лиам Макнамара, близкий друг семьи певицы. Именно он венчал О'Риордан с ее бывшем мужем Доном Бёртоном в 1994 году. На похоронах в церкви присутствовала мать Долорес Айлин, братья и сестры певицы – всего шестеро, Долорес была в семье самым младшим ребенком; дети О'Риордан Тэйлор, Молли, Дакота и пасынок Донни. Бывший муж певицы тоже приехал на похороны.

    По информации телеканала, Долорес О'Риордан похоронена на кладбище рядом с отцом Теренсом О'Риордан. На алтарь родственники положили платиновый диск, гитару и книгу стихов – символы жизни и музыкальной карьеры певицы. Описать потерю Долорес, по словам Макнамара, не хватает слов.

    "Ее доброта и прекрасный голос завоевали бесчисленных поклонников. Надо добавить, что невозможно сосчитать всех тех, кого она спасла из мрака депрессии", — добавил священник, слова которого приводит телеканал.

    Самые известные песни группы. Видео
    Видеоканал TheCranberriesVEVO на Youtube
    Внезапная смерть солистки The Cranberries. Лучшие песни группы

    Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет, куда приехала для записи альбома. Полиция не рассматривает ее смерть как подозрительную и есть много свидетельств того, что певица была "полна жизни" и имела много творческих планов.

    В то же время британский портал о новостях из жизни звезд TMZ, который ссылался на друзей певицы, сообщил другие сведения: по информации портала, в последние недели певица была "в ужасной депрессии" и страдала от болей в спине. Кроме этого сообщалось, что в 2013 году певица предприняла попытку суицида на фоне депрессии, у О'Риордан был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. По мнению певицы, ее проблемы были спровоцированы пережитым в детстве — в восемь лет она подверглась насилию со стороны человека, которого хорошо знала, певица неоднократно рассказывала об этом в прессе.

    Вестминстерский коронерский суд Лондона начал расследование причин и обстоятельств смерти певицы, как ожидается, результаты расследования будут объявлены 3 апреля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Снегопад в Киеве
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?